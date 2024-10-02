"Посмотрите, что делают США и Израиль": Баранчик рассказал о том, как сберечь российских мужчин - 02.10.2024 Украина.ру
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"Посмотрите, что делают США и Израиль": Баранчик рассказал о том, как сберечь российских мужчин
"Посмотрите, что делают США и Израиль": Баранчик рассказал о том, как сберечь российских мужчин - 02.10.2024 Украина.ру
"Посмотрите, что делают США и Израиль": Баранчик рассказал о том, как сберечь российских мужчин
Применение Россией ядерного оружия должно минимизировать потери личного состава российской армии с учётом как современных иностранных практик, так и российского военного прошлого. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
2024-10-02T04:00
2024-10-02T04:00
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"Сейчас наша ядерная доктрина носит ответно-встречный характер, - констатировал эксперт. - То есть мы сначала должны зафиксировать, что по нам прилетело, и только потом наносить ответный удар. А теперь мы резко снижаем этот порог ядерного применения: по новой доктрине мы будем иметь право выстрелить ядерным оружием в ответ на массированное нападение воздушно-космических средств".По мнению эксперта, теперь Москва правомерно может нанести удар ядерным оружием по иностранным объектам, со стороны которых, например, взлетели несколько F-16 и запустили в сторону России ракеты. Согласно обновлённой российской ядерной доктрине, теперь уже допустимо не ждать прилёта или в подлётное время разбираться, ядерными ракетами атакует противник или неядерными.Эксперт обратил внимание на отличия последствий аварии на АЭС и применения ядерного оружия. Он также отметил, что в Европе не помнят и не ценят жертв России во время Второй мировой войны, поэтому этот урок Москве тоже стоит учесть и не стесняться в средствах достижения своих национальных интересов."Мы в боях за освобождение Польши положили 300 тысяч советских солдат. Эти потери кто-то оценил? Нет. Мы не просто впустую принесли такие жертвы. Мы через 50 лет получили откровенных врагов. А если мы сейчас все выкосим, через 50 лет европейцы станут нашими ближайшими союзниками, - констатировал Баранчик. - Люди не ценят добра. Всех надо жестко прессовать. Посмотрите, что делают США и Израиль. Никто даже вякнуть в их сторону не смеет".Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему интервью: Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно
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Новости, Россия, США, Москва, Юрий Баранчик, НАТО, СВО, потери, Вторая мировая война, демография, Ядерное оружие, Израиль, Палестино-израильский конфликт, Ливан, ЕС, Украина

"Посмотрите, что делают США и Израиль": Баранчик рассказал о том, как сберечь российских мужчин

04:00 02.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрий БаранчикЮрий Баранчик
Юрий Баранчик - РИА Новости, 1920, 02.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Юрий Баранчик
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Применение Россией ядерного оружия должно минимизировать потери личного состава российской армии с учётом как современных иностранных практик, так и российского военного прошлого. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политический аналитик Юрий Баранчик
"Сейчас наша ядерная доктрина носит ответно-встречный характер, - констатировал эксперт. - То есть мы сначала должны зафиксировать, что по нам прилетело, и только потом наносить ответный удар. А теперь мы резко снижаем этот порог ядерного применения: по новой доктрине мы будем иметь право выстрелить ядерным оружием в ответ на массированное нападение воздушно-космических средств".
По мнению эксперта, теперь Москва правомерно может нанести удар ядерным оружием по иностранным объектам, со стороны которых, например, взлетели несколько F-16 и запустили в сторону России ракеты. Согласно обновлённой российской ядерной доктрине, теперь уже допустимо не ждать прилёта или в подлётное время разбираться, ядерными ракетами атакует противник или неядерными.
"Еще один смысл изменений в ядерную доктрину должен быть связан с тем, что мы должны беречь жизни наших мужчин – наш демографический потенциал, - сказал Баранчик. - Скольких мы потеряли в битве за Бахмут? Если бы воевали там не с украинцами, мы бы нанесли туда один ядерный удар, а остальные свалили бы".
Эксперт обратил внимание на отличия последствий аварии на АЭС и применения ядерного оружия. Он также отметил, что в Европе не помнят и не ценят жертв России во время Второй мировой войны, поэтому этот урок Москве тоже стоит учесть и не стесняться в средствах достижения своих национальных интересов.
"Мы в боях за освобождение Польши положили 300 тысяч советских солдат. Эти потери кто-то оценил? Нет. Мы не просто впустую принесли такие жертвы. Мы через 50 лет получили откровенных врагов. А если мы сейчас все выкосим, через 50 лет европейцы станут нашими ближайшими союзниками, - констатировал Баранчик. - Люди не ценят добра. Всех надо жестко прессовать. Посмотрите, что делают США и Израиль. Никто даже вякнуть в их сторону не смеет".
Полный текст интервью Юрий Баранчик: Если Россия не ударит по объектам ВСУ в Жешуве, США и Китай сварят ее на медленном огне читайте на сайте Украина.ру
Также на эту тему интервью: Артем Кирпиченок: Израиль даже без вторжения в Ливан убивает себя и тащит США на дно
 
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