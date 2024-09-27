Главное за ночь 27 сентября - 27.09.2024 Украина.ру
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Главное за ночь 27 сентября
Главное за ночь 27 сентября - 27.09.2024 Украина.ру
Главное за ночь 27 сентября
Российская ПВО за ночь уничтожила девять украинских беспилотников: шесть над Ростовской областью и три над Белгородской — об этом сообщили в Минобороны России. Украина.ру, 27.09.2024
2024-09-27T08:42
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Российская ПВО за ночь уничтожила девять украинских беспилотников: шесть над Ростовской областью и три над Белгородской — об этом сообщили в Минобороны России.Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу "Друзья мира" для разрешения украинского кризиса — об этом заявил глава МИД КНР.В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, передававших сведения о защите Крымского моста — об этом заявили в УФСБ по региону.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
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новости, россия, китай, ростовская область, сбу
Новости, Россия, Китай, Ростовская область, СБУ

Главное за ночь 27 сентября

08:42 27.09.2024
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабота ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении
Работа ПВО второго армейского корпуса на Южном направлении - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Российская ПВО за ночь уничтожила девять украинских беспилотников: шесть над Ростовской областью и три над Белгородской — об этом сообщили в Минобороны России.
Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу "Друзья мира" для разрешения украинского кризиса — об этом заявил глава МИД КНР.
В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, передававших сведения о защите Крымского моста — об этом заявили в УФСБ по региону.
Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.
 
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