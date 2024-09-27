https://ukraina.ru/20240927/1057736785.html

Блеф или усталость: Вашингтон охладевает к Киеву?

Блеф или усталость: Вашингтон охладевает к Киеву? - 27.09.2024 Украина.ру

Блеф или усталость: Вашингтон охладевает к Киеву?

"Звезда Зеленского тускнеет на Капитолийском холме" и он получает в Штатах все "более сдержанный прием". Это оценка не злопыхателей и оппонентов украинского президента, а вывод влиятельной The New York Times.

2024-09-27T16:43

2024-09-27T16:43

2024-09-27T16:43

эксклюзив

сша

украина

киев

дональд трамп

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владимир зеленский

нато

оон

пентагон

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Издание проанализировало ход нынешнего визита и прошлых турне Зеленского и заключило, что его влияние в Вашингтоне заметно ослабевает. То ли причиной тому предвыборная гонка в США и переключение на внутренние проблемы, то ли война против России перешла в стадию истощающей для западного блока."Его прием в этот четверг был гораздо более скромным: несколько десятков законодателей встретились с ним за закрытыми дверями, а спикер Палаты представителей отказался от встречи", - пишет NYT. "Напоминает о трудностях, с которыми может столкнуться Зеленский, если республиканцы полностью возьмут под контроль Конгресс или если Дональд Трамп, противник вооружения Украины, победит на выборах", - говорится в статье.Эксперты на своих страницах в соцсетях делятся мнениями о том, почему нынешний визит Зеленского в США лишен триумфа и полон неприятных сюрпризов. Общественный деятель Татьяна ПопПишут, что у Зеленского в США случилась череда зрад и микроперемога. "План победы" хозяева забраковали, разрешение на удары западным оружием вглубь российской территории пока так и не выдано, мечту о приглашении в НАТО еще при Байдене грубо спустили в унитаз. Зато в качестве утешительного приза пожали ручку в Белом доме и дали еще немного денег. Плюс, просроченного пригласили в октябре в Германию на еще одно рандеву с дедушкой Джо – надо понимать, на оглашение политического завещания уходящего президента.Но круче всех, конечно, гастроль шапито использовали республиканцы. Для начала они объявил его агитатором Демпартии, устроили публичный скандал и потребовали снятия украинского посла Маркаровой. Она, кстати, патентованный соросенок, и демократы ее даже в премьеры Украины продвигали. Так что тут у республиканцев, возможно, эффект два в одном – и дома принципиальность показали, и перспективный кадр для управления колонией подбили на взлете. А потом, получив все электоральные балы, Трамп смилостивился и согласился встретиться с Зелей сегодня у себя в Трамп-тауэр. Очевидно, что сейчас всерьез получить от Дональда хоть что-то недогетман не сможет, разве что обязательную фоточку на память. Но, уверена, больше всего продлению визита рады хлопцы в Угледаре, которым, по сообщения украинских каналов, запретили сдавать город, пока клоун не вернется. Как говорится, все требуют продолжения банкета!Украинский политик Александр ДубинскийКроме подрыва двухпартийной поддержки США, визит Зеленского туда имеет и другие последствия.1. План “победы” назвали пустышкой даже в лояльной к Зеленскому администрации Белого дома. Это еще раз подчеркивает, что этот план изначально был просто тизером, способом привлечь внимание прессы и создать нужный Зеленскому фон, который, как выяснилось, был использована в кампании Харрис. 2. По сути, Зеленского при его согласии - поюзали. При этом абсолютно спокойно заявили по итогу, что план - “пустой”, и таким образом сняли с Байдена ответственность за то, что он его не поддержит. Как вы помните, Величайший в своем интервью New Yorker говорил, что отсутствие поддержки Байдена “будет ужасным”. Очередной раз соврал. Потому что ничего ужасного от неподдержки пустоты случится не может.3. Нанесен очередной удар отношениям с Китаем и Бразилией, мирные инициативы которых названы Величайшим “колониальными”, а также - исповедующими захватнические ценности Путина. 