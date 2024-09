https://ukraina.ru/20240927/1057727629.html

Разведка США предупреждает, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 27 сентября

Американская разведка предупредила о жёстком ответе России, но британцы настаивают на ударах вглубь РФ. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/1a/1053530033_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbe7d1d727314d19e3aba92ceba0c4c7.jpg

Американская разведка считает, что в случае предоставления Украине разрешения на использование ракет дальнего действия для ударов по территории РФ, Россия может ответить более агрессивными действиями, достаться может и США с союзниками, сообщило издание The New York Times."В оценке разведки, о которой ранее не сообщалось, <…> преуменьшается влияние от применения дальнобойных ракет на ход конфликта, поскольку Украина обладает ограниченным количеством этого оружия и неясно, сколько еще западные союзники смогут предоставить, если вообще смогут", — отмечено в публикации.По информации авторов издания, аналитики также опасаются такого решения из-за невозможности просчитать его последствия, учитывая, что ближайшие советники президента США Джо Байдена считают, что ответ России будет "смертоносным"."Такое положение вещей может частично объяснить, почему Байдену было так трудно принять это решение и почему он был вынужден ответить нет на просьбу Зеленского", — указали авторы статьи.Американские чиновники, которые говорили на условиях анонимности, чтобы обсудить вопросы разведки и внутренние дискуссии, сказали, что остается непонятным, что Байден в итоге решит сделать.При этом отмечается, что британцы со своей стороны поддержали разрешение Украине использовать ракеты дальнего радиуса действия, которые они предоставили для нанесения ударов вглубь России. Однако британцы ожидали решения Байдена по этому вопросу, прежде чем санкционировать удары, поскольку потенциальный ответ России может иметь последствия для безопасности антироссийской коалиции в целом.Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми в комментарии "Голосу Америки"* (СМИ, выполняющее функции иноагента — Ред.) заявил, что решение о снятии ограничений для Украины на применение западного дальнобойного оружия по военным целям на территории России могут принять до начала зимы.Так чиновник сказал журналистам в ответ на соответствующий вопрос. По словам Лэмми, в течение ближайших недель будет "очень сильная позиция", чтобы обеспечить Украину всем необходимым."Мы встречаемся здесь, на Генассамблее ООН. Я знаю, что президент Зеленский встречается с президентом Байденом в Вашингтоне. Впереди также встреча "Группы двадцати". Я ожидаю, что в течение ближайших дней и недель мы получим очень сильную позицию, чтобы обеспечить Украину всем необходимым, поскольку мы приближаемся к этой тяжёлой зиме 2025 года", – заявил он.Также глава британского МИД отметил, что данные разведки страны свидетельствуют, что ситуация для российского руководства в следующем году якобы будет сложнее.Обстрелы и налётыУтром 27 сентября Минобороны России сообщило об отражённых за ночь украинских атаках."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО уничтожено девять украинских беспилотных летательных аппаратов: шесть БпЛА над территорией Ростовской области и три над территорией Белгородской", - указывалось в публикации в телеграм-канале министерства.Как сообщило Представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, в минувшие сутки Вооружённые силы Украины нанесли по этому региону 35 ударов по этому региону России.На донецком направлении ВСУ осуществили 14 обстрелов, на горловском направлении — 21 обстрел, выпустив в общей сложности 111 единиц различных боеприпасов.Поступили сведения о ранении 5 детей. Пострадали 6 сотрудников МЧС. Огнём ВСУ были повреждены 4 жилых домостроения и 2 объекта гражданской инфраструктуры.В следующие сутки обстрелы продолжились. К полудню ВСУ выпустили по Петровскому району Донецка в общей сложности 8 снарядов калибром 155 мм, в т.