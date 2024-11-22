https://ukraina.ru/20241122/1059140523.html

От "Юпитера" до "Орешника": круговорот ракет средней дальности в Европе

От "Юпитера" до "Орешника": круговорот ракет средней дальности в Европе - 22.11.2024 Украина.ру

От "Юпитера" до "Орешника": круговорот ракет средней дальности в Европе

Удар по Днепропетровску 21 ноября и последовавшее заявление Владимира Путина заставляют вспомнить ядерную эскалацию 1980-х годов, которая закончилась настоящим дипломатическим прорывом – подписанием Договора о ликвидации ракет малой и средней дальности. Правда, тогда стороны от демонстрации возможностей своей техники всё же воздержались.

2024-11-22T17:01

2024-11-22T17:01

2024-11-22T17:01

эксклюзив

сша

европа

ссср

владимир путин

дональд трамп

нато

ракеты

ракеты средней и меньшей дальности

договор о рсмд

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Начать, пожалуй, следует с Карибского кризиса. Кризис возник вовсе не из-за Кубы, а из-за того, что в 1961 году США начали размещение в Турции ракет средней дальности PGM-19 "Юпитер" с радиусом действия 2400 км (от Измира, где были размещены ракеты, до Москвы – менее 2100 км). Размещение советских ракет на Кубе было ответным шагом.В результате кризиса проблему удалось решить – советские и американские ракетные базы были свёрнуты, заодно и Куба получила гарантии безопасности.Второй кризис, связанный с ракетными системами средней дальности (1-5,5 тыс. км) начался десятилетие спустя. 17 августа 1973 года министр обороны США Джеймс Шлезингер обнародовал концепцию обезглавливающего удара как новую основу ядерной политики США.В это время появились системы наведения баллистических ракет, позволяющие достичь точности в несколько метров, являющейся несущественной при имевшейся мощности ядерных зарядов. Появилась возможность первым ударом выбить пункты управления ядерных сил СССР, исключив нанесение ответно-встречного удара.Вопрос был в подлётном времени. Тяжёлые ракеты наземного базирования долетают за 25-30 минут (с момента приказа проходит примерно 40 минут). К этому времени командование подвергшейся атаке стороны успевает отреагировать. Ракеты морского базирования долетают за 12-15 минут и с непредсказуемого направления, однако у подводных лодок есть существенный недостаток – с ними довольно трудно связаться, поскольку возможности радиосвязи под водой ограничены. Они больше подходят для ответного удара. Естественным образом США пришли к выводу о необходимости размещения ракет наземного базирования в Европе, подлётное время откуда составляло менее 12 минут.СССР начал действовать на упреждение – с 1977 года началось развёртывание в европейской части страны ракетных систем на мобильном шасси РСД-10 "Пионер", получивших на Западе индекс SS-20 (эксперты считают "Орешник" развитием именно этой конструкции).Как пример, рассмотрим историю 43 гвардейской ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения. Создана она была в Курганской области на базе 4-й гвардейской пушечной артиллерийской Смоленской дивизии Резерва Верховного Главного Командования. Сначала она была 60-й ракетной бригадой, потом – 18-й гвардейской дивизией, а номер 43 получила в связи с перебазированием в Сумскую область. Несколько позже на её базе была сформирована 51 ракетная дивизия, отправленная на Кубу (автор помнит рассказы сослуживцев отца, принимавших участие в операции "Анадырь").Названия городов, в которых размещались полки дивизии с 2022 года мелькают в военной хронике – Ромны (штаб), Лебедин, Глухов, Ахтырка. В 1980-84 годах ракеты Р-12 и Р-14 были заменены на РСД-10.Отметим, что само по себе появление РСД-10 принципиально ничего не меняло – ракеты средней дальности появились в Европе гораздо раньше. Р-12 развёртывались с 1960 года, Р-14 – с 1961 года. Причём дальность стрельбы вторых была одинакова с "пионеровскими" – 4,5 тыс. км. (часть ракет комплекса РСД-10 имела дальность 5 тыс. км.)Принципиальных различий было три.Во-первых, пусковые установки ракет Р-12/14 были неподвижными (наземными или шахтными), в то время как РСД-10 имели мобильное шасси, что снижало их заметность и уязвимость.Во-вторых, РСД-10 имели гораздо большую точность – 550 м., против 5 км. у старых ракет (для сравнения: у Pershing II – 30 м.)В-третьих, основная модификация РСД-10 имела разделяющуюся головную часть – три отдельные боеголовки по 150 килотонн, которые потенциально могли нанести намного более сильные разрушения, чем одна в 2,3 мегатонны в Р-14.Очевидно, у НАТО были основания полагать, что действия СССР, пусть и спровоцированные новой стратегической концепцией США, меняют соотношение сил в Европе.2 декабря 1979 года Совет НАТО принял решение разместить в Европе ракеты средней дальности Pershing II (дальностью 2400 км.) и крылатые ракеты BGM-109G Gryphon (2500 км.; это разновидность Tomahawk наземного базирования) в дополнение к уже имевшимся Pershing IА (740 км.) Одновременно предполагалось начать переговоры об отказе от ракет средней дальности.