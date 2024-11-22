Дональд Туск: украинский конфликт на пике своего развития, решающая фаза — сейчас
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкЗанятия по минно-взрывному делу в инженерном подразделении ЦВО в ЛНР
Вооруженный конфликт на Украине вступил в решающую фазу. После мощного удара ВС РФ ракетой средней дальности "Орешник" конфликт перерос в глобальный. Об этом 22 ноября во время выступления перед делегацией Союза польских учителей заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет издание Rzeczpospolita
"Это историческая ситуация. Война на востоке входит в решающую фазу. Мы все это знаем", — подчеркнул Туск.
Он также поделился своими опасениями относительно неопределенности будущего, так как никто не знает, когда закончится конфликт. Однако он уверен, что речь уже идет о глобальном характере конфликта.
Официальные лица в Великобритании, Франции от комментариев по "Орешнику" пока воздерживаются. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее "пугающей эскалацией".
"Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация, как и выяснившееся ранее задействование северокорейских военнослужащих", — приводит издание Reuters его слова.
Также Шольц снова заверил, что ФРГ не будет передавать Украине ракеты Taurus.
О заявлениях других европейских политиков и СМИ — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Несколько дней назад Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.
Информация о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование ракет американского производства для ударов по территории России в ее международно-признанных границах, появилась 17 ноября.
Подробнее об этом — Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России