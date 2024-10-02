"Играть свою партию": Баранчик сравнил последствия военных операций России и Израиля - 02.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241002/1057820237.html
"Играть свою партию": Баранчик сравнил последствия военных операций России и Израиля
"Играть свою партию": Баранчик сравнил последствия военных операций России и Израиля - 02.10.2024 Украина.ру
"Играть свою партию": Баранчик сравнил последствия военных операций России и Израиля
В современном мире силу уважают и с ней считаются, а имидж вторичен - из этого исходит Израиль, из этого должна исходить и Россия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политический аналитик Юрий Баранчик
2024-10-02T03:15
2024-10-02T03:15
новости
россия
израиль
украина
юрий баранчик
эрдоган
хезболла
сво
палестино-израильский конфликт
ближний восток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050008065_0:13:1201:688_1920x0_80_0_0_24214a55b10122796e9a598af6ba65b8.jpg
Оценивая выбор сил и средств при реализации Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины аналитик обратил внимание на оправданность разрушения инфраструктурных объектов ради достижения военно-политических целей. По мнению Баранчика, убедительный пример демонстрирует израильская армия, которая периодически проводит свои операции за рубежом, сохраняя своё государство."Израиль считают изгоем, но против него ничего не предпринимают, - отметил Баранчик. - Арабские страны давно могли сколотить против него военную коалицию и напасть, но они по этому поводу даже не чешутся. А тот же Эрдоган, который считается главным публичным оппонентам Израиля, только увеличивает с ним торговлю".Поэтому, уверен политический аналитик, опыт Турции тоже уместно учитывать. Однако, полагает Баранчик, в условиях СВО военно-политические цели Москвы должны иметь приоритет над экономическими и имиджем на международной арене.Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.руАвтор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Новый лидер "Хезболлы" и реакция Ирана. Кто определяет будущее Ближнего Востока
россия
израиль
украина
ближний восток
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/0a/08/1050008065_134:0:1066:699_1920x0_80_0_0_fdc704d4bd400befa355e2ba9179dd3e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, израиль, украина, юрий баранчик, эрдоган, хезболла, сво, палестино-израильский конфликт, ближний восток, военная эскалация
Новости, Россия, Израиль, Украина, Юрий Баранчик, Эрдоган, Хезболла, СВО, Палестино-израильский конфликт, Ближний Восток, военная эскалация

"Играть свою партию": Баранчик сравнил последствия военных операций России и Израиля

03:15 02.10.2024
 
Обстрел Израиль
Обстрел Израиль
Читать в
В современном мире силу уважают и с ней считаются, а имидж вторичен - из этого исходит Израиль, из этого должна исходить и Россия. Такое мнение в интервью изданию Украина.ру выразил политический аналитик Юрий Баранчик
Оценивая выбор сил и средств при реализации Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины аналитик обратил внимание на оправданность разрушения инфраструктурных объектов ради достижения военно-политических целей.
По мнению Баранчика, убедительный пример демонстрирует израильская армия, которая периодически проводит свои операции за рубежом, сохраняя своё государство.
"Израиль считают изгоем, но против него ничего не предпринимают, - отметил Баранчик. - Арабские страны давно могли сколотить против него военную коалицию и напасть, но они по этому поводу даже не чешутся. А тот же Эрдоган, который считается главным публичным оппонентам Израиля, только увеличивает с ним торговлю".
Поэтому, уверен политический аналитик, опыт Турции тоже уместно учитывать. Однако, полагает Баранчик, в условиях СВО военно-политические цели Москвы должны иметь приоритет над экономическими и имиджем на международной арене.
"То есть всегда надо держать ухо востро и играть свою партию", - констатировал эксперт.
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.ру
Автор издания Украина.ру Татьяна Стоянович рассмотрела проблему в публикации Новый лидер "Хезболлы" и реакция Ирана. Кто определяет будущее Ближнего Востока
 
НовостиРоссияИзраильУкраинаЮрий БаранчикЭрдоганХезболлаСВОПалестино-израильский конфликтБлижний Востоквоенная эскалация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
06:10Перестановки силовиков перед предвыборным забегом. Чем занимается украинская элита
06:00"Политика ракет ничего не решит". Украинские эксперты о том, как строить новую Украину
05:50Михаил Мягков: Россия под Курском выкачала из ВСУ все соки, что привело к падению степного Монте-Кассино
05:40"Управляет миром", не привлекая внимания санитаров. Чем занимается бывший глава МИД Павел Климкин
05:30Экономика Украины и война: экономия на социалке, бой металлургам и атомные фейки Зеленского
05:20Эксперт: "Долгий мир закончен навсегда, и мы вступили в новый период военных конфликтов"
05:00Мнение КНР по СВО важно, однако у России свои национальные интересы – Баранчик
04:30Баранчик рассказал об отличии "мирных планов" Зеленского и "группы друзей мира"
04:15"Мы должны выдержать": Баранчик оценил возможности России в случае эскалации конфликта
04:00"Посмотрите, что делают США и Израиль": Баранчик рассказал о том, как сберечь российских мужчин
03:30Российский аналитик: Целей на территории натовских стран очень много
03:15"Играть свою партию": Баранчик сравнил последствия военных операций России и Израиля
03:00Эксперт рассказал, почему изменения в ядерную доктрину России надо было внести давно
18:21Ближний Восток еще не прошел точку невозврата. Что ждёт Израиль в Южном Ливане?
18:13У НАТО новый заукраинский генсек, Угледар – наш. Итоги 1 октября
18:07Военный историк Михаил Мягков: России после Угледара предстоит схватка с ВСУ за важный транспортный узел
18:05Олег Иванов: Пока Трамп интригует в вопросе Украины, Ближний Восток замер и смотрит на Иран
18:01"Депортировал" в подмосковный санаторий: СБУ обвинила Пушилина в "краже" донецких детей
17:31Угледар теперь наш – российский! Город, бои за который шли два года, освобожден от ВСУ
17:29Мигранты в России совершили 73 экстремистских преступления в 2024 году - СК РФ
Лента новостейМолния