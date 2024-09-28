Бегство украинцев. Главное на Украине на утро 28 сентября - 28.09.2024 Украина.ру
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Бегство украинцев. Главное на Украине на утро 28 сентября
Бегство украинцев. Главное на Украине на утро 28 сентября - 28.09.2024 Украина.ру
Бегство украинцев. Главное на Украине на утро 28 сентября
Всё больше украинцев стало находить работу в Германии, в Норвегии вводят ограничения на приём украинских беженцев, а украинские социологи признают экономический характер миграции и ждут возвращения сограждан
2024-09-28T09:28
2024-09-28T09:28
эксклюзив
хроники
украина
норвегия
германия
беженцы
украинские беженцы
европа
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Как сообщило издание Deutsche Welle* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.), всё больше беженцев с Украины находят работу в Германии.Так, только в сентябре 8500 украинских беженцев получили работу на немецком рынке труда, начали обучение или стали заниматься предпринимательской деятельностью. Об этом сообщил министр труда ФРГ Хубертус Хайль.Примечательно, что этот показатель более, чем в два раза превышает количество получивших работу украинских беженцев в сентябре 2023 года.Как отметил Хайль, причина большей занятости украинских беженцев кроется в эффективности проекта Job Turbo, который помогает при наличии базовых знаний немецкого языка находить работу сразу после завершения интеграционных курсов.Согласно данным, которые приводит издание, на июль 2024 года около 266 тыс. из 700 тыс. украинцев трудоспособного возраста, прибывших в Германии, были устроены на работу. При этом 213 тыс. из них нашли работу в области социального страхования, а 53 тыс. работают на неполной ставке.Основной проблемой, с которой граждане Украины сталкиваются при поиске работы, является сложный процесс признания иностранной профессиональной квалификации в Германии, сообщило немецкое Агентство по труду.Накануне власти другой европейской страны — Норвегии — сообщили, что прекратят автоматически предоставлять убежище украинцам, которые прибывают из областей, считающихся безопасными."Украинцам из регионов, которые Управление миграции Норвегии оценивает как безопасные, могут отказать в предоставлении убежища", — сообщило правительство Норвегии.Там отметили, что прошения об убежище жителей этих регионов будет рассматриваться в индивидуальном порядке.Пока норвежские власти внесли в список безопасных шесть областей Украины: Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровненскую. При этом власти Норвегии подчеркнули, что он может меняться.По информации правительства страны, на жителей указанных регионов Украины приходится 10% украинцев, прибывших в Норвегию в этом году. В целом же за два с половиной года Норвегия приняла 85 тыс. украинцев. Согласно данным Управления миграции Норвегии, которые привело ABC Nyheter, сейчас в Норвегии зарегистрированы 75,7 тыс. украинских беженцев.Как заявила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Мель, условия для просителей убежища с Украины будут в большей степени выравнены с заявителями из других стран. Для тех, кому уже предоставили убежище, они не изменятся.Власти Норвегии хотят, чтобы миграция в их страну была контролируемой, а количество беженцев — пропорциональным их количеству в других странах Северной Европы, подчеркнула министр.Как заявила министр труда Норвегии Тонье Бренна, в стране есть проблема с нехваткой жилья. Кроме того, наплыв беженцев создаёт большую социальную нагрузку. Таким образом, изменения в отношении украинских беженцев нужны для того, чтобы обеспечить их интеграцию, предоставить работу или доступ к образованию. Бренна также указала, что украинские беженцы должны учить норвежский язык.Ранее ряд других государств Европы задумался о сокращении приёма беженцев с Украины. Некоторые государства также уменьшили социальную помощь украинским беженцам.Так, в Литве перестали оплачивать обучение украинских студентов в вузах, в Ирландии существенно — с €232 до €38,8 в неделю сократили выплаты для тех, кто проживает в предоставленном государстве жилье. В Швеции и Финляндии сократили выплаты для неработающих.В Венгрии ограничили доступ к государственному жилью для тех беженцев, которые зарегистрированы в регионах, которые признаны венгерским правительством безопасными. К таким относятся регионы Западной Украины.С сентября Эстония прекратила выплату одноразовой помощи на аренду жилья украинским беженцам за исключением тех, кто только прибыл в страну. Как заявила генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу, ранее случаи обращения за компенсацией на аренду фиксировались даже через год после прибытия беженца. Теперь же такое право будет сохраняться в течение полугода после получения первого разрешения на проживания. Максимальная сумма компенсации составляет €1,2 тыс. на домохозяйство.При этом, как утверждают и украинские социологи, сейчас миграция из страны вызвана в основном экономическими причинами.