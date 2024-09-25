Российская армия "давит" Угледар трех сторон - британская разведка - 25.09.2024 Украина.ру
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Российская армия "давит" Угледар трех сторон - британская разведка
Российская армия "давит" Угледар трех сторон - британская разведка - 25.09.2024 Украина.ру
Российская армия "давит" Угледар трех сторон - британская разведка
Ситуация вблизи донецкого Угледара стала критической для ВСУ, ВС РФ угрожают городу с трех сторон. К такому выводу пришли в минобороны Великобритании, основываясь на данных своей разведки
2024-09-25T14:25
2024-09-25T14:25
новости
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разведка
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В Лондоне резюмировали, что российские силы продолжат давление на этом участке линии фронта в течение следующей недели.В ВСУ уже признали, что ситуация вокруг Угледара критическая. В частности, глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко констатировал, что украинские войска уже близки к "полуокружению".Накануне "Страна.ua" сообщила, что российские войска зашли в восточные окраины Угледара, а значит город близок к падению.Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко счел, что все дело в русских корректируемых авиационных бомбах. А американское издание Forbes решило, что проблема в банальном выматывании ВСУ.Еще по теме - материал Александра Чаленко Угледар накануне падения. После мощного авиаудара по ВСУ в город вошли российские штурмовики.
https://ukraina.ru/20240925/1057672597.html
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новости, угледар, россия, украина, вооруженные силы украины, британия, разведка, вс рф
Новости, Угледар, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Британия, разведка, ВС РФ

Российская армия "давит" Угледар трех сторон - британская разведка

14:25 25.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Работа расчета РСЗО Ураган 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Ситуация вблизи донецкого Угледара стала критической для ВСУ, ВС РФ угрожают городу с трех сторон. К такому выводу пришли в минобороны Великобритании, основываясь на данных своей разведки
"В центре Донецкой области российские войска ведут бои в восточной половине Торецка и к югу от Покровска. Вокруг Часового Яра они двигались, только медленно. Вполне вероятно, что российские войска атакуют несколько объектов одновременно, чтобы растянуть украинские силы. Однако это также помешало России сосредоточить силы в одной точке линии, чтобы иметь более значительный эффект", - уточняется в комментарии ведомства.
В Лондоне резюмировали, что российские силы продолжат давление на этом участке линии фронта в течение следующей недели.
В ВСУ уже признали, что ситуация вокруг Угледара критическая. В частности, глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко констатировал, что украинские войска уже близки к "полуокружению".
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
13:05
В ВСУ признали окружение Угледара и нашли "виновного"ВС РФ продвигается по флангам Угледара, ситуация близка к "полуокружению", речи об "оперативном окружении" уже не идет. Такое заключение 25 сентября сделал глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в комментарии "Радио Свобода"*
Накануне "Страна.ua" сообщила, что российские войска зашли в восточные окраины Угледара, а значит город близок к падению.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко счел, что все дело в русских корректируемых авиационных бомбах. А американское издание Forbes решило, что проблема в банальном выматывании ВСУ.
Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Вчера, 15:30
ВС РФ только зашли в Угледар, а в Киеве уже придумывают оправдание ВСУРоссийские военные зашли в восточные окраины Угледара. Не прошло и пары часов после сообщения об этом, как противник начал искать отправдания своему уже очевидному провалу
Еще по теме - материал Александра Чаленко Угледар накануне падения. После мощного авиаудара по ВСУ в город вошли российские штурмовики.
 
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