На Западе оценили очередь в ООН за рукопожатием Лаврова - 29.09.2024 Украина.ру
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На Западе оценили очередь в ООН за рукопожатием Лаврова
На Западе оценили очередь в ООН за рукопожатием Лаврова - 29.09.2024 Украина.ру
На Западе оценили очередь в ООН за рукопожатием Лаврова
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН собрал очередь желающих пожать ему руку. Ирландский журналист Чей Боуз усмотрел в этом плохой знак Западу
2024-09-29T11:44
2024-09-29T11:44
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После выступления Лаврова с трибуны ООН к главе российского МИД выстроилась очередь желающих поблагодарить его и пожать руку. Журналист иронично прокомментировал это замеченное многими событие."Делегаты и дипломаты со всего мира выстроились в очередь, чтобы пожать руку Сергею Лаврову после его выступления в ООН, - написал Боуз в своём аккаунте. - "Изолированная Россия". Ещё одна фантазия об уменьшении сфокусированной на Западе гегемонии".Накануне, 28 сентября глава МИД РФ выступил с трибуны 79-й сессии Генассамблеи ООН. Сергей Лавров высказался по ряду важнейших тем международной повестки, включая СВО на Украине и спецоперацию Израиля на территории Ливана.Ранее на тему СВО: Конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля - глава МИД Китая Больше новостей на начало дня в обзоре Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября
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новости, запад, россия, украина, сергей лавров, оон, мид рф, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, международные отношения, генассамблея оон, израиль, ливан, сво
Новости, Запад, Россия, Украина, Сергей Лавров, ООН, МИД РФ, дипломатия, дипломатические отношения, публичная дипломатия, дипломаты, международные отношения, Генассамблея ООН, Израиль, Ливан, СВО

На Западе оценили очередь в ООН за рукопожатием Лаврова

11:44 29.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Читать в
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН собрал очередь желающих пожать ему руку. Ирландский журналист Чей Боуз усмотрел в этом плохой знак Западу
После выступления Лаврова с трибуны ООН к главе российского МИД выстроилась очередь желающих поблагодарить его и пожать руку. Журналист иронично прокомментировал это замеченное многими событие.
"Делегаты и дипломаты со всего мира выстроились в очередь, чтобы пожать руку Сергею Лаврову после его выступления в ООН, - написал Боуз в своём аккаунте. - "Изолированная Россия". Ещё одна фантазия об уменьшении сфокусированной на Западе гегемонии".
Накануне, 28 сентября глава МИД РФ выступил с трибуны 79-й сессии Генассамблеи ООН. Сергей Лавров высказался по ряду важнейших тем международной повестки, включая СВО на Украине и спецоперацию Израиля на территории Ливана.
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