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"Играть свою партию": Баранчик сравнил последствия военных операций России и Израиля
"Играть свою партию": Баранчик сравнил последствия военных операций России и Израиля - 02.10.2024 Украина.ру
"Играть свою партию": Баранчик сравнил последствия военных операций России и Израиля
В современном мире силу уважают и с ней считаются, а имидж вторичен - из этого исходит Израиль, из этого должна исходить и Россия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политический аналитик Юрий Баранчик
2024-10-02T03:15
2024-10-02T03:15
2024-10-02T03:15
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Оценивая выбор сил и средств при реализации Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины аналитик обратил внимание на оправданность разрушения инфраструктурных объектов ради достижения военно-политических целей. По мнению Баранчика, убедительный пример демонстрирует израильская армия, которая периодически проводит свои операции за рубежом, сохраняя своё государство."Израиль считают изгоем, но против него ничего не предпринимают, - отметил Баранчик. - Арабские страны давно могли сколотить против него военную коалицию и напасть, но они по этому поводу даже не чешутся. А тот же Эрдоган, который считается главным публичным оппонентам Израиля, только увеличивает с ним торговлю".Поэтому, уверен политический аналитик, опыт Турции тоже уместно учитывать. Однако, полагает Баранчик, в условиях СВО военно-политические цели Москвы должны иметь приоритет над экономическими и имиджем на международной арене.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Новый лидер "Хезболлы" и реакция Ирана. Кто определяет будущее Ближнего Востока
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новости, россия, израиль, украина, юрий баранчик, эрдоган, хезболла, сво, палестино-израильский конфликт, ближний восток, военная эскалация
Новости, Россия, Израиль, Украина, Юрий Баранчик, Эрдоган, Хезболла, СВО, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, военная эскалация
"Играть свою партию": Баранчик сравнил последствия военных операций России и Израиля
В современном мире силу уважают и с ней считаются, а имидж вторичен - из этого исходит Израиль, из этого должна исходить и Россия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политический аналитик Юрий Баранчик