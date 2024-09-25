Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства - 25.09.2024 Украина.ру
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Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства
Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства - 25.09.2024 Украина.ру
Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства
Говоря о том, что в России никто не будет принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию, я исхожу из того, что это суверенное право людей, которые живут в этих странах, это их выбор. Но, по моим впечатлениям, ни в Абхазии, ни в Осетии нет сторонников возвращения в состав Грузии даже на условиях широчайшей автономии.
2024-09-25T14:42
2024-09-25T14:42
интервью
абхазия
россия
грузия
шамиль басаев
бидзине иванишвили
константин затулин
нато
украина.ру
ес
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.- Константин Федорович, в Государственном музее Абхазии разместили фотографию человека, запятнавшего себя преступлением против народа России, Шамиля Басаева. Это произошло по причине незнания или безразличия к общероссийскому горю?- Я думаю, что это головотяпство. Это не желание навредить России, а грубый просчет тех, кто формировал эту экспозицию. Я не был в этом музее, но, насколько мне известно, речь идет о стенде, где размещены портреты героев Абхазии, выступавших на стороне абхазского народа в ходе того, что у нас называют грузино-абхазским конфликтом, а в Абхазии - Отечественной войной абхазского народа в 1992-93 гг.Фотография Басаева размещена рядом с фотографиями других героев Абхазии. Люди, которые формировали эту экспозицию, должны были задуматься над тем, уместно ли размещать фотографию человека, который в союзной России рассматривается, как преступник, террорист, запятнавший себя в ходе событий в Чечне и вокруг нее.Шамиль Басаев воевал на стороне абхазов. Есть разные мнения, успешно он делал это или нет. Его очередная жена была абхазкой, как раз в то время, когда он был в Абхазии. Наверно, этими мотивами руководствовались люди, которые поместили эту фотографию. Возмутительно, что они не обратили внимание на то, как фигура Басаева воспринимается в России.Не думаю, что это сознательный выпад против России. Как только эта информация попала в сеть, я немедленно связался с руководством Абхазии, в частности, с моим старым другом, министром иностранных дел Сергеем Шамба. Уже вчера были приняты меры, для них самих это было неожиданно.Случившееся характеризует поверхностное отношение, которое к сожалению, в Абхазии для многих стало нормой. Как только руководство Абхазии потребовало эту фотографию снять, моментально появились защитники, которые выступили за то, чтобы оставить фотографию Басаева. Это те люди из оппозиции, которые в своей борьбе с властями Абхазии вступили на путь создания негативного фона в абхазско-российских отношениях.В Абхазии идет сложный демократический процесс. Там уже два президента были вынуждены уйти раньше срока под влиянием направленных против них выступлений. В будущем году - очередные президентские выборы. И вокруг этого взвинчивается внутриполитическая напряженность. И некоторые персонажи в оппозиции не нашли ничего лучшего, кроме как сделать поводом для обвинений власти ее сотрудничество с Россией, хотя на словах все говорят, что союз с Россией — это безальтернативный путь для Абхазии.При этом из их уст звучит риторика против иностранцев, которые могут заполонить Абхазию, против принятия нужных решений в парламенте о гарантиях инвестиций, которых ждут в Абхазии, о легализации прав российских граждан в Абхазии. Ирония в том, что те, кто это критикует, кроме абхазского, в кармане имеют и российский паспорт.Представители оппозиции сделали публичное заявление, предложили мне встретиться, я намерен это обещание выполнить. Наша встреча состоится в Сухуме.Надеюсь, что к тому времени вспышка, связанная с фото Шамиля Басаева, хотя оно появилось там не вчера, разрешится. И разрешится однозначным образом, потому что для России фотография Басаева в музее, который, между прочим, отремонтирован на деньги Российской Федерации, это вызов, хотят этого в Абхазии или нет.- А насколько сильны протурецкие настроения среди абхазской оппозиции?- Это часть мифа, который распространяется недругами Абхазии для того, чтобы поссорить Абхазию с Россией. Да, значительное число абхазов оказалось в Турции не сегодня, а в XIX веке по итогам Лыхненского восстания 1862 года. Это так называемые махаджиры. У абхазского народа свое отношение к этой истории, есть родственные связи, но при этом абхазы, которые живут в Турции, являются гражданами Турецкой Республики. И официально считаются турками.В Турции нет иных национальностей, кроме турок, официально, по крайней мере. То, что курды пытаются отстаивать свою автономию, является поводом для многолетнего кровопролитного конфликта в районе Диярбакыра и других регионов, которые населены курдами.