Дональд Туск: украинский конфликт на пике своего развития, решающая фаза — сейчас - 22.11.2024 Украина.ру
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Дональд Туск: украинский конфликт на пике своего развития, решающая фаза — сейчас
Дональд Туск: украинский конфликт на пике своего развития, решающая фаза — сейчас - 22.11.2024 Украина.ру
Дональд Туск: украинский конфликт на пике своего развития, решающая фаза — сейчас
Вооруженный конфликт на Украине вступил в решающую фазу. После мощного удара ВС РФ ракетой средней дальности "Орешник" конфликт перерос в глобальный. Об этом 22 ноября во время выступления перед делегацией Союза польских учителей заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет издание Rzeczpospolita
2024-11-22T17:19
2024-11-22T17:19
новости
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джо байден
олаф шольц
владимир путин
вооруженные силы украины
впк
дальнобойные ракеты
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Он также поделился своими опасениями относительно неопределенности будущего, так как никто не знает, когда закончится конфликт. Однако он уверен, что речь уже идет о глобальном характере конфликта.Официальные лица в Великобритании, Франции от комментариев по "Орешнику" пока воздерживаются. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее "пугающей эскалацией"."Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация, как и выяснившееся ранее задействование северокорейских военнослужащих", — приводит издание Reuters его слова.Также Шольц снова заверил, что ФРГ не будет передавать Украине ракеты Taurus.О заявлениях других европейских политиков и СМИ — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Несколько дней назад Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФИнформация о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование ракет американского производства для ударов по территории России в ее международно-признанных границах, появилась 17 ноября.Подробнее об этом — Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России
https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html
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новости, россия, украина, германия, джо байден, олаф шольц, владимир путин, вооруженные силы украины, впк, дальнобойные ракеты, ракеты, ракетный удар, удары
Новости, Россия, Украина, Германия, Джо Байден, Олаф Шольц, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, ВПК, дальнобойные ракеты, ракеты, ракетный удар, удары

Дональд Туск: украинский конфликт на пике своего развития, решающая фаза — сейчас

17:19 22.11.2024
 
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© РИА Новости . Евгений Биятов
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Вооруженный конфликт на Украине вступил в решающую фазу. После мощного удара ВС РФ ракетой средней дальности "Орешник" конфликт перерос в глобальный. Об этом 22 ноября во время выступления перед делегацией Союза польских учителей заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет издание Rzeczpospolita
"Это историческая ситуация. Война на востоке входит в решающую фазу. Мы все это знаем", — подчеркнул Туск.
Он также поделился своими опасениями относительно неопределенности будущего, так как никто не знает, когда закончится конфликт. Однако он уверен, что речь уже идет о глобальном характере конфликта.
Официальные лица в Великобритании, Франции от комментариев по "Орешнику" пока воздерживаются. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее "пугающей эскалацией".
"Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация, как и выяснившееся ранее задействование северокорейских военнослужащих", — приводит издание Reuters его слова.
Также Шольц снова заверил, что ФРГ не будет передавать Украине ракеты Taurus.
О заявлениях других европейских политиков и СМИ — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Президент Владимир Путин принял участие в работе дискуссионного клуба Валдай - РИА Новости, 1920, 21.11.2024
Вчера, 20:20
Россия провела испытания "Орешника" в Днепропетровске в ответ на действия НАТО - Путин
Несколько дней назад Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.
ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ
Информация о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование ракет американского производства для ударов по территории России в ее международно-признанных границах, появилась 17 ноября.
Подробнее об этом — Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России
 
НовостиРоссияУкраинаГерманияДжо БайденОлаф ШольцВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныВПКдальнобойные ракетыракетыракетный ударудары
 
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