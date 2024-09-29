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На Западе оценили очередь в ООН за рукопожатием Лаврова

На Западе оценили очередь в ООН за рукопожатием Лаврова - 29.09.2024 Украина.ру

На Западе оценили очередь в ООН за рукопожатием Лаврова

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН собрал очередь желающих пожать ему руку. Ирландский журналист Чей Боуз усмотрел в этом плохой знак Западу

2024-09-29T11:44

2024-09-29T11:44

2024-09-29T11:44

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После выступления Лаврова с трибуны ООН к главе российского МИД выстроилась очередь желающих поблагодарить его и пожать руку. Журналист иронично прокомментировал это замеченное многими событие."Делегаты и дипломаты со всего мира выстроились в очередь, чтобы пожать руку Сергею Лаврову после его выступления в ООН, - написал Боуз в своём аккаунте. - "Изолированная Россия". Ещё одна фантазия об уменьшении сфокусированной на Западе гегемонии".Накануне, 28 сентября глава МИД РФ выступил с трибуны 79-й сессии Генассамблеи ООН. Сергей Лавров высказался по ряду важнейших тем международной повестки, включая СВО на Украине и спецоперацию Израиля на территории Ливана.Ранее на тему СВО: Конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля - глава МИД Китая Больше новостей на начало дня в обзоре Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября

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