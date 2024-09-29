Клинцевич: Деблокировать угледарский укрепрайон у ВСУ не получатся - 29.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240929/1057679298.html
Клинцевич: Деблокировать угледарский укрепрайон у ВСУ не получатся
Клинцевич: Деблокировать угледарский укрепрайон у ВСУ не получатся - 29.09.2024 Украина.ру
Клинцевич: Деблокировать угледарский укрепрайон у ВСУ не получатся
Армия России взяла Угледар "в клещи" и ВСУ не располагают возможностью нанести деблокирующий удар. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-29T06:45
2024-09-29T06:45
новости
угледар
россия
сша
клинцевич
владимир зеленский
вооруженные силы украины
украина
сво
днр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/01/1043162225_162:25:725:342_1920x0_80_0_0_f47ca93a973cfb84018944bff1e7312c.jpg
"Я пока не вижу, чтобы у Украины были силы и средства деблокировать Угледарский группировку, - сказал эксперт. - Все свои ресурсы противник отправляет под Покровск, чтобы сохранить за собой важнейшую сеть автомобильных и железных дорог. Это транспортный узел, по которому киевский режим снабжает весь Донбасс".По словам Клинцевича, "Угледар находится в выемке фронта в нашу сторону". Со временем линия боевого соприкосновения будет выровнена по линии Новоукраинка-Богоявленка-Успеновка."Кстати, севернее Угледара у нас есть успехи в районе Кураховского водохранилища, - заметил эксперт. - Фактически взято Желанное Второе. Следующей нашей целью будут Зоряное и Кураховка. И если фронт на Кураховском направлении будет двигаться вперед, то и Угледар подтянется".Клинцевич уверен, что Угледар не является важным логистическим центром. Этот опорный пункт держал фронт на правобережье мелких местных рек и водохранилищ. Сейчас, по словам эксперта, город имеет важное политическое значение для Владимира Зеленского, которому важно не допустить этой потери до окончания переговоров о выделении США очередного пакета военной и финансовой помощи Киеву.Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: Российская армия "давит" Угледар трех сторон - британская разведка
угледар
россия
сша
украина
днр
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/02/01/1043162225_120:0:755:476_1920x0_80_0_0_3920374378fd9c9640aaf5614c21901c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, угледар, россия, сша, клинцевич, владимир зеленский, вооруженные силы украины, украина, сво, днр, наступление
Новости, Угледар, Россия, США, Клинцевич, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, Украина, СВО, ДНР, наступление

Клинцевич: Деблокировать угледарский укрепрайон у ВСУ не получатся

06:45 29.09.2024
 
© 100biografiy.ruАндрей Клинцевич интервью
Андрей Клинцевич интервью
© 100biografiy.ru
Читать в
Армия России взяла Угледар "в клещи" и ВСУ не располагают возможностью нанести деблокирующий удар. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
"Я пока не вижу, чтобы у Украины были силы и средства деблокировать Угледарский группировку, - сказал эксперт. - Все свои ресурсы противник отправляет под Покровск, чтобы сохранить за собой важнейшую сеть автомобильных и железных дорог. Это транспортный узел, по которому киевский режим снабжает весь Донбасс".
По словам Клинцевича, "Угледар находится в выемке фронта в нашу сторону". Со временем линия боевого соприкосновения будет выровнена по линии Новоукраинка-Богоявленка-Успеновка.
"Кстати, севернее Угледара у нас есть успехи в районе Кураховского водохранилища, - заметил эксперт. - Фактически взято Желанное Второе. Следующей нашей целью будут Зоряное и Кураховка. И если фронт на Кураховском направлении будет двигаться вперед, то и Угледар подтянется".
Клинцевич уверен, что Угледар не является важным логистическим центром. Этот опорный пункт держал фронт на правобережье мелких местных рек и водохранилищ. Сейчас, по словам эксперта, город имеет важное политическое значение для Владимира Зеленского, которому важно не допустить этой потери до окончания переговоров о выделении США очередного пакета военной и финансовой помощи Киеву.
Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.ру
Ранее в новостях: Российская армия "давит" Угледар трех сторон - британская разведка
 
НовостиУгледарРоссияСШАКлинцевичВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныУкраинаСВОДНРнаступление
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
08:00"В республике идет сложный демократический процесс". Затулин рассказал об абхазской оппозиции
07:45Геворгян рассказала, какое "серьезное предупреждение" услышит Индия от Ирана
07:40"Сейчас все гораздо хуже холодной войны" - Фененко
07:30"Это не желание навредить России, а грубый просчет": Затулин об оскандалившемся музее Абхазии
07:15Клинцевич рассказал о перспективах нового "контрнаступа" ВСУ на Крым
07:10Западная Украина за минувшую неделю: Заблокировать мусоропереработку и украсть на недострое
07:00Фененко рассказал, почему США разрешают удары по России избирательно
06:45Клинцевич: Деблокировать угледарский укрепрайон у ВСУ не получатся
06:40 "США выберут самый неприятный для нас сценарий ползучей эскалации" - Фененко
06:30Вступит ли Иран в военный конфликт с Израилем – мнение эксперта
06:15Клинцевич рассказал об эффективных средствах борьбы с дронами в СВО
06:00"Война уже началась": Геворгян рассказала об интересах Запада на Ближнем Востоке
05:45"Бобры" и "Фурии" против "Гераней": Эксперт сравнил российские и украинские БПЛА
05:40Эксперт рассказал о последствиях размещения ракет средней и малой дальности в Эстонии
05:30 "Все, что делает НАТО, представляет для нас опасность" - Клинцевич
05:20Профессор МГУ рассказал, что делать России в век ограниченных войн
05:15Эксперт рассказал о важности Угледара лично для Зеленского
05:00Эксперт рассказал, как Санду надеется "протащить саму себя на второй срок"
04:30Клинцевич рассказал, как Россия может наказать США за атаки ВСУ на российские АЭС
18:40Мирное предложение Китая и Бразилии, уловка США, ГУР заявило об убийстве. Итоги 28 сентября на Украине
Лента новостейМолния