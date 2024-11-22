https://ukraina.ru/20241122/1059142646.html

Западные политики должны задать себе вопрос: "А мы готовы к ответу России?" — Володин

Западные политики должны задать себе вопрос: "А мы готовы к ответу России?" — Володин - 22.11.2024 Украина.ру

Западные политики должны задать себе вопрос: "А мы готовы к ответу России?" — Володин

Россия готова к любому развитию события. Она вправе использовать свое вооружение против военных объектов тех государств, которые ее атакуют. Об этом 22 ноября в своем Телеграм-канале написал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин

2024-11-22T16:53

2024-11-22T16:53

2024-11-22T16:53

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По его словам, разрешение США и их союзников применять Украине дальнобойное оружие западного производства по территории РФ еще раз подтверждает, что против России воюет НАТО.Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что на подобные действия будет дан более мощный ответ, подчеркнул он."Владимир Владимирович Путин принял решение, которое мы поддерживаем. Наша страна вправе использовать свое вооружение против военных объектов тех государств, которые нас атакуют. <…> Когда на Западе слышны голоса, что Россия не посмеет, — еще как посмеет. И имеет полное на это право! Мы обязаны сделать все для защиты территориальной целостности и безопасности наших граждан", — написал Володин.В заключении он добавил, что [президент США Джо] Байден "вместе со своими дружками в Европе умышленно осложняет ситуацию"."Его решения ведут к эскалации, которая приобретает глобальный характер. Наша страна готова к любому развитию событий. А политикам западных стран надо задать себе вопрос: готовы ли они к этому и осознают ли последствия?!", — резюмировал спикер Госдумы.В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Ранее Зеленский заявил, что Украина во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применила дальнобойные ракеты. При этом Зеленский не уточнил, какие именно вооружения применялись и когда именно.Дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp со стороны ВСУ применялись против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Несколько дней назад Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.Более подробно об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ

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новости, россия, сша, украина, вячеслав володин, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума, нато, ракетный удар, ракеты, дальнобойные ракеты