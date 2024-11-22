https://ukraina.ru/20241122/1059145178.html

"Спасите Лукумчика": история украинца, мобилизованного вместе с собакой, получила продолжение

"Спасите Лукумчика": история украинца, мобилизованного вместе с собакой, получила продолжение - 22.11.2024 Украина.ру

"Спасите Лукумчика": история украинца, мобилизованного вместе с собакой, получила продолжение

Мужчина, которого накануне насильно мобилизовали в Запорожье вместе с собакой по кличке Лукумчик, сбежал из учебного центра, куда его успели отвезти. Новое видео с его рассказом появилось в сети 22 ноября

2024-11-22T17:53

2024-11-22T17:53

2024-11-22T17:53

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* Днепропетровская область.По его мнению, врачи больницы были в сговоре с военкомами, так как отказывались оказывать ему помощь до тех пор, пока он не привяжет собаку на улице. Однако мужчина отказался сделать это, так как опасался, что тогда животное убьют, как помеху к его новой отправке в учебку. В итоге помощь так и не оказали.Мужчина сообщил, что собирается в другую больницу, но понимает, что его ищут, поэтому пока скрывается у друга вместе с собакой. В конце нового видео он подошел к псу, однако тот рычал при любой попытке приблизиться к нему.Сам житель Запорожья резюмировал, что все происходящее с ним - беспредел, но "слава богу удалось спастись" и поцеловал нательный крест.Накануне в сети появились два ролика. В первом мужчина рассказал, как его насильно мобилизовали, несмотря на наличие документов о непригодности к службе.Следующее видео он выложил уже на следующее утро из автобуса. На этот раз в ролике было видно самого мобилизованного со следами побоев на лице и собакой на руках.Украинские СМИ ежедневно публикуют сообщения о насильной мобилизации мужчин прямо с улиц, во многих маленьких поселках страны уже не осталось ни одного человека мужского пола.Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВОПо последним данным, число погибших за весь период СВО украинцев уже превысило 900 тысяч человек. Понимая это, потенциальные призывники делают все, что могут, в том числе рискуют жизнью, переплывая реки, лишь бы только избежать мобилизации.Те, кому это не удается, все чаще дезертируют уже из частей или прямо с фронта. И их вполне можно понять, ведь пока одних на Украине бросают в окопы, другие продолжают жить полной жизнью на гражданке, пользуясь своими связями. Только за последние дни произошли два скандала вокруг таких историй.Сначала радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко откупился от военкомата штрафом в 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.Потом неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский** объявил, что "бусификации" (насильной мобилизации) на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье".Правда, при этом он забыл упомянуть, что его собственный сын получил белый билет благодаря его же связям.Другие темы: Зеленский осознал, что потерял главного союзника, и уже умерил военные аппетиты - The Telegraph.* Повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.** Организация признана террористической и запрещена на территории России.

https://ukraina.ru/20241121/1059106824.html

https://ukraina.ru/20241115/1058936386.html

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новости, украина, запорожье, владимир зеленский, военком, военкомат, собака, мобилизация