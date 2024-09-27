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Зеленский теряет "звездную силу" и перестает нравиться элите США - The New York Times

Зеленский теряет "звездную силу" и перестает нравиться элите США - The New York Times - 27.09.2024 Украина.ру

Зеленский теряет "звездную силу" и перестает нравиться элите США - The New York Times

"Звездная сила" Владимира Зеленского в Вашингтоне слабеет, это может сказаться на поддержке со стороны США, передает The New York Times

2024-09-27T14:08

2024-09-27T14:08

2024-09-27T14:23

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"Когда... Зеленский посещал Капитолийский холм менее двух лет назад, его встречали стоячие толпы, бурные овации… В четверг (26 сентября) его приняли гораздо более сдержанно", - указали в материале.Кроме того, на встречу с ним пришло мало американских законодателей, а лидеры Конгресса США не предприняли никаких усилий для повышения значимости его визита.По мере затягивания украинского конфликта, он получает "все более спокойные приемы в Вашингтоне", а также сталкивается с "гневными вопросами" со стороны некоторых республиканцев.В материале предупредили, что, когда очередная военная помощь США закончится, "судьба Украины снова будет во многом зависеть от готовности Конгресса продолжать пополнять военный бюджет Зеленского".Там также указали на незавидную судьбу Киева в случае, если республиканцы получат полный контроль над Конгрессом и бывший президент Дональд Трамп, открыто заявлявший о своем несогласии с вооружением Украины, победит на выборах.Подробнее о провалах Зеленского в США - в материале Байден и Харрис не разрешили Зеленскому атаковать российский тыл - The Times на сайте Украина.ру.

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новости, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина, вашингтон, джо байден