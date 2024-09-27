Норвегия ограничит предоставление убежища украинцам - 27.09.2024 Украина.ру
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Норвегия ограничит предоставление убежища украинцам
Норвегия ограничит предоставление убежища украинцам - 27.09.2024 Украина.ру
Норвегия ограничит предоставление убежища украинцам
Норвежские власти решили свернуть программу "коллективной безопасности", которая работала с февраля 2022 года из-за большого наплыва украинских беженцев, в том числе из числа мужчин призывного возраста. Об этом пишет портал Barrons, ссылаясь на принятое правительством решение
2024-09-27T17:20
2024-09-27T17:37
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Уточняется, что за два с половиной года Норвегия, страна с населением 5,6 миллиона человек, приняла около 85 тысяч украинцев, что, по данным Осло, больше, чем у ее скандинавских соседей. Ограничить прием беженцев решили еще и потому что украинцы создавали нагрузку на жилье, здравоохранение и школы в некоторых городах. Растущую долю украинских просителей убежища составляют мужчины, в том числе многие призывного возраста, в то время как Украина изо всех сил пытается мобилизовать больше украинцев. С учетом вышеперечисленного теперь власти намерены рассматривать запросы о предоставлении убежища индивидуально для жителей Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областей Украины, которые считаются безопасными, поскольку находятся далеко от линии фронта. "За последние два года Норвегия постепенно ужесточала условия предоставления убежища в попытке ограничить количество прибывающих и подтолкнуть украинцев к поиску работы", - заключили журналисты.Подробнее по теме - в статье Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20240513/1055038492.html
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новости, норвегия, украина, украинские беженцы, сво, спецоперация, западная украина
Новости, Норвегия, Украина, украинские беженцы, СВО, Спецоперация, Западная Украина

Норвегия ограничит предоставление убежища украинцам

17:20 27.09.2024 (обновлено: 17:37 27.09.2024)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСитуация на польско-украинской границе
Ситуация на польско-украинской границе - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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Норвежские власти решили свернуть программу "коллективной безопасности", которая работала с февраля 2022 года из-за большого наплыва украинских беженцев, в том числе из числа мужчин призывного возраста. Об этом пишет портал Barrons, ссылаясь на принятое правительством решение
Уточняется, что за два с половиной года Норвегия, страна с населением 5,6 миллиона человек, приняла около 85 тысяч украинцев, что, по данным Осло, больше, чем у ее скандинавских соседей.
"Мы не можем принять непропорционально большую долю перемещенных лиц по сравнению с аналогичными странами, такими как страны Северной Европы", - приводит СМИ слова главы минюста Эмили Энгер Мель.
Ограничить прием беженцев решили еще и потому что украинцы создавали нагрузку на жилье, здравоохранение и школы в некоторых городах. Растущую долю украинских просителей убежища составляют мужчины, в том числе многие призывного возраста, в то время как Украина изо всех сил пытается мобилизовать больше украинцев.
С учетом вышеперечисленного теперь власти намерены рассматривать запросы о предоставлении убежища индивидуально для жителей Львовской, Волынской, Ивано-Франковской, Тернопольской и Ровненской областей Украины, которые считаются безопасными, поскольку находятся далеко от линии фронта.
"За последние два года Норвегия постепенно ужесточала условия предоставления убежища в попытке ограничить количество прибывающих и подтолкнуть украинцев к поиску работы", - заключили журналисты.
Подробнее по теме - в статье Павла Котова "Солидарность имеет пределы": как в Европе меняется отношение к беженцам с Украины" на сайте Украина.ру.
флаг Ирландии
13 мая, 17:08
Украинским беженцам в Ирландии сократили выплаты с 200 евро до 2-х пачек сигарет в неделю Правительство Ирландии сократило меры поддержки украинцам, которые продолжают прибывать в страну на фоне продолжающихся боевых действий. Вновь прибывшие будут получать 39 евро в неделю – за эти средства беженцы смогут купить не более двух пачек сигарет
 
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