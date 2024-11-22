https://ukraina.ru/20241122/1059140112.html

Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты

Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты - 22.11.2024 Украина.ру

Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты

Российские военные за неделю сбили пять оперативно-тактических ракет ATACMS, две крылатые ракеты Storm Shadow, а также уничтожили другое вооружение в том числе западного производства. Такую информацию обнародовали в Минобороны РФ 22 ноября

2024-11-22T16:03

2024-11-22T16:03

2024-11-22T16:03

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В ночь на 18 ноября в западных СМИ появилась информация о том, что Байден официально разрешил ВСУ использовать дальнобойные ракеты для нанесения ударов по территории России.В ночь на 19 ноября ВСУ ночью нанесли удар шестью баллистическими ракетами ATACMS по объекту в Брянской области, 20-го числа Украина обстреляла западными дальнобойными ракетами Storm Shadow Курскую область, а спустя день еще две такие ракеты снова прилетели на территорию РФ.Накануне Россия ответила на это ударом по Днепропетровскому "Южмашу". В Киеве почти сразу заявили, что попадание было произведено российской межконтинентальной баллистической ракетой "Рубеж".Вечером того же дня президент РФ Владимир Путин выступил с обращением, в котором рассказал об испытаниях "Орешника" в боевых условиях. Он подчеркнул, что это ответ на агрессивные действия НАТО в отношении России и ни один из последующих подобных шагов противника не останется без ответа.Другие темы: Зеленский осознал, что потерял главного союзника, и уже умерил военные аппетиты - The Telegraph.

https://ukraina.ru/20241121/1059101287.html

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новости, россия, сша, великобритания, джо байден, владимир путин, владимир зеленский, минобороны, вооруженные силы украины, нато, ракеты, atacms, storm shadow , дальнобойные ракеты