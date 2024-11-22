Нацист Билецкий* пожаловался на поля, мешающие "азовцам"** на Запорожском направлении - 22.11.2024 Украина.ру
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Нацист Билецкий* пожаловался на поля, мешающие "азовцам"** на Запорожском направлении
Нацист Билецкий* пожаловался на поля, мешающие "азовцам"** на Запорожском направлении - 22.11.2024 Украина.ру
Нацист Билецкий* пожаловался на поля, мешающие "азовцам"** на Запорожском направлении
Основатель неонацистского полка "Азов"**, командир 3-ей штурмовой бригады ВСУ, собранной из выходцев из этой террористической организации, Андрей Билецкий по кличке "Белый вождь" пожаловался "Украинской правде" на проблемы на Запорожском направлении
2024-11-22T16:50
2024-11-22T16:57
новости
россия
днепр
курахово
андрей билецкий
семен пегов
"азов"
вооруженные силы украины
нацкорпус
вс рф
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Он отметил, что угроза для боевиков полка заключается в близости к Днепру, равниной местности и почти полном отсутствии больших населенных пунктов, где можно долго удерживать оборону.Неонацист добавил, что сейчас ВС РФ штурмует уже в районе Великой Новоселки, которая является "чрезвычайно важным узлом обороны юга Украины". Российские войска продвигаются в том числе в сторону Курахово, поэтому стоит ожидать и других проблем, но уже западнее, ближе к реке Днепр.Кстати, не так давно жаловался на фронтовые проблемы и другой одиозный неонацист - один из главарей группировки "Нацкорпус"**, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин.Он возмутился, что бойцам ВСУ приходится самим "зарываться под обстрелами" в и без того неблагоприятных зимних условиях, так как обещанные им ранее фортификационные сооружения все еще отсутствуют.ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка, Ильинка и Дальнее.Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.Подробнее о том, кто такой Билецкий, читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Командует "Третьей шаурмой" и руководит языческими ритуалами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий.** Признан террористом и экстремистом в РФ** Запрещенная в РФ террористическая организация.
https://ukraina.ru/20241105/1058631582.html
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новости, россия, днепр, курахово, андрей билецкий, семен пегов, "азов", вооруженные силы украины, нацкорпус, вс рф, продвижение
Новости, Россия, Днепр, Курахово, Андрей Билецкий, Семен Пегов, "Азов", Вооруженные силы Украины, Нацкорпус, ВС РФ, продвижение

Нацист Билецкий* пожаловался на поля, мешающие "азовцам"** на Запорожском направлении

16:50 22.11.2024 (обновлено: 16:57 22.11.2024)
 
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Основатель неонацистского полка "Азов"**, командир 3-ей штурмовой бригады ВСУ, собранной из выходцев из этой террористической организации, Андрей Билецкий по кличке "Белый вождь" пожаловался "Украинской правде" на проблемы на Запорожском направлении
Он отметил, что угроза для боевиков полка заключается в близости к Днепру, равниной местности и почти полном отсутствии больших населенных пунктов, где можно долго удерживать оборону.
Неонацист добавил, что сейчас ВС РФ штурмует уже в районе Великой Новоселки, которая является "чрезвычайно важным узлом обороны юга Украины". Российские войска продвигаются в том числе в сторону Курахово, поэтому стоит ожидать и других проблем, но уже западнее, ближе к реке Днепр.
"На Запорожском фронте российские войска продолжают давить на оборону противника, потихоньку двигая линию фронта в сторону Орехова. ВСУ уже давно готовят там линию обороны, а некоторые СМИ уже заявляли о начале "тихого наступления" армии России на этом направлении. Не знаем, что значит "тихое наступление", но парни из 58-й армии свои задачи выполняют без нареканий, день за днем забирая украинские позиции, нанося удары средствами дальнего поражения и не давая противнику шанса расслабиться", - рассказал о ситуации на Запорожском направлении российский военкор Семен Пегов.
Кстати, не так давно жаловался на фронтовые проблемы и другой одиозный неонацист - один из главарей группировки "Нацкорпус"**, бывший командир неонацистского полка "Азов* Максим Жорин.
Он возмутился, что бойцам ВСУ приходится самим "зарываться под обстрелами" в и без того неблагоприятных зимних условиях, так как обещанные им ранее фортификационные сооружения все еще отсутствуют.
5 ноября, 11:54
"Самый большой ужас": нацист из "Азова"*, мечтавший уничтожить Россию, пожаловался, что приходится копатьВ неблагоприятных зимних условиях, которые сами по себе "надо как-то пережить", ведь "это самый большой ужас" для пехотинца, бойцы ВСУ вынуждены еще и самостоятельно "зарываться под обстрелами", копая обещанные им ранее, но все еще отсутствующие фортификационные сооружения
ВС РФ активно продвигаются на нескольких направлениях. За последнее время только в ДНР российские силы освободили более 20 населенных пунктов, в числе которых Угледар, Селидово, Кураховка, Горняк, Катериновка, Доброволье, Новоукраинка, Шахтерское, Ясная Поляна, Леонидовка, Максимовка, Антоновка, Волченка, Новоселидовка, Вознесенка, Юрьевка, Макаровка, Ленинское, Степановка, Новоалексеевка, Ильинка и Дальнее.
Также российские военные освободили населенные пункты Макеевка, Верхнекаменское и Невское в Луганской Народной Республике, Вишневое, Кругляковку и Першотравное (Первомайское) в Харьковской, а также Левадное в Запорожской области.
10:34
Ворота в котел закрываются: что происходит в КураховоКураховский котел постепенно закрывается, украинский аналитический ресурс Deep State, работающий на Главное управление разведки (ГУР) Украины подтверждает продвижение ВС РФ, российские военкоры пишут, что примерно половина Курахово уже зачищена
Подробнее о том, кто такой Билецкий, читайте в материале автора издания Украина.ру Дмитрия Ковалевича Командует "Третьей шаурмой" и руководит языческими ритуалами. Чем занимается неонацист Андрей Билецкий.*
* Признан террористом и экстремистом в РФ
** Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
НовостиРоссияДнепрКураховоАндрей БилецкийСемен Пегов"Азов"Вооруженные силы УкраиныНацкорпусВС РФпродвижение
 
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