"Папа, почему ты нас наказал, мы же не в первый раз": Захарова о "жалостливых" словах Зеленского
Заявление Владимира Зеленского, что Киев не впервые применяет дальнобойные ракеты по территории России, напоминает жалобу ребенка, который разбил окна, а его наказали. Об этом 22 ноября в своем Телгерам-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В своем посте она с сарказмом уточнила, что заявление Зеленского "прекрасно, как и все предыдущие".
"Но один пассаж получился по-настоящему выдающимся: "И [президент РФ Владимир] Путин лжет, когда говорит, якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не в первый раз применяем это оружие". Что-то вроде: "Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьем?!". Зеленский не только просроченный, он ещё и пронюханный", — написала Захарова.
Ранее Зеленский заявил, что Украина во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применила дальнобойные ракеты. При этом Зеленский не уточнил, какие именно вооружения применялись и когда именно.
Дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp со стороны ВСУ применялись против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
07:53Зеленский ответил на слова Путина об атаках ВСУ по Брянской и Курской областямВладимир Зеленский в своем телеграм-канале в ответ на заявление российского лидера Владимира Путина об атаках по Брянской и Курской областям отметил, что применение Украиной дальнобойного оружия не стало каким-то новым шагом
Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
Информация о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование ракет американского производства для ударов по территории России в ее международно-признанных границах, появилась 17 ноября.
Подробнее об этом — Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России