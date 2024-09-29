МИД Белоруссии рассказал в ООН о количестве беженцев с Украины
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗдание Организации объединенных наций (ООН) в Нью-Йорке
Количество украинских беженцев в Белоруссию кратно превышает количество беженцев из Белоруссии в ЕС. Об этом заявил министр иностранных дел Белоруссии Максим Рыженков на общеполитической дискуссии 79-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
"Только через нашу границу с ЕС с момента начала конфликта в Белоруссию переместилось более 250 тысяч украинцев. В последнее время – 12-15 тысяч в месяц", - заявил глава МИД со ссылкой на официальные данные Госпогранкомитета Белоруссии.
По словам Рыженкова, "так из благополучной Европы сегодня бегут" явно не к "агрессорам". При этом он отметил, что "это число в разы больше, чем количество беженцев через нашу границу в ЕС".
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"Бессовестные "выталкивания" в Беларусь мигрантов – это еще одна грязная страница в книге европейской "демократии". Так, на нашей границе с ЕС военные некоторых стран Европейского союза безнаказанно избивают, пытают тысячи беженцев из стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Десятки из них убиты, что кстати, фиксируется международными независимыми источниками. Многие преданы земле даже без личных данных. Их нет", - заявил 28 сентября глава МИД Белоруссии, выступая в дискуссии Генассамблеи ООН.
Также в сентябре Евростат опубликовал данныео динамике получения первых видов на жительство гражданами ряда стран. Согласно публикации, в 2023 году наибольшее количество первых ВНЖ получили граждане Украины (307 313, или 8,2% от общего числа выданных в ЕС первых видов на жительство), опередив граждан Белоруссии (281 279, или 7,5%) и Индии (207 966, или 5,6%).
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