4. Отсутствие ощутимой глобальной поддержки - пустой зал Генассамблеи ООН во время выступления Зеленского - грустное тому свидетельство. 5. Появление в зарубежной прессе четкого тезиса о том, что необходим новый раунд переговоров с Путиным, даже несмотря на протесты Зеленского. 6. По сути, в формирующейся новой конструкции в США и Европе - места бескомпромиссному Зеленскому нет. Последствия этого тезиса мы увидим в самое ближайшее время. И Трамп первый, кто это озвучил.Сенатор Алексей ПушковРаскол в западном стане вокруг разрешения Украине наносить удары вглубь территории России углубляется. Вопреки призывам ряда европейских политиков с одной извилиной, разведка США предостерегла от "выдачи" такого разрешения. Она пришла к выводу, что это слишком опасно для самих США. Отсюда можно сделать два вывода. Во-первых, зная, каковы корни публичных заявлений американской разведки, очень вероятно, что ей поручили сделать такое заявление те силы в руководстве США, которые хотят избежать прямого военного конфликта с Россией. Иначе выводы разведки не были бы донесены до мирового общественного мнения. Возможно, для руководства США ссылка на выводы разведки - удобный повод отодвинуть или временно закрыть эту тему.Во-вторых, это подтверждает, что позиция Трампа, резко выступающего против решения о ракетах, поддерживается частью - возможно, даже большей частью политического истеблишмента, которая начала осознавать возможные последствия такого решения. Общественное мнение в США также встревожено. В США на разных уровнях есть запрос на контролируемую, а не самоубийственную для самих США конфронтацию с Россией. В отличие от Харрис, рассказывающей всякие байки, Трамп является выразителем этого запроса.Политолог Малек ДудаковОчередным фиаско закончился визит Зеленского в Белый дом. Харрис скороговоркой пообещала не поддерживать планы по разделу Украины, который выдвигает Трамп, и тут же убежала с пресс-конференции, не став отвечать на вопросы журналистов. Не лучше прошли переговоры и с Байденом. План Зеленского де-факто похоронили. Задвинули в долгий ящик и тему с дальнобойными ракетами. Вместо них Пентагон согласился отправить на Украину штучный товар в виде авиабомб JSOW. Правда, их мало, да и авиации под эти бомбы вроде F-16 может вскоре совсем не остаться у Киева. Белый дом выделил остатки траншей - 5,5 миллиарда долларов, которые будут осваиваться в течение следующего года.Подвижек с согласованием новых траншей нет. В Киеве по этому поводу уже паникуют - дефицит госбюджета Украины в 2025 году ожидается на уровне 19% ВВП. США на фоне транзита власти будет не до того. А у европейцев разгорается свой острый бюджетный кризис. Украинские лоббисты жалуются на острый дефицит вооружений. Но на Западе указывают на другую проблему - нехватку мобилизованных. Да и из тех, кого удаётся поймать и отправить на фронт, 50-70% погибают или получают ранения в течение считанных дней. Опытных солдат осталось мало, а уровень подготовки и моральный настрой мобилизованных крайне низок.После провала в Белом доме Зеленский тут же бросился организовывать встречу с Трампом, надеясь хотя бы с ним о чём-то договориться. Правда, не стоило раньше времени ссориться с республиканцами. Теперь придётся спешно умасливать Трампа, хотя тот настроен идти на переговоры вне зависимости от хотелок Зеленского.Ещё об американском турне лидера киевского режима: Фиаско вместо триумфа: визит Зеленского в США провалился, а в Киеве его ждут разъярённые депутаты Рады

https://ukraina.ru/20240927/1057718968.html

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эксклюзив, сша, украина, киев, дональд трамп, джо байден, владимир зеленский, нато, оон, пентагон, f-16