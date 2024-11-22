Лавров ответил, как обновление ядерной доктрины РФ коснется Белоруссии
16:23 22.11.2024 (обновлено: 16:43 22.11.2024)
Содержание обновленной ядерной доктрины России полностью синхронизировано с документами по безопасности Союзного государства, которые до конца текущего года подпишут президент РФ Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко
Об этом 22 ноября рассказал глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД двух стран
"Об обновленной ядерной доктрине Российской Федерации и о том, как она соотносится с деятельностью Союзного государства я уже упоминал, что к Высшему Совету, который состоится до конца года подготовлены два проекта. Первый проект - это концепция безопасности Союзного государства. И второй проект двухстороннего межгосударственного договора о гарантиях безопасности. Содержание обновленной ядерной доктрины полностью синхронизировано с этими двумя российско-белорусскими документами", - пояснил Лавров.
Также на пресс-конференции глава российского МИД отметил, что Владимир Зеленский очевидно испугался ответа России на применение дальнобойных ракет по ее территории и "стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным".
В то же время, продолжил Лавров, Демократическая партия США вознамерилось оставить как можно более плохое наследство команде Трампа.
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