Дошло уже до всех, но кто-то ещё продолжает блефовать: Дудчак про "Орешник", Путина и цели Пентагона - 22.11.2024 Украина.ру
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Дошло уже до всех, но кто-то ещё продолжает блефовать: Дудчак про "Орешник", Путина и цели Пентагона
Дошло уже до всех, но кто-то ещё продолжает блефовать: Дудчак про "Орешник", Путина и цели Пентагона - 22.11.2024 Украина.ру
Дошло уже до всех, но кто-то ещё продолжает блефовать: Дудчак про "Орешник", Путина и цели Пентагона
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию недружественных стран после удара... Украина.ру, 22.11.2024
2024-11-22T16:51
2024-11-22T16:51
видео
александр дудчак
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германия
владимир путин
пентагон
снг
украина.ру
"орешник"
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию недружественных стран после удара "Орешником" и экстренное обращение президента Владимира Путина, а также рассказал о желании США списать часть госдолга с Украины:00:23 - Об обращении Путина и реакции Запада;04:02 - О политике США в отношении Украины;06:03 - Спишут ли США часть госдолга с Украины?08:41 - Что стало с Украиной спустя 11 лет после майдана?12:08 - О целях цветных революций после майдана;15:07 - Газпромбанк в санкционном списке США.#Дудчак #Орешник #Путин #Южмаш #Абхазия #Грузия #майдан #Украина #США #президент #ОПК #ракеты #ТЯО #ЯдерныйУдар #война #армия #войска #фронт #ресурсы #СВО #спецоперация #Евразия #экономика #курс #валюта #политика #санкции #Газпром #газ #транзит #банк #Европа #ЕС #переводы #Трамп #Байден #Пентагон #Германия #ФРГ #торг #переговоры #деньги #история #Россия #РФ ТГ-канал Александра Дудчака: t.me/AlexDudchakНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
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видео, александр дудчак, сша, украина, германия, владимир путин, пентагон, снг, украина.ру, "орешник"
Видео, Александр Дудчак, США, Украина, Германия, Владимир Путин, Пентагон, СНГ, Украина.ру, "Орешник"

Дошло уже до всех, но кто-то ещё продолжает блефовать: Дудчак про "Орешник", Путина и цели Пентагона

16:51 22.11.2024
 
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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию недружественных стран после удара "Орешником" и экстренное обращение президента Владимира Путина, а также рассказал о желании США списать часть госдолга с Украины:

00:23 - Об обращении Путина и реакции Запада;
04:02 - О политике США в отношении Украины;
06:03 - Спишут ли США часть госдолга с Украины?
08:41 - Что стало с Украиной спустя 11 лет после майдана?
12:08 - О целях цветных революций после майдана;
15:07 - Газпромбанк в санкционном списке США.

#Дудчак #Орешник #Путин #Южмаш #Абхазия #Грузия #майдан #Украина #США #президент #ОПК #ракеты #ТЯО #ЯдерныйУдар #война #армия #войска #фронт #ресурсы #СВО #спецоперация #Евразия #экономика #курс #валюта #политика #санкции #Газпром #газ #транзит #банк #Европа #ЕС #переводы #Трамп #Байден #Пентагон #Германия #ФРГ #торг #переговоры #деньги #история #Россия #РФ

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11:46
Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch MagazineРоссия нанесла удар по цели на Украине баллистической ракетой с шестью независимо перенацеливаемыми боеголовками, и это результат выхода США в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такой вывод содержится в новой публикации Military Watch Magazine (MWM)
 
ВидеоАлександр ДудчакСШАУкраинаГерманияВладимир ПутинПентагонСНГУкраина.ру"Орешник"
 
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Заголовок открываемого материала
17:01От "Юпитера" до "Орешника": круговорот ракет средней дальности в Европе
16:53Западные политики должны задать себе вопрос: "А мы готовы к ответу России?" — Володин
16:51Дошло уже до всех, но кто-то ещё продолжает блефовать: Дудчак про "Орешник", Путина и цели Пентагона
16:50Нацист Билецкий* пожаловался на поля, мешающие "азовцам"** на Запорожском направлении
16:48"Папа, почему ты нас наказал, мы же не в первый раз": Захарова о "жалостливых" словах Зеленского
16:23Лавров ответил, как обновление ядерной доктрины РФ коснется Белоруссии
16:03Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты
15:17"Нити". Сорок лет назад на Великобританию легла тень "Орешника"
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