Демократы использовали Зеленского для агитации. Его спас Трамп, но тоже не просто так

Владимир Зеленский стал одной из ключевых фигур американской предвыборной кампании, сам того не желая

Вот этот день настал – Владимир Зеленский приехал на Капитолийский холм в Вашингтоне 26 сентября к президенту США Джо Байдену. Это их последняя встреча в Белом доме, в январе у него появится новый хозяин или хозяйка. Однако всё пошло не совсем по плану украинского гостя.Зеленский не получил того, за чем ехал в Белый домБуквально перед самым началом переговоров на высшем уровне представители американской администрации сделали несколько заявлений, не слишком приятных для Киева.Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер подчеркнула, что инициатива посещения Зеленским завода по производству боеприпасов в штате Пенсильвания, которое в итоге вылилось в громкий скандал и обвинение во вмешательстве в президентские выборы, исходила от украинской стороны, а не от американской. При этом она поспешила снять ответственность с администрации за прибытие Зеленского на завод на военно-транспортном самолёте ВВС США, утверждая, что это нормальная практика Пентагона по обеспечению транспортом иностранных лидеров для их перемещения по территории Соединённых Штатов, а возмущение конгрессменов-республиканцев по поводу - политический трюк.Кроме того, Жан-Пьер предупредила, что никаких решений насчёт применения американского оружия для нанесения ВСУ ударов вглубь территории РФ по итогам встречи Байдена и Зеленского не ожидается, но военную поддержку Киева лидеры обсудят. Новых объявлений о выделении денег и вооружений она также призвала не ждать, напомнив, что президент США распорядился выделить все предназначенные Украине средства до завершения срока его полномочий.Принимали украинского лидера не с таким размахом, как в предыдущие разы.На открытой части встречи Байден, приветствуя Зеленского, сообщил, читая заготовленный текст, о поддержке Украины в конфликте против России, и о её вступлении в НАТО и ЕС (когда это случится и случится ли вообще – отдельный вопрос), а также рассказал о своём поручении Пентагону выделить все причитающиеся для ВСУ средства."Мы убедимся в том, чтобы у Украины были все необходимые средства для защиты от любой будущей агрессии со стороны России, поэтому мы создаём определённые партнёрства. В этом году вместе с 20 странами выразили приверженность обеспечить Украине долгосрочные гарантии безопасности и вместе с 30 другими странами, европейскими, только что выпустили декларацию о восстановлении и реконструкции Украины в послевоенный период. Россия не победит в этой войне. Победит Украина", - заявил Байден.Зеленский, выглядевший достаточно напряжённым и обеспокоенным, также зачитывая с бумажки, рассыпался в благодарности и Штатам, и Европе, говоря, что "Украина и Америка стоят плечом к плечу в этой ужасное время"."Нам очень важно, что мы разделяем общее видение о безопасности Украины. Вы только что выделили нам большой пакет военной помощи на $7,9 млрд. Мы будем координировать нашу деятельность, и наши команды будут работать над имплементацией всех будущих шагов. Мы победим", - сказал Зеленский.Ему бы, конечно, хотелось, чтобы координировали действия Украина и США чётко в соответствии с его новым "планом победы", но не тут-то было. В предыдущие дни источники сразу нескольких ведущих мировых изданий рассказывали, что Белый дом не впечатлён документом: никакая это не стратегия, а банально переупакованный список хотелок Киева, прежде всего, по разрешению дальнобойных атак по России. Так что на решающем этапе конфликта, как писала газета The Wall Street Journal, у США и Украины нет общего видения дальнейшего пути.По итогам переговоров вышло достаточно дежурное заявление Белого дома, в котором говорится, что лидеры обсудили дипломатический, экономический и военный аспекты плана Зеленского и поручили помощникам провести интенсивные консультации относительно следующих шагов.Глубоким изучением плана в ближайшие две недели займётся команда, отвечающая в американской администрации за национальную безопасность, сообщил на брифинге координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби. Затем представленные предложения президенты обсудят на встрече в Германии 12 октября на заседании лидеров стран формата "Рамштайн".Когда журналисты попросили изложить положения плана Зеленского, Кирби заявил: "Я позволю президенту Зеленскому самому изложить свой план. Это его план, и я не уверен, что они публично обсуждали его детали. В широком смысле он содержит ряд инициатив, шагов и целей, которые президент Зеленский считает важными". В отличие от американского чиновника, Киев не делает такого секрета из своей инициативы. Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко говорил, что суть плана заключается в том, что западные страны одобрят удары вглубь территории РФ.Однако американская сторона всерьёз опасается идти на этот шаг, поскольку, как пояснил один из чиновников The New York Times, разрешение Украине на дальнобойные атаки может спровоцировать силовой ответ России (например, прямые удары по американским базам), при этом не изменив ход боевых действий. По сведениям газеты, разведслужбы США в своей оценке преуменьшают влияние ракет дальнего радиуса, поскольку сейчас ВСУ владеют ограниченным арсеналом такого оружия, и нет данных, сколько ракет ещё смогут предоставить Украине союзники."