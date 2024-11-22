"Спасите Лукумчика": история украинца, мобилизованного вместе с собакой, получила продолжение - 22.11.2024 Украина.ру
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"Спасите Лукумчика": история украинца, мобилизованного вместе с собакой, получила продолжение
"Спасите Лукумчика": история украинца, мобилизованного вместе с собакой, получила продолжение - 22.11.2024 Украина.ру
"Спасите Лукумчика": история украинца, мобилизованного вместе с собакой, получила продолжение
Мужчина, которого накануне насильно мобилизовали в Запорожье вместе с собакой по кличке Лукумчик, сбежал из учебного центра, куда его успели отвезти. Новое видео с его рассказом появилось в сети 22 ноября
2024-11-22T17:53
2024-11-22T17:53
новости
украина
запорожье
владимир зеленский
военком
военкомат
собака
мобилизация
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* Днепропетровская область.По его мнению, врачи больницы были в сговоре с военкомами, так как отказывались оказывать ему помощь до тех пор, пока он не привяжет собаку на улице. Однако мужчина отказался сделать это, так как опасался, что тогда животное убьют, как помеху к его новой отправке в учебку. В итоге помощь так и не оказали.Мужчина сообщил, что собирается в другую больницу, но понимает, что его ищут, поэтому пока скрывается у друга вместе с собакой. В конце нового видео он подошел к псу, однако тот рычал при любой попытке приблизиться к нему.Сам житель Запорожья резюмировал, что все происходящее с ним - беспредел, но "слава богу удалось спастись" и поцеловал нательный крест.Накануне в сети появились два ролика. В первом мужчина рассказал, как его насильно мобилизовали, несмотря на наличие документов о непригодности к службе.Следующее видео он выложил уже на следующее утро из автобуса. На этот раз в ролике было видно самого мобилизованного со следами побоев на лице и собакой на руках.Украинские СМИ ежедневно публикуют сообщения о насильной мобилизации мужчин прямо с улиц, во многих маленьких поселках страны уже не осталось ни одного человека мужского пола.Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВОПо последним данным, число погибших за весь период СВО украинцев уже превысило 900 тысяч человек. Понимая это, потенциальные призывники делают все, что могут, в том числе рискуют жизнью, переплывая реки, лишь бы только избежать мобилизации.Те, кому это не удается, все чаще дезертируют уже из частей или прямо с фронта. И их вполне можно понять, ведь пока одних на Украине бросают в окопы, другие продолжают жить полной жизнью на гражданке, пользуясь своими связями. Только за последние дни произошли два скандала вокруг таких историй.Сначала радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко откупился от военкомата штрафом в 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.Потом неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский** объявил, что "бусификации" (насильной мобилизации) на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье".Правда, при этом он забыл упомянуть, что его собственный сын получил белый билет благодаря его же связям.Другие темы: Зеленский осознал, что потерял главного союзника, и уже умерил военные аппетиты - The Telegraph.* Повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.** Организация признана террористической и запрещена на территории России.
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новости, украина, запорожье, владимир зеленский, военком, военкомат, собака, мобилизация
Новости, Украина, Запорожье, Владимир Зеленский, военком, военкомат, собака, мобилизация

"Спасите Лукумчика": история украинца, мобилизованного вместе с собакой, получила продолжение

17:53 22.11.2024
 
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Мужчина, которого накануне насильно мобилизовали в Запорожье вместе с собакой по кличке Лукумчик, сбежал из учебного центра, куда его успели отвезти. Новое видео с его рассказом появилось в сети 22 ноября

"Меня там начали избивать, угрожали, хотели убить собачку. Говорят: мы убьем собачку, а потом р**членим тебя в поле. Мне пришлось... я нашел стекло и порезал себе руку, останавливал машины мимо проходящие и просил вызвать мне скорую. Приехала скорая, меня повезли в Новомосковск* в центральную больницу, там я заметил, что за мной опять же следят ТЦК (военкомы. - Ред.) только другие уже", - рассказал мужчина.

* Днепропетровская область.
По его мнению, врачи больницы были в сговоре с военкомами, так как отказывались оказывать ему помощь до тех пор, пока он не привяжет собаку на улице. Однако мужчина отказался сделать это, так как опасался, что тогда животное убьют, как помеху к его новой отправке в учебку. В итоге помощь так и не оказали.
Мужчина сообщил, что собирается в другую больницу, но понимает, что его ищут, поэтому пока скрывается у друга вместе с собакой. В конце нового видео он подошел к псу, однако тот рычал при любой попытке приблизиться к нему.
Сам житель Запорожья резюмировал, что все происходящее с ним - беспредел, но "слава богу удалось спастись" и поцеловал нательный крест.
Накануне в сети появились два ролика. В первом мужчина рассказал, как его насильно мобилизовали, несмотря на наличие документов о непригодности к службе.
Следующее видео он выложил уже на следующее утро из автобуса. На этот раз в ролике было видно самого мобилизованного со следами побоев на лице и собакой на руках.
Вчера, 17:23
"Спасите Лукумчика": жителя Запорожья насильно мобилизовали вместе с собакой. И обоих отправили на фронтВ Запорожье местные военкомы насильно мобилизовали мужчину, вышедшего погулять со своей собакой. Сначала хозяина и его питомца на сутки отправили в подвал, а на следующий день начали оформлять ему "путевку". Документы о непригодности к службе не помогли
Украинские СМИ ежедневно публикуют сообщения о насильной мобилизации мужчин прямо с улиц, во многих маленьких поселках страны уже не осталось ни одного человека мужского пола.
Всё ближе к миллиону: подсчитаны потери армии Украины за всё время СВО
По последним данным, число погибших за весь период СВО украинцев уже превысило 900 тысяч человек. Понимая это, потенциальные призывники делают все, что могут, в том числе рискуют жизнью, переплывая реки, лишь бы только избежать мобилизации.
Те, кому это не удается, все чаще дезертируют уже из частей или прямо с фронта. И их вполне можно понять, ведь пока одних на Украине бросают в окопы, другие продолжают жить полной жизнью на гражданке, пользуясь своими связями. Только за последние дни произошли два скандала вокруг таких историй.
Сначала радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко откупился от военкомата штрафом в 17 тысяч гривен (порядка 40 тысяч рублей) за неявку по повестке. Нацист заявил, что в качестве блогера он стране нужнее.
Фото: украинские соцсети, Сергей Стерненко
15 ноября, 13:41
Купил отцу участок в шесть футбольных полей: у Стерненко нашли залежи в миллион долларов — СМИУкраинский радикал, неонацист, бывший глава одесского "Правого сектора"* Сергей Стерненко вывел со своего криптокошелька, куда он собирал помощь для ВСУ, более миллиона долларов. Об этом 15 ноября написало украинское издание "Политика Страны"
Потом неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"* Дмитрий Корчинский** объявил, что "бусификации" (насильной мобилизации) на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье".
Правда, при этом он забыл упомянуть, что его собственный сын получил белый билет благодаря его же связям.
19 ноября, 12:37
Корчинский* призвал к насильственной мобилизации и отмазал своего сына"Бусификации" на Украине альтернативы нет, граждан этой страны "нужно вылавливать и отправлять на фронт, потому что только там они поймут, что нашли свою судьбу и счастье". Такое заявление сделал неонацист и лидер праворадикальной украинской партии "Братство"** Дмитрий Корчинский*
Другие темы: Зеленский осознал, что потерял главного союзника, и уже умерил военные аппетиты - The Telegraph.
* Повторно объявлен в международный розыск, заочно арестован в РФ.
** Организация признана террористической и запрещена на территории России.
 
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