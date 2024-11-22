https://ukraina.ru/20241122/1059143212.html

Дошло уже до всех, но кто-то ещё продолжает блефовать: Дудчак про "Орешник", Путина и цели Пентагона

Дошло уже до всех, но кто-то ещё продолжает блефовать: Дудчак про "Орешник", Путина и цели Пентагона - 22.11.2024 Украина.ру

Дошло уже до всех, но кто-то ещё продолжает блефовать: Дудчак про "Орешник", Путина и цели Пентагона

Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию недружественных стран после удара... Украина.ру, 22.11.2024

2024-11-22T16:51

2024-11-22T16:51

2024-11-22T16:51

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александр дудчак

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украина.ру

"орешник"

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Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию недружественных стран после удара "Орешником" и экстренное обращение президента Владимира Путина, а также рассказал о желании США списать часть госдолга с Украины:00:23 - Об обращении Путина и реакции Запада;04:02 - О политике США в отношении Украины;06:03 - Спишут ли США часть госдолга с Украины?08:41 - Что стало с Украиной спустя 11 лет после майдана?12:08 - О целях цветных революций после майдана;15:07 - Газпромбанк в санкционном списке США.#Дудчак #Орешник #Путин #Южмаш #Абхазия #Грузия #майдан #Украина #США #президент #ОПК #ракеты #ТЯО #ЯдерныйУдар #война #армия #войска #фронт #ресурсы #СВО #спецоперация #Евразия #экономика #курс #валюта #политика #санкции #Газпром #газ #транзит #банк #Европа #ЕС #переводы #Трамп #Байден #Пентагон #Германия #ФРГ #торг #переговоры #деньги #история #Россия #РФ ТГ-канал Александра Дудчака: t.me/AlexDudchakНаш канал Вконтакте: vk.com/...u_officialTelegram: t.me/ukr_2025_ru Одноклассники: ok.ru/ukrainaruДзен: dzen.ru/ukraina.ru Rutube: rutube.ru/...el/4478643 Наши подкасты: vk.com/...s-72801118 ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru

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