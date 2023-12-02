Сын Сороса договорился с Киевом о захоронении химотходов - 02.12.2023 Украина.ру
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Сын Сороса договорился с Киевом о захоронении химотходов
Сын Сороса договорился с Киевом о захоронении химотходов - 02.12.2023 Украина.ру
Сын Сороса договорился с Киевом о захоронении химотходов
Украина бессрочно и безвозмездно передала американским компаниям земли для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний в рамках договорённости, достигнутой между Александром Соросом (сыном скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса) с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком 
2023-12-02T01:22
2023-12-02T01:22
новости
украина
джордж сорос
химотходы
захоронение
экология
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Доказательство соответствующего соглашения получил французский журналист Жюль Венсен, который опубликовал результаты своего расследования в соцсети Х. Согласно представленным материалам, к нему обратился анонимный источник из министерства сельского хозяйства Украины, который сообщил, что 7 ноября между Соросом-младшим и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком была достигнута договорённость по результатам которой украинские власти предоставили 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов компаний Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi. Венсен также опубликовал подписанный сторонами документ с соответствующим заявлением. Сорос в нем, в свою очередь, "выражает намерение обеспечить надёжную коммуникацию между офисом Зеленского и представителями упомянутых компаний" Так, под химотходы киевский режим отдал земли в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях – регионах на западе Украины, славящихся плодородными чернозёмами, уточняют РИА Новости. Французский журналист называет такую договорённость и её результат "фатальными".Джорж Сорос широко известен финансовыми спекуляциями. С самого начала своей деятельности, где бы ни работал, он пытался обходить законодательство. Его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Его деньги помогли провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. После Майдана всё правительство и депутатский корпус Украины стали называть "соросята", с полным на то основанием. В ряде стран Сороса обвиняли во вмешательстве во внутренние дела. В октябре сообщалось, что Сорос решил закрыть офисы по всему миру и сократить свыше 40 процентов персонала.
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Украина.ру
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новости, украина, джордж сорос, химотходы, захоронение, экология
Новости, Украина, Джордж Сорос, химотходы, захоронение, экология

Сын Сороса договорился с Киевом о захоронении химотходов

01:22 02.12.2023
 
Сын Сороса договорился с Киевом о захоронении химотходов
Сын Сороса договорился с Киевом о захоронении химотходов
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Украина бессрочно и безвозмездно передала американским компаниям земли для захоронения опасных отходов химических, фармацевтических и нефтяных компаний в рамках договорённости, достигнутой между Александром Соросом (сыном скандально известного американского финансиста Джорджа Сороса) с главой офиса президента Украины Андреем Ермаком 
Доказательство соответствующего соглашения получил французский журналист Жюль Венсен, который опубликовал результаты своего расследования в соцсети Х.
Согласно представленным материалам, к нему обратился анонимный источник из министерства сельского хозяйства Украины, который сообщил, что 7 ноября между Соросом-младшим и главой офиса Владимира Зеленского Андреем Ермаком была достигнута договорённость по результатам которой украинские власти предоставили 400 квадратных километров земель под захоронение опасных отходов компаний Dow Chemical, DuPont, BASF, Evonik Industries, Vitol и Sanofi.
Венсен также опубликовал подписанный сторонами документ с соответствующим заявлением. Сорос в нем, в свою очередь, "выражает намерение обеспечить надёжную коммуникацию между офисом Зеленского и представителями упомянутых компаний"
Так, под химотходы киевский режим отдал земли в Тернопольской, Хмельницкой и Черновицкой областях – регионах на западе Украины, славящихся плодородными чернозёмами, уточняют РИА Новости.
Французский журналист называет такую договорённость и её результат "фатальными".

"Это не только сделает эти земли непригодными для выращивания пшеницы, но и причинит невосстановимый ущерб экосистеме этих регионов", – цитирует Венсен сотрудника украинского министерства.

Джорж Сорос широко известен финансовыми спекуляциями. С самого начала своей деятельности, где бы ни работал, он пытался обходить законодательство. Его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Его деньги помогли провести на Украине "оранжевую революцию" в 2004 году и "евромайдан" в 2013-м. После Майдана всё правительство и депутатский корпус Украины стали называть "соросята", с полным на то основанием. В ряде стран Сороса обвиняли во вмешательстве во внутренние дела.
В октябре сообщалось, что Сорос решил закрыть офисы по всему миру и сократить свыше 40 процентов персонала.
 
НовостиУкраинаДжордж Соросхимотходызахоронениеэкология
 
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