Так, директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова отметила, что сегодня с Украины выезжает "немного людей", но их мотив — экономический."Их очень немного. Мне кажется, что они (покидающие Украину на законных основаниях сейчас — Ред.) выехали не из-за войны, а просто воспользовались ею как возможностью для выезда", - подчеркнула Либанова в интервью "Украинской правде".При этом она признала, что миграция нанесла самый болезненный удар по демографической ситуации на Украине."Безусловно, миграция. Хотя её бурный процесс закончился ещё в апреле 2022 года", - отметила Либанова.Она также заявила, что есть и те, кто возвращаются на Украину."Возвращаются преимущественно те, кто имел здесь высокий статус, конкурентную профессию, у кого есть куда вернуться. Врачи за границей, скорее всего, не врачами работают, а учителя — не учителями. И это их не устраивает. Учёные, которые выехали, делали это на срок действия стипендии и он уже мог закончиться. Вообще, когда мы говорим о возвращении наших мигрантов, то преимущественно вернутся как раз наиболее квалифицированные, которые не удовлетворены за границей своим положением, социальными связями, статусом, деньгами, своей занятостью", - отмечала Либанова.Она также отметила, что есть и те, кто возвращается на Украину с детьми."Есть. Я не видела ещё статистику этого года, но в 2024 году мы видели, что возвращаются с детьми среднего школьного возраста, которые просто не захотели там оставаться, ведь им было не комфортно. Мамы 17-летних мальчиков, безусловно, пытаются не возвращаться с ними", - отмечала украинский социолог.Она также жёстко раскритиковала возможное понижение мобилизационного возраста до 18 лет.О том, как проходит СВО — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает по всему фронту, Запад истерит и беспокоится".
https://ukraina.ru/20240927/1057739505.html
https://ukraina.ru/20240927/1057727629.html
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Егор Леев
Егор Леев
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Украина.ру
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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1920
1920
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, украина, норвегия, германия, беженцы, украинские беженцы, европа
Эксклюзив, Хроники, Украина, Норвегия, Германия, беженцы, украинские беженцы, Европа

Бегство украинцев. Главное на Украине на утро 28 сентября

09:28 28.09.2024
 
© dpsu.gov.ua
© dpsu.gov.ua
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Всё больше украинцев стало находить работу в Германии, в Норвегии вводят ограничения на приём украинских беженцев, а украинские социологи признают экономический характер миграции и ждут возвращения сограждан
Как сообщило издание Deutsche Welle* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.), всё больше беженцев с Украины находят работу в Германии.
Так, только в сентябре 8500 украинских беженцев получили работу на немецком рынке труда, начали обучение или стали заниматься предпринимательской деятельностью. Об этом сообщил министр труда ФРГ Хубертус Хайль.
Примечательно, что этот показатель более, чем в два раза превышает количество получивших работу украинских беженцев в сентябре 2023 года.
Как отметил Хайль, причина большей занятости украинских беженцев кроется в эффективности проекта Job Turbo, который помогает при наличии базовых знаний немецкого языка находить работу сразу после завершения интеграционных курсов.
Согласно данным, которые приводит издание, на июль 2024 года около 266 тыс. из 700 тыс. украинцев трудоспособного возраста, прибывших в Германии, были устроены на работу. При этом 213 тыс. из них нашли работу в области социального страхования, а 53 тыс. работают на неполной ставке.
Основной проблемой, с которой граждане Украины сталкиваются при поиске работы, является сложный процесс признания иностранной профессиональной квалификации в Германии, сообщило немецкое Агентство по труду.
Накануне власти другой европейской страны — Норвегии — сообщили, что прекратят автоматически предоставлять убежище украинцам, которые прибывают из областей, считающихся безопасными.
"Украинцам из регионов, которые Управление миграции Норвегии оценивает как безопасные, могут отказать в предоставлении убежища", — сообщило правительство Норвегии.
Зеленский и Трамп - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Вчера, 18:30
Визит Зеленского: сомнения Байдена, решительность Трампа. Итоги 27 сентября на УкраинеПрезидент США Джо Байден размышляет, давать ли Украине "добро" на удары вглубь России, а его предшественник на президентском посту Дональд Трамп твёрдо намерен добиться мира
Там отметили, что прошения об убежище жителей этих регионов будет рассматриваться в индивидуальном порядке.
Пока норвежские власти внесли в список безопасных шесть областей Украины: Львовскую, Волынскую, Закарпатскую, Ивано-Франковскую, Тернопольскую и Ровненскую. При этом власти Норвегии подчеркнули, что он может меняться.
