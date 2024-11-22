"Папа, почему ты нас наказал, мы же не в первый раз": Захарова о "жалостливых" словах Зеленского - 22.11.2024 Украина.ру
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"Папа, почему ты нас наказал, мы же не в первый раз": Захарова о "жалостливых" словах Зеленского
"Папа, почему ты нас наказал, мы же не в первый раз": Захарова о "жалостливых" словах Зеленского - 22.11.2024 Украина.ру
"Папа, почему ты нас наказал, мы же не в первый раз": Захарова о "жалостливых" словах Зеленского
Заявление Владимира Зеленского, что Киев не впервые применяет дальнобойные ракеты по территории России, напоминает жалобу ребенка, который разбил окна, а его наказали. Об этом 22 ноября в своем Телгерам-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
2024-11-22T16:48
2024-11-22T16:48
новости
россия
украина
брянская область
владимир зеленский
мария захарова
джо байден
вооруженные силы украины
ракеты
дальнобойные ракеты
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В своем посте она с сарказмом уточнила, что заявление Зеленского "прекрасно, как и все предыдущие".Ранее Зеленский заявил, что Украина во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применила дальнобойные ракеты. При этом Зеленский не уточнил, какие именно вооружения применялись и когда именно.Дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp со стороны ВСУ применялись против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФВ ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Информация о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование ракет американского производства для ударов по территории России в ее международно-признанных границах, появилась 17 ноября.Подробнее об этом — Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России
https://ukraina.ru/20241122/1059119704.html
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новости, россия, украина, брянская область, владимир зеленский, мария захарова, джо байден, вооруженные силы украины, ракеты, дальнобойные ракеты
Новости, Россия, Украина, Брянская область, Владимир Зеленский, Мария Захарова, Джо Байден, Вооруженные силы Украины, ракеты, дальнобойные ракеты

"Папа, почему ты нас наказал, мы же не в первый раз": Захарова о "жалостливых" словах Зеленского

16:48 22.11.2024
 
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Заявление Владимира Зеленского, что Киев не впервые применяет дальнобойные ракеты по территории России, напоминает жалобу ребенка, который разбил окна, а его наказали. Об этом 22 ноября в своем Телгерам-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
В своем посте она с сарказмом уточнила, что заявление Зеленского "прекрасно, как и все предыдущие".
"Но один пассаж получился по-настоящему выдающимся: "И [президент РФ Владимир] Путин лжет, когда говорит, якобы применение Украиной дальнобойного оружия стало каким-то новым нашим шагом. Мы уже не в первый раз применяем это оружие". Что-то вроде: "Папа, почему ты нас наказал за разбитое окно, мы ведь не первый раз их бьем?!". Зеленский не только просроченный, он ещё и пронюханный", — написала Захарова.
Ранее Зеленский заявил, что Украина во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применила дальнобойные ракеты. При этом Зеленский не уточнил, какие именно вооружения применялись и когда именно.
Дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp со стороны ВСУ применялись против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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Зеленский ответил на слова Путина об атаках ВСУ по Брянской и Курской областямВладимир Зеленский в своем телеграм-канале в ответ на заявление российского лидера Владимира Путина об атаках по Брянской и Курской областям отметил, что применение Украиной дальнобойного оружия не стало каким-то новым шагом
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ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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Информация о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование ракет американского производства для ударов по территории России в ее международно-признанных границах, появилась 17 ноября.
Подробнее об этом — Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России
 
НовостиРоссияУкраинаБрянская областьВладимир ЗеленскийМария ЗахароваДжо БайденВооруженные силы Украиныракетыдальнобойные ракеты
 
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