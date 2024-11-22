https://ukraina.ru/20241122/1059144107.html

Дональд Туск: украинский конфликт на пике своего развития, решающая фаза — сейчас

Дональд Туск: украинский конфликт на пике своего развития, решающая фаза — сейчас - 22.11.2024 Украина.ру

Дональд Туск: украинский конфликт на пике своего развития, решающая фаза — сейчас

Вооруженный конфликт на Украине вступил в решающую фазу. После мощного удара ВС РФ ракетой средней дальности "Орешник" конфликт перерос в глобальный. Об этом 22 ноября во время выступления перед делегацией Союза польских учителей заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет издание Rzeczpospolita

2024-11-22T17:19

2024-11-22T17:19

2024-11-22T17:19

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Он также поделился своими опасениями относительно неопределенности будущего, так как никто не знает, когда закончится конфликт. Однако он уверен, что речь уже идет о глобальном характере конфликта.Официальные лица в Великобритании, Франции от комментариев по "Орешнику" пока воздерживаются. В свою очередь канцлер Германии Олаф Шольц назвал произошедшее "пугающей эскалацией"."Насколько опасна эта война, нам показывает последняя эскалация: Путин использовал ракеты средней дальности для нанесения удара по территории Украины. Пугающая эскалация, как и выяснившееся ранее задействование северокорейских военнослужащих", — приводит издание Reuters его слова.Также Шольц снова заверил, что ФРГ не будет передавать Украине ракеты Taurus.О заявлениях других европейских политиков и СМИ — в материале "Ядерная сабля" для Киева и Европы, "пугающая эскалация": что в мире говорят про "Орешник"В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Несколько дней назад Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФИнформация о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование ракет американского производства для ударов по территории России в ее международно-признанных границах, появилась 17 ноября.Подробнее об этом — Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России

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новости, россия, украина, германия, джо байден, олаф шольц, владимир путин, вооруженные силы украины, впк, дальнобойные ракеты, ракеты, ракетный удар, удары