Эти выводы частично объясняют, почему Байдену трудно принять решение, и демонстрируют внутреннее давление, заставляющее его отказать Зеленскому. Представители США, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что пока неясно, какое решение примет Байден", - гласит статья The New York Times.Как уточняет Politico, США по-прежнему обсуждают этот вопрос, несмотря на позицию Пентагона, что это вряд ли принесёт Киеву стратегическую пользу. К тому же, в администрации беспокоятся о долгосрочной траектории конфликта, Байден считает сомнительным решение о вторжении ВСУ в Курскую область.Кстати, ещё две недели назад в период консультаций Байдена и премьер-министра Великобритании Кира Стармера СМИ писали, что положительное решение уже принято. Но потом писать подобное перестали – вероятно, предупреждения президента РФ Владимира Путина об ответе и пересмотре ядерной доктрины РФ возымели нужный эффект.Вместо разрешения бить по России за пределами приграничных регионов Байден накануне распорядился передать Украине планирующие авиабомбы JSOW дальностью полёта до 130 км в зависимости от высоты запуска и изначальной скорости. Однако, как отмечает американист Малек Дудаков, главная проблема заключается в том, что эти авиабомбы де-факто не производятся в США с 2017 года, а имеющийся у Пентагона запас весьма ограничен. К тому же, у Воздушных сил ВСУ нет возможности применять высотный полёт из-за российских дальнобойных ЗРК и преимущества в истребителях, отмечает украинское издание Defence Express и поэтому оно называет решение передать Киеву JSOW странным. С военно-технической точки зрения, вероятно, да, а с политической – всё ясно: Вашингтон хочет и запрос Киева удовлетворить, и красную черту России не перейти.Харрис использовала Зеленского в предвыборных интересахВпрочем, Камала Харрис, которая имеет шансы стать следующим президентом-демократом, как и Байден, обещает Украине всеобъемлющую поддержку Вашингтона. С ней Зеленский тоже встретился в Белом доме. Согласно заявлению пресс-службы администрации, они обсуждали последние события на поле боя, американскую военную помощь и укрепление энергетической системы Украины. На совместной пресс-конференции вице-президент США больше сосредоточилась на критике своего соперника по предвыборной гонке, кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, который обещал положить конец украинскому конфликту буквально за считанные часы."Некоторые в моей стране хотели бы заставить Украину сдать значительные части её суверенной территории, они потребовали бы, чтобы Украина приняла нейтралитет и отказалась от отношений в области безопасности с другими странами. Эти предложения аналогичны предложениям Путина, но давайте проясним ситуацию, это не предложения о мире, это предложения о капитуляции, что опасно и неприемлемо", - заявила Харрис.Люди из окружения Трампа действительно выдвигали предположения, что его план может включать неофициальную уступку территории Киевом в обмен на значимые гарантии безопасности от Запада.А как к возможности территориальных уступок со стороны Украины для урегулирования конфликта относится действующая администрация, журналисты спрашивали у Кирби на брифинге."Если там есть какое-то пространство для торга, то это должно оставаться на усмотрение президента Зеленского. <…> Мы не сидим с картами Украины и маркерами и не придумываем альтернативные сценарии, что мы могли бы убедить Зеленского обменять это на то. Мы не участвуем в таких играх. Зеленскому определять условия и обстоятельства того, когда и как закончится эта война, как это должно произойти. Если есть пространство для торга, он должен решить, что это за пространство для торга", - ответил он.В общем, Белый дом оставляет дальнейший ход конфликта на откуп Зеленскому. Кирби, конечно, не сказал, что Банковая должна отказаться от своих претензий на утраченные территории, но при этом он и не заявлял, что ни пяди территории Украины в пределах 1991 года Киев не отдаст и что Вашингтон ему в этом всячески поможет."Стоя рядом с Зеленским, Харрис напала на Трампа и республиканцев за его мирные инициативы по Украине. Открыто, без стеснения. Демократы повысили ставки в кампании, очевидно решив разыграть украинскую карту, и низвели киевского до уровня наглядной агитации на заборе. С учётом бэкграунда (первый импичмент Трампа) для Зеленского эти выборы теперь "пан или пропал". Хотел сделать их своими подельниками, а сам стал окончательно их шестёркой", - считает шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.Выступив со своим заявлением о поддержке Украины и критике Трампа, Харрис, пожав руку Зеленскому, поспешила вывести его из зала и удалиться сама, дабы избежать неудобных вопросов прессы.Встреча с Трампом-таки состоитсяСобирался уже Зеленский возвращаться домой, но визит пришлось продлить из-за внезапно возникшей встречи. С кем? С Трампом.