https://ukraina.ru/20240927/1057737257.html

Норвегия ограничит предоставление убежища украинцам

Норвегия ограничит предоставление убежища украинцам - 27.09.2024 Украина.ру

Норвегия ограничит предоставление убежища украинцам

Норвежские власти решили свернуть программу "коллективной безопасности", которая работала с февраля 2022 года из-за большого наплыва украинских беженцев, в том числе из числа мужчин призывного возраста. Об этом пишет портал Barrons, ссылаясь на принятое правительством решение

2024-09-27T17:20

2024-09-27T17:20

2024-09-27T17:37

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Уточняется, что за два с половиной года Норвегия, страна с населением 5,6 миллиона человек, приняла около 85 тысяч украинцев, что, по данным Осло, больше, чем у ее скандинавских соседей. Ограничить прием беженцев решили еще и потому что украинцы создавали нагрузку на жилье, здравоохранение и школы в некоторых городах. Растущую долю украинских просителей убежища составляют мужчины, в том числе многие призывного возраста, в то время как Украина изо всех сил пытается мобилизовать больше украинцев. С учетом вышеперечисленного теперь власти намерены рассматривать запросы о предоставлении убежища индивидуально для жителей Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областей Украины, которые считаются безопасными, поскольку находятся далеко от линии фронта. "За последние два года Норвегия постепенно ужесточала условия предоставления убежища в попытке ограничить количество прибывающих и подтолкнуть украинцев к поиску работы", - заключили журналисты.Подробнее по теме - в статье Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20240513/1055038492.html

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новости, норвегия, украина, украинские беженцы, сво, спецоперация, западная украина