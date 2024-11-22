Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты - 22.11.2024 Украина.ру
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Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты
Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты - 22.11.2024 Украина.ру
Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты
Российские военные за неделю сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow, а также уничтожили другое вооружение в том числе западного производства. Такую информацию обнародовали в Минобороны РФ 22 ноября
2024-11-22T16:03
2024-11-22T16:03
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В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а спустя день еще две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.Накануне Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что попадание было произведено российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из последующих подобных шагов противника не останется без ответа.Другие темы: Зеленский осознал, что потерял главного союзника, и уже умерил военные аппетиты - The Telegraph.
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новости, россия, сша, великобритания, джо байден, владимир путин, владимир зеленский, минобороны, вооруженные силы украины, нато, ракеты, atacms, storm shadow , дальнобойные ракеты
Новости, Россия, США, Великобритания, Джо Байден, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Минобороны, Вооруженные силы Украины, НАТО, ракеты, ATACMS, Storm Shadow , дальнобойные ракеты

Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты

16:03 22.11.2024
 
© РИА Новости . Максим Захаров / Перейти в фотобанкСистема ПВО сбила атаковавшие Луганск ракеты ATACMS
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© РИА Новости . Максим Захаров
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Российские военные за неделю сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow, а также уничтожили другое вооружение в том числе западного производства. Такую информацию обнародовали в Минобороны РФ 22 ноября
"Средствами противовоздушной обороны сбиты управляемая ракета большой дальности "Нептун", пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, две крылатые ракеты Storm Shadow производства Великобритании, 16 управляемых авиационных бомб Hammer производства Франции, 18 реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS производства США и 642 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.
В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.
В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а спустя день еще две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.
Накануне Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что попадание было произведено российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".
Зеленский возмущается
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Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из последующих подобных шагов противника не останется без ответа.
Другие темы: Зеленский осознал, что потерял главного союзника, и уже умерил военные аппетиты - The Telegraph.
 
НовостиРоссияСШАВеликобританияДжо БайденВладимир ПутинВладимир ЗеленскийМинобороныВооруженные силы УкраиныНАТОракетыATACMSStorm Shadowдальнобойные ракеты
 
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