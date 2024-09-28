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Конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля - глава МИД Китая

Конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля - глава МИД Китая - 28.09.2024 Украина.ру

Конфликт России и Украины не должен выйти из-под контроля - глава МИД Китая

Конфликт на Украине не должен выйти из-под контроля, обе стороны должны учитывать фундаментальные интересы своих народов. Об этом заявил глава китайского МИДа Ван на встрече "друзей мира", которая прошла в нью-йоркской штаб-квартире ООН

2024-09-28T13:16

2024-09-28T13:16

2024-09-28T13:20

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Украинский конфликт не должен выйти из-под контроля, обеим сторонам необходимо исходить из фундаментальных интересов собственных народов, обоюдно уважая суверенитет, независимость и территориальную целостность друг друга, заявил Ван И. Его слова приводит служба ведомства.По его словам, Россия и Украина — соседи, которые не могут отдалиться друг от друга, их единственный выбор — жить в гармонии. Он призвал страны "не накапливать взаимные обиды и ненависть" и выразил надежду на поддержку пути мирного урегулирования со стороны остальных стран мира, что позволит своевременно созвать мирную конференцию с равноправным участием всех сторон и обсуждением всех вариантов решения проблемы.Ранее на встрече с советником президента Бразилии Селсу Аморимом на полях ГА ООН Ван И заявил, что КНР, Бразилия и другие страны Глобального Юга намерены создать открытую платформу "Друзья мира" по урегулированию украинского кризиса. Он отметил, что "Друзья мира" - это не закрытая группа, а открытая платформа, которая стремится не к конкуренции и конфронтации, а к развитию инклюзивного диалога"."[Платформа] "Друзья мира" направлена на то, чтобы высказывать объективную и рациональную точку зрения, а также, чтобы играть конструктивную роль в политическом урегулировании украинского вопроса", - добавил Ван И.Подробнее об инициативах КНР для завершения украинмкого конфликта - в материале Китай подтвердил намерение содействовать мирному урегулированию на Украине на сайте Украина.ру.

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