По информации правительства страны, на жителей указанных регионов Украины приходится 10% украинцев, прибывших в Норвегию в этом году. В целом же за два с половиной года Норвегия приняла 85 тыс. украинцев. Согласно данным Управления миграции Норвегии, которые привело ABC Nyheter, сейчас в Норвегии зарегистрированы 75,7 тыс. украинских беженцев.
Как заявила министр юстиции и общественной безопасности Эмили Мель, условия для просителей убежища с Украины будут в большей степени выравнены с заявителями из других стран. Для тех, кому уже предоставили убежище, они не изменятся.
Власти Норвегии хотят, чтобы миграция в их страну была контролируемой, а количество беженцев — пропорциональным их количеству в других странах Северной Европы, подчеркнула министр.
Как заявила министр труда Норвегии Тонье Бренна, в стране есть проблема с нехваткой жилья. Кроме того, наплыв беженцев создаёт большую социальную нагрузку. Таким образом, изменения в отношении украинских беженцев нужны для того, чтобы обеспечить их интеграцию, предоставить работу или доступ к образованию. Бренна также указала, что украинские беженцы должны учить норвежский язык.
Ранее ряд других государств Европы задумался о сокращении приёма беженцев с Украины. Некоторые государства также уменьшили социальную помощь украинским беженцам.
Так, в Литве перестали оплачивать обучение украинских студентов в вузах, в Ирландии существенно — с €232 до €38,8 в неделю сократили выплаты для тех, кто проживает в предоставленном государстве жилье. В Швеции и Финляндии сократили выплаты для неработающих.
- РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Вчера, 13:01
Разведка США предупреждает, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 сентябряАмериканская разведка предупредила о жёстком ответе России, но британцы настаивают на ударах вглубь РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
В Венгрии ограничили доступ к государственному жилью для тех беженцев, которые зарегистрированы в регионах, которые признаны венгерским правительством безопасными. К таким относятся регионы Западной Украины.
С сентября Эстония прекратила выплату одноразовой помощи на аренду жилья украинским беженцам за исключением тех, кто только прибыл в страну. Как заявила генеральный директор Департамента социального страхования Марет Марипуу, ранее случаи обращения за компенсацией на аренду фиксировались даже через год после прибытия беженца. Теперь же такое право будет сохраняться в течение полугода после получения первого разрешения на проживания. Максимальная сумма компенсации составляет €1,2 тыс. на домохозяйство.
При этом, как утверждают и украинские социологи, сейчас миграция из страны вызвана в основном экономическими причинами.
Так, директор Института демографии и социальных исследований им. М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова отметила, что сегодня с Украины выезжает "немного людей", но их мотив — экономический.
"Их очень немного. Мне кажется, что они (покидающие Украину на законных основаниях сейчас — Ред.) выехали не из-за войны, а просто воспользовались ею как возможностью для выезда", - подчеркнула Либанова в интервью "Украинской правде".
При этом она признала, что миграция нанесла самый болезненный удар по демографической ситуации на Украине.
"Безусловно, миграция. Хотя её бурный процесс закончился ещё в апреле 2022 года", - отметила Либанова.
Встреча Зеленского с Байденом - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Вчера, 09:20
Встреча Зеленского с Байденом и Трампом. Главное на Украине на утро 27 сентябряВладимир Зеленский встретился с президентом США Джо Байденом и готовится к встрече с Дональдом Трампом
Она также заявила, что есть и те, кто возвращаются на Украину.
"Возвращаются преимущественно те, кто имел здесь высокий статус, конкурентную профессию, у кого есть куда вернуться. Врачи за границей, скорее всего, не врачами работают, а учителя — не учителями. И это их не устраивает. Учёные, которые выехали, делали это на срок действия стипендии и он уже мог закончиться. Вообще, когда мы говорим о возвращении наших мигрантов, то преимущественно вернутся как раз наиболее квалифицированные, которые не удовлетворены за границей своим положением, социальными связями, статусом, деньгами, своей занятостью", - отмечала Либанова.
Она также отметила, что есть и те, кто возвращается на Украину с детьми.
"Есть. Я не видела ещё статистику этого года, но в 2024 году мы видели, что возвращаются с детьми среднего школьного возраста, которые просто не захотели там оставаться, ведь им было не комфортно. Мамы 17-летних мальчиков, безусловно, пытаются не возвращаться с ними", - отмечала украинский социолог.
Она также жёстко раскритиковала возможное понижение мобилизационного возраста до 18 лет.
О том, как проходит СВО — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. Российская армия наступает по всему фронту, Запад истерит и беспокоится".
 
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