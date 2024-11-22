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База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник"

База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник" - 22.11.2024 Украина.ру

База в Польше и Aegis. Почему США нечем ответить на "Орешник"

Россия провела успешные испытания баллистической гиперзвуковой ракеты средней дальности "Орешник" в безъядерном оснащении и поразила объект военно-промышленного комплекса Украины.

2024-11-22T19:45

2024-11-22T19:45

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Президент России Владимир Путин в экстренном обращении пояснил, что это было сделано в ответ на планы США по производству и развертыванию ракет малой и средней дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.Путин напомнил о разорванном Штатами в 2019 году Договоре о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и указал на агрессивные действия Вашингтона: переброску в разные региона мира своих перспективных ракетных систем, учения и тренировки по их применению. Испытания в боевых условиях, подчеркнул он, проводятся в ответ на агрессивные действия стран НАТО.В мире не существует средств противодействию этому российскому оружию. Современные системы противовоздушной обороны (ПВО) бессильны против "Орешника", как и создаваемые американцами системы противоракетной обороны (ПРО) в Европе, подчеркнул Путин. По его словам, ракета развивает скорость в 10 махов, или 2,5-3 км/с.Так что пуском "Орешника" Россия одновременно выполнила две задачи: одна касалась целей в рамках специальной военной операции на Украине, а другая - диалога с Вашингтоном о системе международной безопасности. Одним ударом "Орешника" Москва показала, что американский (как и любой другой) ракетный диктат невозможен, рано или поздно придется договариваться.И вот почему:"Форт Трампа" и комплекс ПРОДля применения "Орешника" были соответствующие предпосылки, так что ответ можно оценить более чем адекватным.Во-первых, администрация уходящего президента США Джозефа Байдена дала Украине зеленый свет на удары дальнобойными ракетами по территории России. Украинские войска воспользовались разрешением и атаковали Курскую область, на что Россия и ответила. Заявленная высокоточность минимизирует жертвы среди мирного населения, плюс Москва предупредила иностранцев на Украине о предстоящем ударе по каналам ядерной безопасности, а далее через посольства разных стран. Не исключено, что заявленные Украиной разрушения якобы гражданских объектов были результатом безуспешных попыток сбить "Орешник" комплексами ПВО, состоящими на вооружении ВСУ. Но почему Штаты не предупредили украинские власти, или почему, если такое предупреждение было, к нему в Киеве отнеслись легкомысленно - вопрос внутриукраинской повестки.Во-вторых, 13 ноября 2024 года США открыли в Польше базу ВМС, оснащенную системой противоракетной обороны Aegis Ashore в сухопутном варианте. База располагается в городе Редзиково у Балтийского моря в 165 километрах от границы с Россией. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал это попыткой сдерживая российского военного потенциала, что приведет к принятию "мер для обеспечения паритета".Комплекс Aegis Ashore оснащен 24 противоракетами SM-3, предназначенных для уничтожения баллистических ракет на заатмосферных высотах и для пуска ударных крылатых ракет. Такой же комплекс разместили в Румынии в 2016 году (регион Жудец Олт на границе с Болгарией) и сразу приступили к строительству базы под него в Польше.Польский объект, как заявлялось, был включен в европейский поэтапный адаптивный подход к региональной ПРО от угроз со стороны Ирана. В эту часть также включены корабли с радиолокационной станцией Aegis в Испании, радар AN/TPY-2 в Турции и румынский Aegis Ashore.Польскую базу планировали открыть в 2018 году. Однако строительство выбивалось из всех возможных графиков и шло со скандалами. В 2016 году у подрядчиков начались проблемы то с зарплатами, то с протестующими местными жителями. В 2018 году американские власти сообщили о задержке строительства, через год сократили финансирование, потом возобновили, но снова столкнулись с недобросовестными подрядчиками. Президент Польши Анджей Дуда предложил американскому лидеру Дональду Трампу назвать базу "Фортом Трампа", чтобы каким-то образом ускорить строительство, и повышенное финансирование со стороны Варшавы. Трамп обещал подумать, а Дуду буквально уничтожили оппоненты в польском политикуме. Лесть не сработала, а следующим президентом США выбрали Джо Байдена. Польским дипломатам пришлось оправдываться, что "форт Трампа" был всего лишь метафорой. Получилось как в анекдоте: ложечки-то нашлись, а осадочек остался.Несмотря на открытие базы только в ноябре, система Aegis Ashore была принята в эксплуатацию в конце декабря 2023 года и почти сразу была отправлена на модернизацию. Это объяснялось тем, что компоненты и программное обеспечение были закуплены и установлены задолго до запуска, была нужна синхронизация с единой системой. В июле 2024 года комплекс привели в полную готовность.