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Зеленский заманил Трампа на встречу, которая "поспособствует прекращению конфликта"
Зеленский заманил Трампа на встречу, которая "поспособствует прекращению конфликта" - 27.09.2024 Украина.ру
Зеленский заманил Трампа на встречу, которая "поспособствует прекращению конфликта"
Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Владимира Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября
2024-09-27T07:31
2024-09-27T07:31
2024-09-27T07:36
новости
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"Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошим временем для встречи. Уверен, что нам важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100 процентов", - говорится в письме.В послании, которое начинается со слов "Дорогой Дональд", Зеленский утверждает, что личная встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликта на Украине.Позже Трамп заявил, что утром в пятницу встретится с Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке.Вместе с тем Трамп, услышав от журналиста, что Зеленский обвинил его в непонимании конфликта на Украине, иронично отметил, что ему тогда следует немедленно отменить встречу.Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Подробнее о последних высказываниях Трампа по Украине - в материале "Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться" на сайте Украина.ру.
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новости, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина
Зеленский заманил Трампа на встречу, которая "поспособствует прекращению конфликта"
07:31 27.09.2024 (обновлено: 07:36 27.09.2024)
Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Владимира Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября
"Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошим временем для встречи. Уверен, что нам важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100 процентов", - говорится в письме.
В послании, которое начинается со слов "Дорогой Дональд", Зеленский утверждает, что личная встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликта на Украине
.
Позже Трамп заявил, что утром в пятницу встретится с Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке.
Вместе с тем Трамп, услышав от журналиста, что Зеленский обвинил его в непонимании конфликта на Украине, иронично отметил, что ему тогда следует немедленно отменить встречу.
Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.
Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.
Подробнее о последних высказываниях Трампа по Украине - в материале "Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться" на сайте Украина.ру.