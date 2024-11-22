Дошло уже до всех, но кто-то ещё продолжает блефовать: Дудчак про "Орешник", Путина и цели Пентагона
Эксперт Института стран СНГ, кандидат экономических наук Александр Дудчак в эфире Украина.ру прокомментировал реакцию недружественных стран после удара "Орешником" и экстренное обращение президента Владимира Путина, а также рассказал о желании США списать часть госдолга с Украины:
00:23 - Об обращении Путина и реакции Запада;
04:02 - О политике США в отношении Украины;
06:03 - Спишут ли США часть госдолга с Украины?
08:41 - Что стало с Украиной спустя 11 лет после майдана?
12:08 - О целях цветных революций после майдана;
15:07 - Газпромбанк в санкционном списке США.
#Дудчак #Орешник #Путин #Южмаш #Абхазия #Грузия #майдан #Украина #США #президент #ОПК #ракеты #ТЯО #ЯдерныйУдар #война #армия #войска #фронт #ресурсы #СВО #спецоперация #Евразия #экономика #курс #валюта #политика #санкции #Газпром #газ #транзит #банк #Европа #ЕС #переводы #Трамп #Байден #Пентагон #Германия #ФРГ #торг #переговоры #деньги #история #Россия #РФ
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00:23 - Об обращении Путина и реакции Запада;
04:02 - О политике США в отношении Украины;
06:03 - Спишут ли США часть госдолга с Украины?
08:41 - Что стало с Украиной спустя 11 лет после майдана?
12:08 - О целях цветных революций после майдана;
15:07 - Газпромбанк в санкционном списке США.
#Дудчак #Орешник #Путин #Южмаш #Абхазия #Грузия #майдан #Украина #США #президент #ОПК #ракеты #ТЯО #ЯдерныйУдар #война #армия #войска #фронт #ресурсы #СВО #спецоперация #Евразия #экономика #курс #валюта #политика #санкции #Газпром #газ #транзит #банк #Европа #ЕС #переводы #Трамп #Байден #Пентагон #Германия #ФРГ #торг #переговоры #деньги #история #Россия #РФ
ТГ-канал Александра Дудчака: t.me/AlexDudchak
Наш канал Вконтакте: vk.com/...u_official
Telegram: t.me/ukr_2025_ru
Одноклассники: ok.ru/ukrainaru
Дзен: dzen.ru/ukraina.ru
Rutube: rutube.ru/...el/4478643
Наши подкасты: vk.com/...s-72801118
ТГ-канал с нашими видео и подкастами: t.me/..._ukrainaru
11:46Разработка "Орешника" стала возможной благодаря выходу США из ДРСМД - Military Watch MagazineРоссия нанесла удар по цели на Украине баллистической ракетой с шестью независимо перенацеливаемыми боеголовками, и это результат выхода США в 2019 году из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Такой вывод содержится в новой публикации Military Watch Magazine (MWM)