Американские системы ПРОAegis - система морского базирования с ракетными пусковыми установками и радарами, установленными на крейсерах и эсминцах. Включает в себя боевую систему и противоракеты SM-3 (в трех разных вариантах - Block IA, Block IB и Block IIA) или SM-6 из трехступенчатых ускорителей и боеголовки. Предназначена для поражения баллистических ракет малой, средней и промежуточной дальности на среднем участке полета.SM-6 - модернизированная версия штатной ракеты с увеличенной дальностью и огневой мощью. Испытания состоялись в октябре 2023 года.Система адаптирована к наземному использованию.Aegis AshoreСистема ПРО Aegis Ashore способна выявлять ракетные угрозы, наводить перехватчик по данным с РЛС для уничтожения баллистических ракет малой и средней дальности. Комплекс состоит из радара AN/SPY-1, пусковых установок Mk 41 VLS и противоракет SM-3. Изначально это морская версия американской системы национальной ПРО.Помимо Aegis США используют еще две системы противоракетной обороны. Они также основаны на концепции кинетического перехвата (разработки 1970-х), предполагающей прямое попадание противоракеты в цель.THAAD (разработка Lockheed Martin) - развернуты в Израиле, ОАЭ, Румынии и Южной Корее.Испытания противоракет начались в 2006 году. В 2017 году американские производители отчитались об успешном тесте перехвата баллистической ракеты средней дальности воздушного базирования.О первом боевом применении известно мало и без официальных подтверждений американских властей или представителей ОПК. Со ссылкой на анонимные источники западные СМИ сообщили о якобы перехвате баллистической ракеты средней дальности вблизи авиабазы Аль-Дафра в ОАЭ в январе 2022 года. Якобы хуситы запустили некую ракету в сторону нефтяного объекта Эмиратов, ее удалось сбить.Известно, что противоракета, выпущенная из THAAD, способна поражать цели на высоте до 150 километров на среднем и конечном участке полета. Всего у США 800 противоракет и 8 батарей THAAD.В Lockheed Martin в середине 2000-х занимались разработками новой версии THAAD-ER с увеличенной дальностью для противостояния гиперзвуковым ракетам, но к 2020 году комплекс так и остался на стадии проекта. Тогда в компании заявили, что в случае государственного финансирования программы смогут произвести первую систему только в 2024 году. По данным Bloomberg, в марте 2024 года Lockheed Martin обвинили в нарушении патента и использовании чужой технологии в THAAD-ER (и новых дальнобойных ракет) и подали в суд. Других сообщений в публичной плоскости об этом комплексе нет.GMD - наземная система ПРО, предназначенная для защиты территории США. Разработка компании Boeing. Развернута в Калифорнии и на Аляске. В состав комплекса входят радиолокационные станции, противоракеты и системы управления огнем и связи. Датчики расположены в 15 часовых поясах Земли.Противоракета представляет из себя трехступенчатый ускоритель, с помощью которого боеголовка доставляется в район полета баллистической ракеты, и так называемую экзоатмосферную машину-убийцу (EKV) - само средство поражения.В апреле 2024 года компания Lockheed Martin заключила контракт на разработку противоракет нового поколения NGI на 17,7 млрд долларов США. Ожидается, что производство может начаться в 2028 году.Patriot PAC-3 - установка Patriot с расширенными возможностями. Комплекс включает в себя противоракету, запускаемую с мобильной установки, на которой размещены 16 ракет PAC-3. Цель поражает осколочно-фугасная боевая часть. Разработана для поражения баллистических ракет малой и средней дальности на конечном этапе полета на более низких высотах, чем THAAD. О боевом применении известно, что в 2003 году этими ракетами были сбиты две иракских баллистических ракеты и один американский истребитель. Скорость ракеты достигает 5 махов, что в два раза медленнее "Орешника".PAC-3 развернут в Бахрейне, Египте, Германии, Греции, Израиле, Японии, Иордании, Кувейте, Нидерландах, Саудовской Аравии, Южной Корее, Испании, Тайване и ОАЭ.В начале ноября Lockheed Martin сообщила о заключении контракта на увеличение производственных мощностей до 650 Patriot PAC-3 в год. К концу года компания произвела 500 ракет PAC-3 (всего 2000 штук). В компании Lockheed Martin разрыв договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности называют импульсом к развитию и сообщают о новых испытаниях более дальнобойных ракет.Таким образом один лишь российский удар - первое боевое применение некоего нового вооружения - говорит о том, что единственный возможный участник переговоров по украинскому кризису находится не в Киеве, а в Вашингтоне. Москва обозначила главное: ставки в конфронтации с западным миром гораздо выше назначенных целей специальной военной операции на Украине. В действительности, хоть и медийный эффект после "Орешника" в западных СМИ совершенно не таков, каким был от, например, ударов ВСУ по Крымскому мосту или даже беспилотником по Кремлю, удар предполагает следующий шаг и открывает окно вариантов развития ситуации. Таким образом Россия укрепила свои дипломатические позиции за счет превосходства в вооружении.

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