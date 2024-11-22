https://ukraina.ru/20241122/1059146149.html

На Украине не верят в "Орешник", но перестраховываются. Итоги 22 ноября на Украине

На Украине не верят в "Орешник", но перестраховываются. Итоги 22 ноября на Украине - 22.11.2024 Украина.ру

На Украине не верят в "Орешник", но перестраховываются. Итоги 22 ноября на Украине

В Главном управлении разведки Минобороны Украины заявили, что удар по Днепропетровскую наносился системой "Кедр", а не "Орешник", и всего таких ракет было две. Но украинских депутатов на всякий случай перевели на "удалёнку"

2024-11-22T18:05

2024-11-22T18:05

2024-11-22T18:05

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украина

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кирилл буданов

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нато

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Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов* заявил, что ракета, которая ударила по Днепропетровску, на самом деле называется "Кедр"."Ракета экспериментальная. Мы знаем точно, что по состоянию на октябрь должны были сделать два опытных образца, может, сделали чуть больше, но поверьте, это опытный образец, но еще не серийное производство, слава Богу", - отметил он.По словам начальника ГУР МОУ, "Орешник" - название научно-исследовательской работы, "просто шифр"."Сама система называется "Кедр". Это экспериментальная система. Скажем так, это баллистическая ракета средней дальности. Носитель ядерного оружия. То, что они использовали ее в безъядерном варианте - это, как говорится, от них предупреждение, о том, что они совсем с ума не сошли", - отметил он.Своё заявление Буданов* сделал несмотря на то, что и президент России Владимир Путин, и позднее Минобороны РФ называли ракету, которой был нанесён удар по Днепропетровску именно "Орешником"."21 ноября 2024 года в ответ на применение американского и британского дальнобойного оружия по объектам на территории Российской Федерации Вооруженные Силы нанесли комбинированный удар по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в г. Днепропетровске. Впервые в боевых условиях в ударе успешно применена баллистическая ракета средней дальности в безъядерном гиперзвуковом оснащении "Орешник". Цель пуска достигнута. Все боевые блоки достигли объекта поражения", - отмечалось в сводке Минобороны России, опубликованной 22 ноября.Накануне Владимир Зеленский раскритиковал удар ракетой по Днепропетровску, отметив, что называть это ответом на применение Украиной дальнобойного западного оружия по территории России не стоит."Мы уже не впервые применяем это оружие. И имеем на это право в соответствии с нормами международного права", - пояснил свою логику 22 ноября Зеленский.Он также призвал отреагировать на происходящее."Мир должен на это реагировать. Сейчас сильной реакции мира нет <...> Если жёсткой реакции на поступки России нет, значит они видят, что так можно", - подчеркнул Зеленский.На следующий день министр иностранных дел России Сергей Лавров указал, что реакция Зеленского свидетельствует: последний испугался применения "Орешника"."[Зеленский] стал обвинять своих хозяев в том, что они его оставляют безоружным перед лицом такой вот акции со стороны Российской Федерации. Наверное, это полезный результат, потому что <...> быть поближе к реальности, ощущать ее на своей шкуре, я бы сказал, это уже полезно", - указал Лавров.Как заявил в комментарии РИА Новости первый зампредседателя оборонного комитета Совета Федерации, экс-глава ВКС РФ Виктор Бондарев, Россия продолжит отвечать на любые выпады и агрессию в свой адрес"Конфликт приобретает глобальный характер. Россия продемонстрировала применение баллистической ракеты в безъядерном гиперзвуковом оснащении – как вынужденную меру в ответ на удары западными дальнобойными ракетами по нашей территории", - указал сенатор.По его словам, после заявления президента РФ, обращённого не только гражданам России, но и всему мировому сообществу, ООН призывало стороны войны на Украине предпринять срочные шаги для предотвращения эскалации."Пересмотрят ли западные страны планы по разрешению Киеву бить вглубь России – гадать не имеет смысла. Мы однозначно будем продолжать отвечать на любые выпады и агрессию со стороны коллективного Запада в зависимости от складывающейся реальной ситуации и обстановки", - подчеркнул Бондарев.