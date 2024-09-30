https://ukraina.ru/20240930/1057775235.html

"Коммерчески привлекательная": на Украине анонсировали подорожание земли на 20%

"Коммерчески привлекательная": на Украине анонсировали подорожание земли на 20% - 30.09.2024 Украина.ру

"Коммерчески привлекательная": на Украине анонсировали подорожание земли на 20%

Рынок земли на Украине приобретает коммерческую привлекательность и в рамках реализации земельной реформы в стране ее стоимость может вырасти на 20%. Об этом сообщил министр аграрной политики и продовольствия Виталий Коваль в интервью Forbes Ukrainе

2024-09-30T11:29

2024-09-30T11:29

2024-09-30T11:29

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Рынок земли открылся на Украине в 2021 году. С того времени продажа увеличилась с 39 тысяч грн/га (почти 88 тысяч руб.) до 46 тысяч грн/га (103,4 тысячи руб.) в текущем году. Он напомнил, что первые аукционы по аренде госземель откроются 1 октября на "Прозорро.Продажи". В рамках программы "земельный банк" можно арендовать земельные участки различной площади, начиная от двух гектаров. Самая большая территорий в 3969 гектаров находится в Кировоградской области. Ранее сообщалось, что Украина бессрочно передала американским компаниям земли в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях – регионах на западе Украины, славящихся плодородными черноземами – для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний в рамках договорённости, достигнутой между Александром Соросом (сыном скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса) с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Напомним, отмена моратория на продажу земли на Украине обсуждалась около 20 лет. Критики отмечали, что такое решение обернется скупкой земли олигархами, а также ставит под угрозу распродажу украинских черноземов иностранцам. Окончательно мораторий отменили 2020 году, когда земельная реформа была жестким условием получения очередного кредита от Международного валютного фонда.Подробнее по теме - в статье "Украинские чиновники заработали миллиарды на незаконной продаже земли" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20220810/1037479914.html

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новости, украина, джордж сорос, андрей ермак, офис президента, земля, продажа, коррупция