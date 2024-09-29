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Клинцевич: Деблокировать угледарский укрепрайон у ВСУ не получатся

Клинцевич: Деблокировать угледарский укрепрайон у ВСУ не получатся - 29.09.2024 Украина.ру

Клинцевич: Деблокировать угледарский укрепрайон у ВСУ не получатся

Армия России взяла Угледар "в клещи" и ВСУ не располагают возможностью нанести деблокирующий удар. Об этом в интервью Украина.ру рассказал глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич

2024-09-29T06:45

2024-09-29T06:45

2024-09-29T06:45

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"Я пока не вижу, чтобы у Украины были силы и средства деблокировать Угледарский группировку, - сказал эксперт. - Все свои ресурсы противник отправляет под Покровск, чтобы сохранить за собой важнейшую сеть автомобильных и железных дорог. Это транспортный узел, по которому киевский режим снабжает весь Донбасс".По словам Клинцевича, "Угледар находится в выемке фронта в нашу сторону". Со временем линия боевого соприкосновения будет выровнена по линии Новоукраинка-Богоявленка-Успеновка."Кстати, севернее Угледара у нас есть успехи в районе Кураховского водохранилища, - заметил эксперт. - Фактически взято Желанное Второе. Следующей нашей целью будут Зоряное и Кураховка. И если фронт на Кураховском направлении будет двигаться вперед, то и Угледар подтянется".Клинцевич уверен, что Угледар не является важным логистическим центром. Этот опорный пункт держал фронт на правобережье мелких местных рек и водохранилищ. Сейчас, по словам эксперта, город имеет важное политическое значение для Владимира Зеленского, которому важно не допустить этой потери до окончания переговоров о выделении США очередного пакета военной и финансовой помощи Киеву.Полный текст интервью Андрей Клинцевич: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово читайте на сайте Украина.руРанее в новостях: Российская армия "давит" Угледар трех сторон - британская разведка

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