И турецкие абхазы, сохраняя свои внутренние организации, не забывая, кто они родом, были взволнованы грузино-абхазским конфликтом. Они приезжали в Абхазию, пытались вести там работу. Но всплеск надежд на то, что Турция повернется лицом к Абхазии и над ней прольется дождь турецких инвестиций, остался в 90-х годах. Турецкая Республика, член НАТО, не признавала и не признает существование независимой Республики Абхазия.Конечно, есть торговля, есть факта вылова рыбы у берегов Абхазии турецкими кораблями, поставки угля из Абхазии, но нам нужно спокойно к этому относиться, понимая попытки экономики Абхазии найти источники поступлений. Экономика Абхазии только-только встает на ноги, это очень тяжелый процесс, к вызовам которого в полной мере не готовы ни власть, ни оппозиция.Протурецких симпатий в Абхазии нет, а есть естественные отношения абхазов с родственниками, потомками тех, кто оказался на территории Турции в XIX веке. И развивая свои связи с соотечественниками за рубежом, мы должны это спокойно воспринимать.- СМИ публикуют Ваш комментарий по поводу слов основателя партии "Грузинская мечта" Иванишвили о том, что Грузия найдет в себе силу извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году. Заявление грузинского политика пробудило надежу у некоторых по поводу возвращения Абхазии и Осетии в состав Грузии. Не могли бы Вы подробнее изложить свою позицию по этому вопросу?- Говоря о том, что в России никто не будет принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию, я исхожу из того, что это суверенное право людей, которые живут в этих странах, это их выбор. Но по моим впечатлениям ни в Абхазии, ни в Осетии нет сторонников возвращения в состав Грузии даже на условиях широчайшей автономии, о чем иногда заговаривают в Тбилиси.Я позитивно оцениваю заявление Иванишвили, его желание извиниться перед осетинами, чем бы он нb руководствовался. Допустим, предвыборной борьбой со сторонниками Саакашвили. Желанием подчеркнуть преступность действий Саакашвили, напавшего в 2008 году на осетин и российских миротворцев в Южной Осетии. Это возвращение к исторической правде.В заявлении Иванишвили не содержится прямого призыва к Абхазии и Южной Осетии к возвращению в Грузию. Он не может не понимать, что за эти годы поезд ушел, как говорится. Ни идея конфедерации, ни федерации, ни идея автономии в составе Грузии не разделяется населением Абхазии и Южной Осетии. Они выбрали другой путь. И Россия не в состоянии требовать от абхазов и осетин, даже ради каких-то геополитических выгод, возвращения в состав Грузии.Другое дело, что не первый год идут консультации по вступлению Абхазии и Южной Осетии в Союзное государство России и Беларуси. Если первоначально эта идея не разделялась Белоруссией, то после 2020 года возникла новая ситуация, и идея ближе к реальности. И я бы хотел обратить внимание наших грузинских коллег на то, что встретиться с абхазами и осетинами они вполне могут в составе Союзного государства. Если представить себе проект, при котором Союзное государство расширяется за счет Абхазии, Южной Осетии и Грузии.Это было бы возможностью для преодоления проблем прошлого. Но это совсем не тождественно отсутствующему у России плану заставить эти республики вернуться в Грузию ради того, чтобы она сменила фронт и отказалась от ориентации на вступление в НАТО и Евросоюз.Ещё о текущем состояние российско-абхазских отношений − в интервью кандидата политических наук Артура Атаева Украина научила Россию, как вести себя на постсоветском пространстве, это чувствует Абхазия
https://ukraina.ru/20240924/1057662014.html
https://ukraina.ru/20240924/1057660951.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
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5
4.7
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, абхазия, россия, грузия, шамиль басаев, бидзине иванишвили, константин затулин, нато, украина.ру, ес
Интервью, Абхазия, Россия, Грузия, Шамиль Басаев, Бидзине Иванишвили, Константин Затулин, НАТО, Украина.ру, ЕС

Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государства

14:42 25.09.2024
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаКонстантин Затулин интервью
Константин Затулин интервью - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
Читать в
Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Говоря о том, что в России никто не будет принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию, я исхожу из того, что это суверенное право людей, которые живут в этих странах, это их выбор. Но, по моим впечатлениям, ни в Абхазии, ни в Осетии нет сторонников возвращения в состав Грузии даже на условиях широчайшей автономии.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, первый заместитель председателя комитета по делам Содружества Независимых Государств, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
- Константин Федорович, в Государственном музее Абхазии разместили фотографию человека, запятнавшего себя преступлением против народа России, Шамиля Басаева. Это произошло по причине незнания или безразличия к общероссийскому горю?
