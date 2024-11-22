https://ukraina.ru/20241122/1059142181.html

"Папа, почему ты нас наказал, мы же не в первый раз": Захарова о "жалостливых" словах Зеленского

"Папа, почему ты нас наказал, мы же не в первый раз": Захарова о "жалостливых" словах Зеленского - 22.11.2024 Украина.ру

"Папа, почему ты нас наказал, мы же не в первый раз": Захарова о "жалостливых" словах Зеленского

Заявление Владимира Зеленского, что Киев не впервые применяет дальнобойные ракеты по территории России, напоминает жалобу ребенка, который разбил окна, а его наказали. Об этом 22 ноября в своем Телгерам-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

2024-11-22T16:48

2024-11-22T16:48

2024-11-22T16:48

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В своем посте она с сарказмом уточнила, что заявление Зеленского "прекрасно, как и все предыдущие".Ранее Зеленский заявил, что Украина во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применила дальнобойные ракеты. При этом Зеленский не уточнил, какие именно вооружения применялись и когда именно.Дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp со стороны ВСУ применялись против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФВ ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК - в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Информация о том, что президент США Джо Байден санкционировал использование ракет американского производства для ударов по территории России в ее международно-признанных границах, появилась 17 ноября.Подробнее об этом — Байден разрешил Зеленскому использовать ATACMS для ударов по России

https://ukraina.ru/20241122/1059119704.html

https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html

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новости, россия, украина, брянская область, владимир зеленский, мария захарова, джо байден, вооруженные силы украины, ракеты, дальнобойные ракеты