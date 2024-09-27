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Главное за ночь 27 сентября

Главное за ночь 27 сентября - 27.09.2024 Украина.ру

Главное за ночь 27 сентября

Российская ПВО за ночь уничтожила девять украинских беспилотников: шесть над Ростовской областью и три над Белгородской — об этом сообщили в Минобороны России. Украина.ру, 27.09.2024

2024-09-27T08:42

2024-09-27T08:42

2024-09-27T08:42

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Российская ПВО за ночь уничтожила девять украинских беспилотников: шесть над Ростовской областью и три над Белгородской — об этом сообщили в Минобороны России.Китай, Бразилия и другие страны Глобального Юга создадут платформу "Друзья мира" для разрешения украинского кризиса — об этом заявил глава МИД КНР.В Крыму задержаны два агента украинских спецслужб, передававших сведения о защите Крымского моста — об этом заявили в УФСБ по региону.Подробнее о вербовке - в материале Завербованный СБУ севастополец попытался подорвать высокопоставленного военного ВС РФ на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, россия, китай, ростовская область, сбу