В 1981 году новый президент США Рональд Рейган предложил "нулевой вариант" — США не размещают в Европе ракеты средней и меньшей (0,5-1 тыс. км.) дальности и крылатые ракеты, а СССР ликвидирует свои ракеты РСД-10 "Пионер". Однако СССР от такого подхода отказался, предложив "абсолютный нуль" – вывод из Европы также тактического ядерного и ликвидации ракет средней дальности Британии и Франции. Тут уже не согласилось НАТО, которое видело в ядерном оружии гарантию против начала обычной войны в Европе.Дальше ситуация ухудшилась.США начали подготовку к реализации "Стратегической оборонной инициативы" – программы размещения противоракетных систем на орбите. В случае её развёртывания (реальных шагов для этого США не предпринимали – космические корабли Space Shuttle, формально предназначенные для монтажа военных орбитальных станций, использовались лишь для запуска разведывательных спутников) создавалась угроза успешной ядерной войны – удар по пунктам управления ракетами средней дальности, обезоруживающий удар системами большой дельности и добивание того, что сможет взлететь, с орбиты.Насколько реалистичен был такой сценарий сказать сложно. На тот момент совершенно серьёзно рассматривалась ненаучная концепция "ядерной зимы", которая, в общем-то, не требовала полноценного ответного удара.Так или иначе, но договор об отказе от ракет средней и меньшей дальности стал возможен только после того, как к власти в СССР пришёл Михаил Горбачёв, ориентированный на разоружение.Договор был подписан 8 декабря 1987 года в Вашингтоне. К июню 1991 года СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, США — 846. Уничтоженные советские ракеты могли нести в 3,7 раз больше ядерных зарядов (3154 против 846).В СССР и позже в России договор критиковался за его несбалансированность – ведь непосредственно США советские ракеты средней дальности угрозы не несли, а Британия и Франция к договору не присоединились, сохранив свои потенциалы (впрочем, для них ракеты средней дальности – стратегические).Договор выполнялся на протяжении 32 лет.В 2007 году российская сторона указала на то, что его нарушает размещение в Польше и Румынии системы противоракетной обороны Aegis Ashore – её универсальные пусковые установки позволяли запускать не только противоракеты, якобы предназначенные для перехвата иранских ракет, но и крылатые ракеты Tomahawk (США отрицали такие намерения, но сразу после выхода из договора, в августе 2019 года, произвели с установки Mk-41 пуск крылатой ракеты на расстояние свыше 500 км.)США, в свою очередь, обвиняли Россию в том, что крылатые ракеты 9М729 для комплекса "Искандер" могут иметь дальность более разрешённых 500 км. (что до сих пор не подтверждено, хотя их морские аналоги 3M-14 "Калибр" использовались по целям в Сирии на дистанции порядка 1,5 тыс. км.)Заинтересованность США в выходе из договора объяснялась, разумеется, не нарушениями его со стороны России, а желанием поддержать своё военное превосходство, в первую очередь – в противостоянии с КНР, а также – с Ираном и КНДР. Кроме того, неизбежные ответные меры со стороны России должны были заставить страны Европы усиливать свои вооружённые силы, принуждение к чему являлось одной из целей администрации Трампа.Так или иначе, но в 2019 году (при президенте Дональде Трампе, кстати) обе стороны вышли из договора и начали разработку новых систем средней дальности. Как показали события 21 ноября – вполне успешные. Благо, разработчиком РСД-10 был ныне существующий Московский институт теплотехники.Интересно, что публично о производстве Россией ракет средней дальности было сказано только в конце июня этого года – во время заседания Совета безопасности. Причём российский президент указал, что эти действия предпринимаются в ответ на соответствующие действия США, которые не только возобновили производство таких ракет, но и привозили их на учения в Европу.Эту мысль Владимир Путин повторим и 21 ноября:"Не Россия, а именно США разрушили систему международной безопасности и, продолжая бороться, цепляться за свою гегемонию, толкают весь мир к глобальному конфликту. Мы всегда предпочитали и сейчас готовы решать все спорные вопросы мирными средствами, но мы готовы также и к любому развитию событий. (…) Разработка ракет средней и меньшей дальности осуществляется нами в качестве ответной меры на планы США по производству и развертыванию ракет средней и меньшей дальности в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе".На ту же тему: "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"

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