https://ukraina.ru/20240925/1057674794.html

Российская армия "давит" Угледар трех сторон - британская разведка

Российская армия "давит" Угледар трех сторон - британская разведка - 25.09.2024 Украина.ру

Российская армия "давит" Угледар трех сторон - британская разведка

Ситуация вблизи донецкого Угледара стала критической для ВСУ, ВС РФ угрожают городу с трех сторон. К такому выводу пришли в минобороны Великобритании, основываясь на данных своей разведки

2024-09-25T14:25

2024-09-25T14:25

2024-09-25T14:25

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В Лондоне резюмировали, что российские силы продолжат давление на этом участке линии фронта в течение следующей недели.В ВСУ уже признали, что ситуация вокруг Угледара критическая. В частности, глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко констатировал, что украинские войска уже близки к "полуокружению".Накануне "Страна.ua" сообщила, что российские войска зашли в восточные окраины Угледара, а значит город близок к падению.Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко счел, что все дело в русских корректируемых авиационных бомбах. А американское издание Forbes решило, что проблема в банальном выматывании ВСУ.Еще по теме - материал Александра Чаленко Угледар накануне падения. После мощного авиаудара по ВСУ в город вошли российские штурмовики.

https://ukraina.ru/20240925/1057672597.html

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