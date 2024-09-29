МИД Белоруссии рассказал в ООН о количестве беженцев с Украины - 29.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240929/1057756781.html
МИД Белоруссии рассказал в ООН о количестве беженцев с Украины
МИД Белоруссии рассказал в ООН о количестве беженцев с Украины - 29.09.2024 Украина.ру
МИД Белоруссии рассказал в ООН о количестве беженцев с Украины
Количество украинских беженцев в Белоруссию кратно превышает количество беженцев из Белоруссии в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
2024-09-29T10:08
2024-09-29T10:08
новости
белоруссия
украина
европа
ес
мид
оон
беженцы
украинские беженцы
мигранты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056319631_0:269:3162:2048_1920x0_80_0_0_933fb7899b09ad7f0b701f201b2e92e6.jpg
"Только через нашу границу с ЕС с момента начала конфликта в Белоруссию переместилось более 250 тысяч украинцев. В последнее время – 12-15 тысяч в месяц", - заявил глава МИД со ссылкой на официальные данные Госпогранкомитета Белоруссии.По словам Рыженкова, "так из благополучной Европы сегодня бегут" явно не к "агрессорам". При этом он отметил, что "это число в разы больше, чем количество беженцев через нашу границу в ЕС"."Бессовестные "выталкивания" в Беларусь мигрантов – это еще одна грязная страница в книге европейской "демократии". Так, на нашей границе с ЕС военные некоторых стран Европейского союза безнаказанно избивают, пытают тысячи беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Десятки из них убиты, что кстати, фиксируется международными независимыми источниками. Многие преданы земле даже без личных данных. Их нет", - заявил 28 сентября глава МИД Белоруссии, выступая в дискуссии Генассамблеи ООН.Также в сентябре Евростат опубликовал данныео динамике получения первых видов на жительство гражданами ряда стран. Согласно публикации, в 2023 году наибольшее количество первых ВНЖ получили граждане Украины (307 313, или 8,2% от общего числа выданных в ЕС первых видов на жительство), опередив граждан Белоруссии (281 279, или 7,5%) и Индии (207 966, или 5,6%).Также на эту тему публикация Бегство украинцев. Главное на Украине на утро 28 сентября Ранее в новостях: Норвегия ограничит предоставление убежища украинцам
https://ukraina.ru/20240927/1057719408.html
белоруссия
украина
европа
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/11/1056319631_431:0:3162:2048_1920x0_80_0_0_50dedbbe511d2aaa733d5672d03f60f6.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, белоруссия, украина, европа, ес, мид, оон, беженцы, украинские беженцы, мигранты
Новости, Белоруссия, Украина, Европа, ЕС, МИД, ООН, беженцы, украинские беженцы, мигранты

МИД Белоруссии рассказал в ООН о количестве беженцев с Украины

10:08 29.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке
Здание Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 29.09.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
Количество украинских беженцев в Белоруссию кратно превышает количество беженцев из Белоруссии в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
"Только через нашу границу с ЕС с момента начала конфликта в Белоруссию переместилось более 250 тысяч украинцев. В последнее время – 12-15 тысяч в месяц", - заявил глава МИД со ссылкой на официальные данные Госпогранкомитета Белоруссии.
По словам Рыженкова, "так из благополучной Европы сегодня бегут" явно не к "агрессорам". При этом он отметил, что "это число в разы больше, чем количество беженцев через нашу границу в ЕС".
Украинский флаг
27 сентября, 06:52
"Мы накануне гуманитарной катастрофы". Украинские эксперты не видят перспектив для своей страныВ украинском экспертном сообществе обсуждают причины того, что Зеленскому не удается пропихнуть партнерам в полном объёме свой "план победы", и думают над тем, почему ряд западных политиков заговорили о необходимости мира
"Бессовестные "выталкивания" в Беларусь мигрантов – это еще одна грязная страница в книге европейской "демократии". Так, на нашей границе с ЕС военные некоторых стран Европейского союза безнаказанно избивают, пытают тысячи беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Десятки из них убиты, что кстати, фиксируется международными независимыми источниками. Многие преданы земле даже без личных данных. Их нет", - заявил 28 сентября глава МИД Белоруссии, выступая в дискуссии Генассамблеи ООН.
Также в сентябре Евростат опубликовал данныео динамике получения первых видов на жительство гражданами ряда стран. Согласно публикации, в 2023 году наибольшее количество первых ВНЖ получили граждане Украины (307 313, или 8,2% от общего числа выданных в ЕС первых видов на жительство), опередив граждан Белоруссии (281 279, или 7,5%) и Индии (207 966, или 5,6%).
Также на эту тему публикация Бегство украинцев. Главное на Украине на утро 28 сентября
Ранее в новостях: Норвегия ограничит предоставление убежища украинцам
 
НовостиБелоруссияУкраинаЕвропаЕСМИДООНбеженцыукраинские беженцымигранты
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:38Спецназ "Ахмат" пресёк эксплуатацию своего бренда несознательными торговцами
10:08МИД Белоруссии рассказал в ООН о количестве беженцев с Украины
09:40Кратер на месте Офиса президента. Украинские эксперты о том, чего хочет Зеленский и его окружение
09:33Массированная атака беспилотников. Главное на Украине на утро 29 сентября
09:33Утро воскресенья 29 сентября в Донецке началось с обстрела
09:08ПВО России за ночь уничтожили и перехватили 125 украинских БПЛА
09:00Фененко рассказал, почему Россия снова переживает сценарий Крымской войны
08:58Ближний Восток в огне: что дальше?
08:45Геворгян рассказала о перспективах партнерства России, Ирана и Турции
08:40"Запад пока не собирается бить по нам ядерным оружием" - Фененко
08:30Клинцевич рассказал, каким будет мир после СВО
08:25Дмитрий Стефанович: Россия столкнулась с угрозой опаснее Украины, поэтому четко показала США ядерный меч
08:15Эксперт пояснил, чем чревата ядерная война в Европе для Вашингтона и Лондона
08:00"В республике идет сложный демократический процесс". Затулин рассказал об абхазской оппозиции
07:45Геворгян рассказала, какое "серьезное предупреждение" услышит Индия от Ирана
07:40"Сейчас все гораздо хуже холодной войны" - Фененко
07:30"Это не желание навредить России, а грубый просчет": Затулин об оскандалившемся музее Абхазии
07:15Клинцевич рассказал о перспективах нового "контрнаступа" ВСУ на Крым
07:10Западная Украина за минувшую неделю: Заблокировать мусоропереработку и украсть на недострое
07:00Фененко рассказал, почему США разрешают удары по России избирательно
Лента новостейМолния