Сенатор отметил, что Россия провела свои действия в ответ на усиливающуюся провокационную агрессию со стороны коллективного Запада, "жаждущего развязать мировую войну"."Поэтому, стороной войны в данном случае являются страны блока НАТО, а если конкретно - США и Великобритания", - подытожил Бондарев.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига со своей стороны заявил, что Киев инициировал экстренное заседание совета Украина-НАТО. Оно пройдёт 26 ноября."Мы инициировали заседание в формате Украина-НАТО. У нас уже дата - вторник, 26 ноября. К этому времени мы будем пытаться максимально собрать доказательства, провести исследования, чтобы более предметно представить союзниками наше видение как последствий, так и характера оружия, которым был нанесён удар", - отметил Сибига.Глава МИД Украины указал, что на встрече главным вопросом будет усиление украинского ПВО. Сибига отметил, что Украина надеется на конкретные содержательные результаты после проведения заседания.Тем временем украинских депутатов перевели на "удалёнку". Как сообщили украинские СМИ, в частности — "РБК-Украина" и "Украинская правда" — в Верховной раде отменили заседание 22 ноября. Отмену заседания подтвердил народный депутат Алексей Гончаренко*. По его словам, следующее заседание украинского парламента состоится в декабре. СМИ сообщили, что депутатов перевели на дистанционную работу.Народный депутат Тарас Батенко сообщил, что поступило предупреждение об угрозе удара по зданию Верховной рады."Нас информируют об угрозе ракетной атаки на парламент Украины в ближайшие дни", — заявил он в комментарии программе "Говорит Великий Львов" вечером 21 ноября.Кроме того, рассказал Батенко, накануне удара по Днепропетровску нардепы получили от украинских силовых ведомств информацию "о том, что в ближайшее время будет применено определённое экспериментальное оружие баллистического характера".Впрочем, в соцсетях украинцы уже начали одобрять удары по Верховной Раде. Эксперты же не верят, что такой удар будет нанесён."В Киеве разгоняют слух о том, что Россия собирается ударить ракетой (то ли "Рубеж", то ли "Орешник") по Верховной Раде Украины. В связи с этим депутатов распустили до декабря - пересидеть опасность в округах и просто дома. Объясняю. Первое. Ценность ракеты "Рубеж" или "Орешник" во много раз превышает ценность всего депутатского корпуса. Смысл бить по Раде? Второе. Для того, чтобы Верховная Рада стала привлекательной целью для российских ракет, в ней следует разместить цех по производству беспилотников или артиллерийских снарядов. Так что можно смело проводить заседания Рады. Депутатам вряд ли что-то угрожает", - прокомментировал опасения властей украинский историк Константин Бондаренко.Он вспомнил один исторический анекдот."Есть такая байка. В 1937 году герой Гражданской войны Ока Городовиков пришел к Будённому: "Семён! Беда! Всех арестовывают, расстреливают!". Семён Михайлович спокойно ответил: "Не всех, а только умных. Нас с тобою не тронут". Так вот: уверен, что депутатский корпус не тронут", - подытожил Бондаренко.Тем временем в украинском сегменте соцсетей пользователи начали выражать поддержку идее удара по Верховной Раде. А популярные на Украине телеграм-каналы раскритиковали заявление Буданова*."Буданов - это новый Арестович*. от говорил, что у русских ракет осталось на 2-3 запуска, этот говорит, что ракет "Орешник" у русских всего 2-3, нет серийного производства. <...> Вот представитель разведки Скибицкий говорил, что Россия может иметь до десяти единиц новой ракеты. Одно ясно, они пытаются снова успокоить массы, что ничего страшного, перемога близко, можно дальше провоцировать Кремль. Напомним Буданов* обещал, что ВСУ зайдут в Крым до конца весны 2023 года. Пр******лся (обманул — Ред.)? У них там сплошной коллективный Арестович*, а вся государственная политика построена на лжи и сказках. От себя добавим. Мы бы не советовали "проверять" сколько и каких ракет точно осталось, а то Украины может не остаться вообще", - написал популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".При этом авторы канала называли власти страны "временщиками", у которых "недвижимость за границей, дети и жёны там, а Украинадля них - место временной "командировки".О ядерной эскалации восьмидесятых - в статье Василия Стоякина "От "Юпитера" до "Орешника": круговорот ракет средней дальности в Европе".* - внесены в список экстремистов и террористов

https://ukraina.ru/20241122/1059131254.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, днепропетровск, владимир зеленский, кирилл буданов, верховная рада, нато, рада