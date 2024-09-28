Конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля - глава МИД Китая - 28.09.2024 Украина.ру
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Конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля - глава МИД Китая
Конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля - глава МИД Китая - 28.09.2024 Украина.ру
Конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля - глава МИД Китая
Конфликт на Украине не должен выйти из-под контроля, обе стороны должны учитывать фундаментальные интересы своих народов. Об этом заявил глава китайского МИДа Ван на встрече "друзей мира", которая прошла в нью-йоркской штаб-квартире ООН
2024-09-28T13:16
2024-09-28T13:20
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Украинский конфликт не должен выйти из-под контроля, обеим сторонам необходимо исходить из фундаментальных интересов собственных народов, обоюдно уважая суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга, заявил Ван И. Его слова приводит служба ведомства.По его словам, Россия и Украина — соседи, которые не могут отдалиться друг от друга, их единственный выбор — жить в гармонии. Он призвал страны "не накапливать взаимные обиды и ненависть" и выразил надежду на поддержку пути мирного урегулирования со стороны остальных стран мира, что позволит своевременно созвать мирную конференцию с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех вариантов решения проблемы.Ранее на встрече с советником президента Бразилии Селсу Аморимом на полях ГА ООН Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что "Друзья мира" - это не закрытая группа, а открытая платформа, которая стремится не к конкуренции и конфронтации, а к развитию инклюзивного диалога"."[Платформа] "Друзья мира" направлена на то, чтобы высказывать объективную и рациональную точку зрения, а также, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", - добавил Ван И.Подробнее об инициативах КНР для завершения украинмкого конфликта - в материале Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине на сайте Украина.ру.
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новости, украина, китай, оон, мид, россия, конфликт, война, сво, мир, генассамблея оон
Новости, Украина, Китай, ООН, МИД, Россия, конфликт, война, СВО, мир, Генассамблея ООН

Конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля - глава МИД Китая

13:16 28.09.2024 (обновлено: 13:20 28.09.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГлава МИД РФ С. Лавров принимает участие в СМИД G20 в Индонезии
Глава МИД РФ С. Лавров принимает участие в СМИД G20 в Индонезии
© Пресс-служба МИД РФ
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Конфликт на Украине не должен выйти из-под контроля, обе стороны должны учитывать фундаментальные интересы своих народов. Об этом заявил глава китайского МИДа Ван на встрече "друзей мира", которая прошла в нью-йоркской штаб-квартире ООН
Украинский конфликт не должен выйти из-под контроля, обеим сторонам необходимо исходить из фундаментальных интересов собственных народов, обоюдно уважая суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга, заявил Ван И. Его слова приводит служба ведомства.
"Мы твердо стоим на стороне мира. В войнах нет победителей, и конфликты не имеют будущего. Миру нужно дать шанс. Крайне важно способствовать охлаждению ситуации, предотвращать распространение конфликта на поле боя и избегать эскалации войны", — заявил глава китайского МИДа.
По его словам, Россия и Украина — соседи, которые не могут отдалиться друг от друга, их единственный выбор — жить в гармонии.
Он призвал страны "не накапливать взаимные обиды и ненависть" и выразил надежду на поддержку пути мирного урегулирования со стороны остальных стран мира, что позволит своевременно созвать мирную конференцию с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех вариантов решения проблемы.
Ранее на встрече с советником президента Бразилии Селсу Аморимом на полях ГА ООН Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса.
Он отметил, что "Друзья мира" - это не закрытая группа, а открытая платформа, которая стремится не к конкуренции и конфронтации, а к развитию инклюзивного диалога".
"[Платформа] "Друзья мира" направлена на то, чтобы высказывать объективную и рациональную точку зрения, а также, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", - добавил Ван И.
Подробнее об инициативах КНР для завершения украинмкого конфликта - в материале Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине на сайте Украина.ру.
Юрий Тавровский интервью - РИА Новости, 1920, 22.08.2024
22 августа, 03:33
Юрий Тавровский: Китай изучает результаты эксперимента России в СВО, но воевать ради нас не будетНельзя сказать, что и китайский народ настроен антиамерикански. Ведь на протяжении 40 лет с начала реформы открытости, которую начал Дэн Сяопин, идеологическая жизнь и пропаганда велись в западном стиле. Как и у нас в 90-е годы официальными были проамериканские настроения. Это просто так не проходит
 
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