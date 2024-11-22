Западные политики должны задать себе вопрос: "А мы готовы к ответу России?" — Володин - 22.11.2024 Украина.ру
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Западные политики должны задать себе вопрос: "А мы готовы к ответу России?" — Володин
Западные политики должны задать себе вопрос: "А мы готовы к ответу России?" — Володин - 22.11.2024 Украина.ру
Западные политики должны задать себе вопрос: "А мы готовы к ответу России?" — Володин
Россия готова к любому развитию события. Она вправе использовать свое вооружение против военных объектов тех государств, которые ее атакуют. Об этом 22 ноября в своем Телеграм-канале написал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
2024-11-22T16:53
2024-11-22T16:53
новости
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вячеслав володин
владимир путин
владимир зеленский
вооруженные силы украины
госдума
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По его словам, разрешение США и их союзников применять Украине дальнобойное оружие западного производства по территории РФ еще раз подтверждает, что против России воюет НАТО.Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что на подобные действия будет дан более мощный ответ, подчеркнул он."Владимир Владимирович Путин принял решение, которое мы поддерживаем. Наша страна вправе использовать свое вооружение против военных объектов тех государств, которые нас атакуют. &lt;…&gt; Когда на Западе слышны голоса, что Россия не посмеет, — еще как посмеет. И имеет полное на это право! Мы обязаны сделать все для защиты территориальной целостности и безопасности наших граждан", — написал Володин.В заключении он добавил, что [президент США Джо] Байден "вместе со своими дружками в Европе умышленно осложняет ситуацию"."Его решения ведут к эскалации, которая приобретает глобальный характер. Наша страна готова к любому развитию событий. А политикам западных стран надо задать себе вопрос: готовы ли они к этому и осознают ли последствия?!", — резюмировал спикер Госдумы.В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.Ранее Зеленский заявил, что Украина во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применила дальнобойные ракеты. При этом Зеленский не уточнил, какие именно вооружения применялись и когда именно.Дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp со стороны ВСУ применялись против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.Несколько дней назад Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.Более подробно об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ
https://ukraina.ru/20241121/1059113427.html
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новости, россия, сша, украина, вячеслав володин, владимир путин, владимир зеленский, вооруженные силы украины, госдума, нато, ракетный удар, ракеты, дальнобойные ракеты
Новости, Россия, США, Украина, Вячеслав Володин, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Госдума, НАТО, ракетный удар, ракеты, дальнобойные ракеты

Западные политики должны задать себе вопрос: "А мы готовы к ответу России?" — Володин

16:53 22.11.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПленарное заседание Госдумы РФ
Пленарное заседание Госдумы РФ - РИА Новости, 1920, 22.11.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Россия готова к любому развитию события. Она вправе использовать свое вооружение против военных объектов тех государств, которые ее атакуют. Об этом 22 ноября в своем Телеграм-канале написал Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин
По его словам, разрешение США и их союзников применять Украине дальнобойное оружие западного производства по территории РФ еще раз подтверждает, что против России воюет НАТО.
"Без участия их военных специалистов и спутниковых данных вооружение невозможно навести на цель и привести его в действие. Ракеты США и Великобритании нанесли удары по военным объектам в Курской и Брянской областях", — отметил Володин.
Президент РФ Владимир Путин неоднократно заявлял, что на подобные действия будет дан более мощный ответ, подчеркнул он.
"Владимир Владимирович Путин принял решение, которое мы поддерживаем. Наша страна вправе использовать свое вооружение против военных объектов тех государств, которые нас атакуют. <…> Когда на Западе слышны голоса, что Россия не посмеет, — еще как посмеет. И имеет полное на это право! Мы обязаны сделать все для защиты территориальной целостности и безопасности наших граждан", — написал Володин.
В заключении он добавил, что [президент США Джо] Байден "вместе со своими дружками в Европе умышленно осложняет ситуацию".
"Его решения ведут к эскалации, которая приобретает глобальный характер. Наша страна готова к любому развитию событий. А политикам западных стран надо задать себе вопрос: готовы ли они к этому и осознают ли последствия?!", — резюмировал спикер Госдумы.
В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК — в боевых условиях было проведено в том числе и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении.
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Вчера, 20:20
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Ранее Зеленский заявил, что Украина во время последних атак по Брянской и Курской областям не впервые применила дальнобойные ракеты. При этом Зеленский не уточнил, какие именно вооружения применялись и когда именно.
Дальнобойные ракеты ATACMS, Storm Shadow и Scalp со стороны ВСУ применялись против Крыма, ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
Несколько дней назад Минобороны России сообщило, что ВСУ впервые применили американские баллистические ракеты ATACMS при ударе по территории Брянской области.
Более подробно об этом — в материале ВСУ ударили дальнобойными ATACMS по Брянской области - Минобороны РФ
 
НовостиРоссияСШАУкраинаВячеслав ВолодинВладимир ПутинВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныГосдумаНАТОракетный ударракетыдальнобойные ракеты
 
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Заголовок открываемого материала
17:01От "Юпитера" до "Орешника": круговорот ракет средней дальности в Европе
16:53Западные политики должны задать себе вопрос: "А мы готовы к ответу России?" — Володин
16:51Дошло уже до всех, но кто-то ещё продолжает блефовать: Дудчак про "Орешник", Путина и цели Пентагона
16:50Нацист Билецкий* пожаловался на поля, мешающие "азовцам"** на Запорожском направлении
16:48"Папа, почему ты нас наказал, мы же не в первый раз": Захарова о "жалостливых" словах Зеленского
16:23Лавров ответил, как обновление ядерной доктрины РФ коснется Белоруссии
16:03Пять ATACMS и две Storm Shadow: Минобороны перечислило сбитые за неделю западные дальнобойные ракеты
15:17"Нити". Сорок лет назад на Великобританию легла тень "Орешника"
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