Российская армия "давит" Угледар трех сторон - британская разведка
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Ситуация вблизи донецкого Угледара стала критической для ВСУ, ВС РФ угрожают городу с трех сторон. К такому выводу пришли в минобороны Великобритании, основываясь на данных своей разведки
"В центре Донецкой области российские войска ведут бои в восточной половине Торецка и к югу от Покровска. Вокруг Часового Яра они двигались, только медленно. Вполне вероятно, что российские войска атакуют несколько объектов одновременно, чтобы растянуть украинские силы. Однако это также помешало России сосредоточить силы в одной точке линии, чтобы иметь более значительный эффект", - уточняется в комментарии ведомства.
В Лондоне резюмировали, что российские силы продолжат давление на этом участке линии фронта в течение следующей недели.
В ВСУ уже признали, что ситуация вокруг Угледара критическая. В частности, глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко констатировал, что украинские войска уже близки к "полуокружению".
13:05В ВСУ признали окружение Угледара и нашли "виновного"ВС РФ продвигается по флангам Угледара, ситуация близка к "полуокружению", речи об "оперативном окружении" уже не идет. Такое заключение 25 сентября сделал глава Совета резервистов Сухопутных войск Украины Иван Тимочко в комментарии "Радио Свобода"*
Накануне "Страна.ua" сообщила, что российские войска зашли в восточные окраины Угледара, а значит город близок к падению.
Руководитель Центра противодействия дезинформации при совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Андрей Коваленко счел, что все дело в русских корректируемых авиационных бомбах. А американское издание Forbes решило, что проблема в банальном выматывании ВСУ.
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