- Я думаю, что это головотяпство. Это не желание навредить России, а грубый просчет тех, кто формировал эту экспозицию. Я не был в этом музее, но, насколько мне известно, речь идет о стенде, где размещены портреты героев Абхазии, выступавших на стороне абхазского народа в ходе того, что у нас называют грузино-абхазским конфликтом, а в Абхазии - Отечественной войной абхазского народа в 1992-93 гг.
Фотография Басаева размещена рядом с фотографиями других героев Абхазии. Люди, которые формировали эту экспозицию, должны были задуматься над тем, уместно ли размещать фотографию человека, который в союзной России рассматривается, как преступник, террорист, запятнавший себя в ходе событий в Чечне и вокруг нее.
Шамиль Басаев воевал на стороне абхазов. Есть разные мнения, успешно он делал это или нет. Его очередная жена была абхазкой, как раз в то время, когда он был в Абхазии. Наверно, этими мотивами руководствовались люди, которые поместили эту фотографию. Возмутительно, что они не обратили внимание на то, как фигура Басаева воспринимается в России.
Не думаю, что это сознательный выпад против России. Как только эта информация попала в сеть, я немедленно связался с руководством Абхазии, в частности, с моим старым другом, министром иностранных дел Сергеем Шамба. Уже вчера были приняты меры, для них самих это было неожиданно.
- РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Вчера, 17:57
"Сегодня дружба, завтра вражда". Басаев действительно считается героем Абхазии?Появление в Государственном музее Абхазии композиции, посвященной "герою" Абхазии Шамилю Басаеву, вызвало крайнее возмущение у пользователей российских соцсетей
Случившееся характеризует поверхностное отношение, которое к сожалению, в Абхазии для многих стало нормой. Как только руководство Абхазии потребовало эту фотографию снять, моментально появились защитники, которые выступили за то, чтобы оставить фотографию Басаева. Это те люди из оппозиции, которые в своей борьбе с властями Абхазии вступили на путь создания негативного фона в абхазско-российских отношениях.
В Абхазии идет сложный демократический процесс. Там уже два президента были вынуждены уйти раньше срока под влиянием направленных против них выступлений. В будущем году - очередные президентские выборы. И вокруг этого взвинчивается внутриполитическая напряженность. И некоторые персонажи в оппозиции не нашли ничего лучшего, кроме как сделать поводом для обвинений власти ее сотрудничество с Россией, хотя на словах все говорят, что союз с Россией — это безальтернативный путь для Абхазии.
При этом из их уст звучит риторика против иностранцев, которые могут заполонить Абхазию, против принятия нужных решений в парламенте о гарантиях инвестиций, которых ждут в Абхазии, о легализации прав российских граждан в Абхазии. Ирония в том, что те, кто это критикует, кроме абхазского, в кармане имеют и российский паспорт.
Представители оппозиции сделали публичное заявление, предложили мне встретиться, я намерен это обещание выполнить. Наша встреча состоится в Сухуме.
Надеюсь, что к тому времени вспышка, связанная с фото Шамиля Басаева, хотя оно появилось там не вчера, разрешится. И разрешится однозначным образом, потому что для России фотография Басаева в музее, который, между прочим, отремонтирован на деньги Российской Федерации, это вызов, хотят этого в Абхазии или нет.
- А насколько сильны протурецкие настроения среди абхазской оппозиции?
- Это часть мифа, который распространяется недругами Абхазии для того, чтобы поссорить Абхазию с Россией. Да, значительное число абхазов оказалось в Турции не сегодня, а в XIX веке по итогам Лыхненского восстания 1862 года. Это так называемые махаджиры. У абхазского народа свое отношение к этой истории, есть родственные связи, но при этом абхазы, которые живут в Турции, являются гражданами Турецкой Республики. И официально считаются турками.
