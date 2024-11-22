Лавров ответил, как обновление ядерной доктрины РФ коснется Белоруссии - 22.11.2024 Украина.ру
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Лавров ответил, как обновление ядерной доктрины РФ коснется Белоруссии
Лавров ответил, как обновление ядерной доктрины РФ коснется Белоруссии - 22.11.2024 Украина.ру
Лавров ответил, как обновление ядерной доктрины РФ коснется Белоруссии
Содержание обновленной ядерной доктрины России полностью синхронизировано с документами по безопасности Союзного государства, которые до конца текущего года подпишут президент РФ Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко
2024-11-22T16:23
2024-11-22T16:43
новости
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белоруссия
владимир путин
сергей лавров
дмитрий песков
александр лукашенко
ядерное оружие
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Об этом 22 ноября рассказал глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД двух странТакже на пресс-конференции глава российского МИД отметил, что Владимир Зеленский очевидно испугался ответа России на применение дальнобойных ракет по ее территории и "стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным". В то же время, продолжил Лавров, Демократическая партия США вознамерилось оставить как можно более плохое наследство команде Трампа.В середине октября немецкая газета Bild со ссылкой на украинского чиновника, работающего в области закупок оружия, написала, что в случае отказа Запада принять страну в НАТО, Киев якобы за несколько недель готов сконструировать ядерное оружие для применения против ВС РФ.Неделю назад глава военного комитета НАТО Роб Бауер заявил, что войска альянса уже давно сражались против вооруженных сил РФ на территории Украины, если бы у Москвы не было ядерного оружия.Президент РФ Владимир Путин отметил, что нет гарантий того, что Запад сам не применит ядерное оружие и провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания, заявив, что "именно ядерная триада продолжает оставаться надежным гарантом суверенитета и безопасности нашей страны, позволяет решать задачи стратегического сдерживания, а также поддерживать ядерный паритет и баланс сил в мире как объективные факторы глобальной стабильности".Несколько дней назад Путин утвердил основы госполитики в области ядерного сдерживания. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отметил, что текст "Основ госполитики РФ в области ядерного сдерживания" должен стать предметом глубокого анализа как в стране, так и за рубежом."Россия может ответить ядерным оружием на удары Украины западными неядерными ракетами", - заявил Песков.О том, чем, кому и за что может ответить Россия, читайте в материале автора издания Украина.ру Павла Котова "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник".
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новости, россия, белоруссия, владимир путин, сергей лавров, дмитрий песков, александр лукашенко, ядерное оружие
Новости, Россия, Белоруссия, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, Александр Лукашенко, Ядерное оружие

Лавров ответил, как обновление ядерной доктрины РФ коснется Белоруссии

16:23 22.11.2024 (обновлено: 16:43 22.11.2024)
 
© РИА Новости . Виктор Толочко / Перейти в фотобанкРабочий визит С. Лаврова в Белоруссию
Рабочий визит С. Лаврова в Белоруссию - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Виктор Толочко
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Содержание обновленной ядерной доктрины России полностью синхронизировано с документами по безопасности Союзного государства, которые до конца текущего года подпишут президент РФ Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко
Об этом 22 ноября рассказал глава российского дипломатического ведомства Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам заседания коллегий МИД двух стран
"Об обновленной ядерной доктрине Российской Федерации и о том, как она соотносится с деятельностью Союзного государства я уже упоминал, что к Высшему Совету, который состоится до конца года подготовлены два проекта. Первый проект - это концепция безопасности Союзного государства. И второй проект двухстороннего межгосударственного договора о гарантиях безопасности. Содержание обновленной ядерной доктрины полностью синхронизировано с этими двумя российско-белорусскими документами", - пояснил Лавров.
Также на пресс-конференции глава российского МИД отметил, что Владимир Зеленский очевидно испугался ответа России на применение дальнобойных ракет по ее территории и "стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным".
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