Изначально их встреча и планировалась, но впоследствии сорвалась, как сообщили двое чиновников, близких к украинскому лидеру известному журналисту-расследователю Саймону Шустеру, из-за поездки Зеленского в Пенсильванию. Стороны обсуждали возможность проведения переговоров в поместье Трампа в Мар-а-Лаго, но украинцы отказались, чтобы это нельзя было расценить как поддержку кампании республиканца, и предложили другой вариант – некую нейтральную территорию, например, съёмочную площадку американского телеканала для совместного интервью."Этот вариант всё ещё обсуждался, когда Зеленский приземлился в США, по словам одного из украинских чиновников, но первое публичное мероприятие поездки, похоже, изменило тон этих обсуждений. [После поездки Зеленского на завод в Скрэнтоне, родном городе Байдена] риторика Трампа обернулась против Зеленского, и он начал насмехаться над ним на своих предвыборных митингах", - уточняет Шустер.Затем поменялась риторика уже у Зеленского. Если в интервью журналу The New Yorker, записанном накануне визита в США, он критически отозвался о Трампе, а ещё резче о его напарнике, кандидате в вице-президенты Джее Ди Вэнсе, то после того, как демократы не дали желаемого разрешения на дальнобойные атаки и втянули его в предвыборное противостояние, глава киевского режима предпринял попытку наладить контакты с республиканцами.В тот же день, когда Зеленский посетил Белый дом, Трамп на пресс-конференции сообщил, что украинский лидер попросил о встрече, и он с ним встретится в Trump Tower утром 27 сентября."То, что происходит на Украине, - это позор. Так много смертей, так много разрушений. Это ужасно", - добавил республиканец.Значит, встреча в поместье Трампа расценивалась украинской стороной как агитация за него, а встреча в небоскрёбе, где расположен пентхаус Трампа и штаб-квартира компании The Trump Organization - нет?Политики знакомы довольно-таки неплохо, более того, у Трампа есть даже повод иметь зуб на Зеленского, поскольку из-за него 45-му президенту США пришлось пройти через процедуру импичмента. В рамках этого расследования, дабы доказать свою невиновность, Трамп пошёл на беспрецедентный шаг – администрация опубликовала стенограмму разговора с Зеленским, с его согласия, конечно. Только вот украинский президент был уверен, что огласке предадут только слова Трампа, но рассекретили и его слова, а наговорил он там много лишнего.Вот и сейчас Трамп опубликовал на своей странице в соцсети Truth Social письмо Зеленского."Дорогой Дональд, надеюсь, у Вас всё хорошо. Я вспоминаю наш недавний телефонный разговор - он был очень приятным. Все мы на Украине хотим, чтобы эта война закончилась справедливым миром. И мы знаем, что без Америки этого невозможно достичь. Вот почему мы должны стремиться понять друг друга и оставаться в тесном контакте. Несколько дней назад мы запросили встречу с Вами, и я очень хочу услышать Ваши мысли непосредственно и из первых уст. Я всегда с уважением говорю обо всём, что связано с Вами. Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошим временем для встречи. Уверен, что нам важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100%. Дайте мне знать, что будете в городе в это время. Я бы очень хотел, чтобы наша встреча состоялась, как часть наших усилий, направленных на то, чтобы помочь нам закончить эту войну справедливым способом. С уважением, Владимир", - говорится в послании."Хочу услышать Ваши мысли". А в интервью The New Yorker Зеленский заявлял, что Трамп на самом деле не знает, как остановить войну, даже если он думает, что знает.Комментируя публикацию письма Трампом, американист Константин Блохин сказал: "Можно сказать, что это такой троллинг, издёвка от Трампа, а ещё создание не особо благоприятной обстановки для Зеленского перед встречей. Он раскрывает инсайд и показывает своего визави со слабой стороны. Трамп - человек, который любит приковывать к себе медийное внимание. Не важно, как о нём будут говорить, хорошо или плохо, но важно это внимание приковать. Поэтому с этой точки зрения он ничего не теряет, ему это нужно для повышения политического рейтинга".Трамп, конечно, согласился принять Зеленского не по доброте душевной, а из стремления извлечь из этого выгоду для себя. Сначала республиканцы-законодатели раскручивают скандал с посещением Пенсильвании, запускают расследование в комитете Палаты представителей, и тут Зеленский сам просит о встрече, и Трамп благородно соглашается, несмотря на всё, что ранее наговорил украинский лидер.Кроме того, для него это прекрасная возможность прозондировать почву, понять, на какие условия может согласиться Зеленский, ведь Трамп же амбициозно обещает в случае победы ещё до инаугурации организовать переговоры президентов РФ и Украины. И, конечно, эту историю можно использовать в ходе оставшейся части предвыборной кампании, а 1 октября пройдут дебаты кандидатов в вице-президенты.Как считает подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис, Трамп реально может помочь Зеленскому избежать полного поражения – убедив в необходимости прекращения боевых действий для обеспечения Украине лучших условий, которые только возможны на сегодняшний день."Если Дональд Трамп не положит этому благой конец (в случае победы), Украина проиграет вчистую", — предупреждает американский офицер.Как пройдёт их встреча, мы узнаем совсем скоро. Или не узнаем вовсе.Читайте также Геннадий Подлесный: Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу

