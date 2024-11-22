https://ukraina.ru/20241122/1059142855.html

Нацист Билецкий* пожаловался на поля, мешающие "азовцам"** на Запорожском направлении

Нацист Билецкий* пожаловался на поля, мешающие "азовцам"** на Запорожском направлении - 22.11.2024 Украина.ру

Нацист Билецкий* пожаловался на поля, мешающие "азовцам"** на Запорожском направлении

Основатель неонацистского полка "Азов"**, командир 3-ей штурмовой бригады ВСУ, собранной из выходцев из этой террористической организации, Андрей Билецкий по кличке "Белый вождь" пожаловался "Украинской правде" на проблемы на Запорожском направлении

2024-11-22T16:50

2024-11-22T16:50

2024-11-22T16:57

новости

россия

днепр

курахово

андрей билецкий

семен пегов

"азов"

вооруженные силы украины

нацкорпус

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0b/16/1059141923_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9e48aca8c48da0355a47b21dcfe42f44.jpg

Он отметил, что угроза для боевиков полка заключается в близости к Днепру, равниной местности и почти полном отсутствии больших населенных пунктов, где можно долго удерживать оборону.Неонацист добавил, что сейчас ВС РФ штурмует уже в районе Великой Новоселки, которая является "чрезвычайно важным узлом обороны юга Украины". Российские войска продвигаются в том числе в сторону Курахово, поэтому стоит ожидать и других проблем, но уже западнее, ближе к реке Днепр.Кстати, не так давно жаловался на фронтовые проблемы и другой одиозный неонацист - один из главарей группировки "Нацкорпус"**, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин.Он возмутился, что бойцам ВСУ приходится самим "зарываться под обстрелами" в и без того неблагоприятных зимних условиях, так как обещанные им ранее фортификационные сооружения все еще отсутствуют.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка, Ильинка и Дальнее.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Подробнее о том, кто такой Билецкий, читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Командует "Третьей шаурмой" и руководит языческими ритуалами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий.** Признан террористом и экстремистом в РФ** Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20241105/1058631582.html

https://ukraina.ru/20241122/1059123548.html

россия

днепр

курахово

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, днепр, курахово, андрей билецкий, семен пегов, "азов", вооруженные силы украины, нацкорпус, вс рф, продвижение