https://ukraina.ru/20240925/1057675219.html

Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства

Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства - 25.09.2024 Украина.ру

Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства

Говоря о том, что в России никто не будет принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию, я исхожу из того, что это суверенное право людей, которые живут в этих странах, это их выбор. Но, по моим впечатлениям, ни в Абхазии, ни в Осетии нет сторонников возвращения в состав Грузии даже на условиях широчайшей автономии.

2024-09-25T14:42

2024-09-25T14:42

2024-09-25T14:42

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абхазия

россия

грузия

шамиль басаев

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.- Константин Федорович, в Государственном музее Абхазии разместили фотографию человека, запятнавшего себя преступлением против народа России, Шамиля Басаева. Это произошло по причине незнания или безразличия к общероссийскому горю?- Я думаю, что это головотяпство. Это не желание навредить России, а грубый просчет тех, кто формировал эту экспозицию. Я не был в этом музее, но, насколько мне известно, речь идет о стенде, где размещены портреты героев Абхазии, выступавших на стороне абхазского народа в ходе того, что у нас называют грузино-абхазским конфликтом, а в Абхазии - Отечественной войной абхазского народа в 1992-93 гг.Фотография Басаева размещена рядом с фотографиями других героев Абхазии. Люди, которые формировали эту экспозицию, должны были задуматься над тем, уместно ли размещать фотографию человека, который в союзной России рассматривается, как преступник, террорист, запятнавший себя в ходе событий в Чечне и вокруг нее.Шамиль Басаев воевал на стороне абхазов. Есть разные мнения, успешно он делал это или нет. Его очередная жена была абхазкой, как раз в то время, когда он был в Абхазии. Наверно, этими мотивами руководствовались люди, которые поместили эту фотографию. Возмутительно, что они не обратили внимание на то, как фигура Басаева воспринимается в России.Не думаю, что это сознательный выпад против России. Как только эта информация попала в сеть, я немедленно связался с руководством Абхазии, в частности, с моим старым другом, министром иностранных дел Сергеем Шамба. Уже вчера были приняты меры, для них самих это было неожиданно.Случившееся характеризует поверхностное отношение, которое к сожалению, в Абхазии для многих стало нормой. Как только руководство Абхазии потребовало эту фотографию снять, моментально появились защитники, которые выступили за то, чтобы оставить фотографию Басаева. Это те люди из оппозиции, которые в своей борьбе с властями Абхазии вступили на путь создания негативного фона в абхазско-российских отношениях.В Абхазии идет сложный демократический процесс. Там уже два президента были вынуждены уйти раньше срока под влиянием направленных против них выступлений. В будущем году - очередные президентские выборы. И вокруг этого взвинчивается внутриполитическая напряженность. И некоторые персонажи в оппозиции не нашли ничего лучшего, кроме как сделать поводом для обвинений власти ее сотрудничество с Россией, хотя на словах все говорят, что союз с Россией — это безальтернативный путь для Абхазии.При этом из их уст звучит риторика против иностранцев, которые могут заполонить Абхазию, против принятия нужных решений в парламенте о гарантиях инвестиций, которых ждут в Абхазии, о легализации прав российских граждан в Абхазии. Ирония в том, что те, кто это критикует, кроме абхазского, в кармане имеют и российский паспорт.Представители оппозиции сделали публичное заявление, предложили мне встретиться, я намерен это обещание выполнить. Наша встреча состоится в Сухуме.Надеюсь, что к тому времени вспышка, связанная с фото Шамиля Басаева, хотя оно появилось там не вчера, разрешится. И разрешится однозначным образом, потому что для России фотография Басаева в музее, который, между прочим, отремонтирован на деньги Российской Федерации, это вызов, хотят этого в Абхазии или нет.- А насколько сильны протурецкие настроения среди абхазской оппозиции?