ч. кассетных и один сброс ВОП с БпЛА, по Никитовскому району Горловки — 3 снаряда калибром 155 мм."По оперативным линиям Представительства ДНР в СЦКК за 27 сентября по состоянию на 11:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики: н.п. Горловка (Никитовский район) - по ул. Болотникова ранена девочка-подросток 2007 года рождения", - сообщило Представительство ДНР в СЦКК.По информации канала "Таврия. Новости Херсонской области", вчера Вооружённые силы Украины выпустили по этому региону России 37 снарядов."ВСУ продолжают террор гражданской инфраструктуры левобережья Херсонской области. Вчера днём ВСУ выпустили 37 снарядов из ствольной артиллерии по населенным пунктам Херсонской области Российской Федерации: Князе-Григоровка — 8; Великая Лепетиха — 8; Каховка — 9; Новая Каховка — 5; Цукуры — 4; Васильевка — 3", - указывалось в публикации.В течение ночи ВСУ продолжили артиллерийский террор Херсонской области, выпустив в общей сложности 18 снарядов из ствольной артиллерии. Обстрелам подверглись: Корсунка, Алешки, Пролетарка, Великие Копани и Каховка.Позднее, 27 сентября, в экстренных службах региона сообщили, что в результате обстрела со стороны ВСУ в Каховском округе пострадало более семи человек; три мирных жителя лишились жилья.Утром 27 сентября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале опубликовал суточную сводку ударов Вооружённых сил Украины по этому региону России."В Белгородском районе по посёлкам Дубовое, Малиновка, Разумное, сёлам Журавлёвка, Красный Октябрь, Петровка, Соловьевка и Стрелецкое выпущены 9 боеприпасов в ходе одного обстрела и 9 беспилотников, из которых 4 были сбиты системой ПВО. Повреждены один частный дом, легковой автомобиль, гараж, линии электро- и газоснабжения. За помощью самостоятельно обратились мужчина и женщина с баротравмами, получившие ранения ранее. Мужчина, получивший ранение 16 сентября в селе Черемошное, госпитализирован. Женщина, пострадавшая 25 сентября в посёлке Дубовое, после оказания медицинской помощи отказалась от госпитализации и продолжает лечение дома", - писал Гладков.Кроме того, в Борисовском районе по селу Казачье-Рудченское было выпущено 5 боеприпасов в ходе одного обстрела. Обошлось без последствий.Также над Валуйским муниципальным округом системой ПВО сбит БпЛА. Обошлось без повреждений.В Волоконовском районе по посёлку Красный Пахарь и хутору Старый выпущены 10 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и один беспилотник. Обошлось без последствий.В Грайворонском муниципальном округе посёлок Горьковский, сёла Безымено, Козинка и Пороз атакованы с помощью 11 боеприпасов в ходе двух обстрелов и 2 БпЛА, из которых один сбит системой ПВО. Повреждений и пострадавших нет."В Краснояружском районе по посёлку Прилесье, сёлам Графовка и Колотиловка выпущены 8 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и 4 беспилотника. Ранен один мирный житель. В районе села Графовка работающий в поле трактор наехал на взрывное устройство. Водитель трактора госпитализирован. Его состояние оценивается медиками как удовлетворительное. Транспортное средство полностью сгорело", - отмечалось в сводке.В Прохоровском районе хутор Вершина подвергся атаке одного БПЛА. Без последствий."В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Красное, сёлам Безлюдовка, Белянка, Муром и Середа выпущено 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов и совершены атаки с помощью 9 БпЛА, из которых 3 были сбиты. Полностью сгорел легковой автомобиль. Повреждены два частных дома и три надворные постройки", - указывал губернатор.Кроме того, в Яковлевском городском округе г. Строитель атакован одним БпЛА самолётного типа. Последствий и повреждений нет.Продолжаются бои в Курской области и в Донбассе.Обстановка в приграничных с Украиной регионах России остаётся крайне напряжённой.Об ударах вглубь России — в интервью Кирилла Курбатова с военным политологом, полковником в отставке Геннадием Подлесным "Если США не дадут Украине ударить вглубь России, она попробует втянуть в войну Польшу"