В Турции нет иных национальностей, кроме турок, официально, по крайней мере. То, что курды пытаются отстаивать свою автономию, является поводом для многолетнего кровопролитного конфликта в районе Диярбакыра и других регионов, которые населены курдами.
И турецкие абхазы, сохраняя свои внутренние организации, не забывая, кто они родом, были взволнованы грузино-абхазским конфликтом. Они приезжали в Абхазию, пытались вести там работу. Но всплеск надежд на то, что Турция повернется лицом к Абхазии и над ней прольется дождь турецких инвестиций, остался в 90-х годах. Турецкая Республика, член НАТО, не признавала и не признает существование независимой Республики Абхазия.
Конечно, есть торговля, есть факта вылова рыбы у берегов Абхазии турецкими кораблями, поставки угля из Абхазии, но нам нужно спокойно к этому относиться, понимая попытки экономики Абхазии найти источники поступлений. Экономика Абхазии только-только встает на ноги, это очень тяжелый процесс, к вызовам которого в полной мере не готовы ни власть, ни оппозиция.
Протурецких симпатий в Абхазии нет, а есть естественные отношения абхазов с родственниками, потомками тех, кто оказался на территории Турции в XIX веке. И развивая свои связи с соотечественниками за рубежом, мы должны это спокойно воспринимать.
Выплата пенсий - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Вчера, 17:30
Абхазии подрезали пенсии: где еще получают российские выплаты и что с ними будетРоссия сократила свои расходы на социальные выплаты жителям Абхазии, в частности, пенсий. Это стало следствием невыполнения этой страной ряд двусторонних договоров с РФ. Абхазия – не единственное государство, граждане которого получают российские пенсионные выплаты
- СМИ публикуют Ваш комментарий по поводу слов основателя партии "Грузинская мечта" Иванишвили о том, что Грузия найдет в себе силу извиниться за войну с Южной Осетией в 2008 году. Заявление грузинского политика пробудило надежу у некоторых по поводу возвращения Абхазии и Осетии в состав Грузии. Не могли бы Вы подробнее изложить свою позицию по этому вопросу?
- Говоря о том, что в России никто не будет принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию, я исхожу из того, что это суверенное право людей, которые живут в этих странах, это их выбор. Но по моим впечатлениям ни в Абхазии, ни в Осетии нет сторонников возвращения в состав Грузии даже на условиях широчайшей автономии, о чем иногда заговаривают в Тбилиси.
Я позитивно оцениваю заявление Иванишвили, его желание извиниться перед осетинами, чем бы он нb руководствовался. Допустим, предвыборной борьбой со сторонниками Саакашвили. Желанием подчеркнуть преступность действий Саакашвили, напавшего в 2008 году на осетин и российских миротворцев в Южной Осетии. Это возвращение к исторической правде.
В заявлении Иванишвили не содержится прямого призыва к Абхазии и Южной Осетии к возвращению в Грузию. Он не может не понимать, что за эти годы поезд ушел, как говорится. Ни идея конфедерации, ни федерации, ни идея автономии в составе Грузии не разделяется населением Абхазии и Южной Осетии. Они выбрали другой путь. И Россия не в состоянии требовать от абхазов и осетин, даже ради каких-то геополитических выгод, возвращения в состав Грузии.
Другое дело, что не первый год идут консультации по вступлению Абхазии и Южной Осетии в Союзное государство России и Беларуси. Если первоначально эта идея не разделялась Белоруссией, то после 2020 года возникла новая ситуация, и идея ближе к реальности. И я бы хотел обратить внимание наших грузинских коллег на то, что встретиться с абхазами и осетинами они вполне могут в составе Союзного государства. Если представить себе проект, при котором Союзное государство расширяется за счет Абхазии, Южной Осетии и Грузии.
Это было бы возможностью для преодоления проблем прошлого. Но это совсем не тождественно отсутствующему у России плану заставить эти республики вернуться в Грузию ради того, чтобы она сменила фронт и отказалась от ориентации на вступление в НАТО и Евросоюз.
Ещё о текущем состояние российско-абхазских отношений в интервью кандидата политических наук Артура Атаева Украина научила Россию, как вести себя на постсоветском пространстве, это чувствует Абхазия
 
ИнтервьюАбхазияРоссияГрузияШамиль БасаевБидзине ИванишвилиКонстантин ЗатулинНАТОУкраина.руЕС
 
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