- Это часть мифа, который распространяется недругами Абхазии для того, чтобы поссорить Абхазию с Россией. Да, значительное число абхазов оказалось в Турции не сегодня, а в XIX веке по итогам Лыхненского восстания 1862 года. Это так называемые махаджиры. У абхазского народа свое отношение к этой истории, есть родственные связи, но при этом абхазы, которые живут в Турции, являются гражданами Турецкой Республики. И официально считаются турками.В Турции нет иных национальностей, кроме турок, официально, по крайней мере. То, что курды пытаются отстаивать свою автономию, является поводом для многолетнего кровопролитного конфликта в районе Диярбакыра и других регионов, которые населены курдами.И турецкие абхазы, сохраняя свои внутренние организации, не забывая, кто они родом, были взволнованы грузино-абхазским конфликтом. Они приезжали в Абхазию, пытались вести там работу. Но всплеск надежд на то, что Турция повернется лицом к Абхазии и над ней прольется дождь турецких инвестиций, остался в 90-х годах. Турецкая Республика, член НАТО, не признавала и не признает существование независимой Республики Абхазия.Конечно, есть торговля, есть факта вылова рыбы у берегов Абхазии турецкими кораблями, поставки угля из Абхазии, но нам нужно спокойно к этому относиться, понимая попытки экономики Абхазии найти источники поступлений. Экономика Абхазии только-только встает на ноги, это очень тяжелый процесс, к вызовам которого в полной мере не готовы ни власть, ни оппозиция.Протурецких симпатий в Абхазии нет, а есть естественные отношения абхазов с родственниками, потомками тех, кто оказался на территории Турции в XIX веке. И развивая свои связи с соотечественниками за рубежом, мы должны это спокойно воспринимать.- СМИ публикуют Ваш комментарий по поводу слов основателя партии "Грузинская мечта" Иванишвили о том, что Грузия найдет в себе силу извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году. Заявление грузинского политика пробудило надежу у некоторых по поводу возвращения Абхазии и Осетии в состав Грузии. Не могли бы Вы подробнее изложить свою позицию по этому вопросу?- Говоря о том, что в России никто не будет принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию, я исхожу из того, что это суверенное право людей, которые живут в этих странах, это их выбор. Но по моим впечатлениям ни в Абхазии, ни в Осетии нет сторонников возвращения в состав Грузии даже на условиях широчайшей автономии, о чем иногда заговаривают в Тбилиси.Я позитивно оцениваю заявление Иванишвили, его желание извиниться перед осетинами, чем бы он нb руководствовался. Допустим, предвыборной борьбой со сторонниками Саакашвили. Желанием подчеркнуть преступность действий Саакашвили, напавшего в 2008 году на осетин и российских миротворцев в Южной Осетии. Это возвращение к исторической правде.В заявлении Иванишвили не содержится прямого призыва к Абхазии и Южной Осетии к возвращению в Грузию. Он не может не понимать, что за эти годы поезд ушел, как говорится. Ни идея конфедерации, ни федерации, ни идея автономии в составе Грузии не разделяется населением Абхазии и Южной Осетии. Они выбрали другой путь. И Россия не в состоянии требовать от абхазов и осетин, даже ради каких-то геополитических выгод, возвращения в состав Грузии.Другое дело, что не первый год идут консультации по вступлению Абхазии и Южной Осетии в Союзное государство России и Беларуси. Если первоначально эта идея не разделялась Белоруссией, то после 2020 года возникла новая ситуация, и идея ближе к реальности. И я бы хотел обратить внимание наших грузинских коллег на то, что встретиться с абхазами и осетинами они вполне могут в составе Союзного государства. Если представить себе проект, при котором Союзное государство расширяется за счет Абхазии, Южной Осетии и Грузии.Это было бы возможностью для преодоления проблем прошлого. Но это совсем не тождественно отсутствующему у России плану заставить эти республики вернуться в Грузию ради того, чтобы она сменила фронт и отказалась от ориентации на вступление в НАТО и Евросоюз.Ещё о текущем состояние российско-абхазских отношений − в интервью кандидата политических наук Артура Атаева Украина научила Россию, как вести себя на постсоветском пространстве, это чувствует Абхазия

https://ukraina.ru/20240924/1057662014.html

https://ukraina.ru/20240924/1057660951.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, абхазия, россия, грузия, шамиль басаев, бидзине иванишвили, константин затулин, нато, украина.ру, ес