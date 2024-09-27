https://ukraina.ru/20240927/1057720430.html

Зеленский заманил Трампа на встречу, которая "поспособствует прекращению конфликта"

Зеленский заманил Трампа на встречу, которая "поспособствует прекращению конфликта" - 27.09.2024 Украина.ру

Зеленский заманил Трампа на встречу, которая "поспособствует прекращению конфликта"

Экс-президент США Дональд Трамп опубликовал в своем аккаунте в соцсети Truth Social письмо от Владимира Зеленского, в котором тот просит о личной встрече в Нью-Йорке 27 сентября

2024-09-27T07:31

2024-09-27T07:31

2024-09-27T07:36

новости

владимир зеленский

дональд трамп

сша

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384671_0:3:451:256_1920x0_80_0_0_94a57a025724669d582745fd6ba35af1.jpg.webp

"Я могу быть в Нью-Йорке в пятницу, это было бы хорошим временем для встречи. Уверен, что нам важно встретиться вживую, чтобы понимать друг друга на 100 процентов", - говорится в письме.В послании, которое начинается со слов "Дорогой Дональд", Зеленский утверждает, что личная встреча с Трампом поспособствует прекращению конфликта на Украине.Позже Трамп заявил, что утром в пятницу встретится с Зеленским в своей башне Trump Tower в Нью-Йорке.Вместе с тем Трамп, услышав от журналиста, что Зеленский обвинил его в непонимании конфликта на Украине, иронично отметил, что ему тогда следует немедленно отменить встречу.Зеленский 22 сентября начал визит в США с посещения завода по производству боеприпасов в городе Скрэнтон. В связи с этой поездкой группа конгрессменов-республиканцев уже потребовала провести расследование, заявив, что этот визит мог быть сопряжен с нарушениями американского законодательства, в том числе закона, запрещающего федеральным чиновникам участвовать в политической деятельности во время исполнения служебных обязанностей.Трамп также подверг Зеленского критике, на своих митингах он назвал его "торгашом", каждый визит которого заканчивается многомиллиардной помощью со стороны США.Подробнее о последних высказываниях Трампа по Украине - в материале "Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться" на сайте Украина.ру.

сша

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, владимир зеленский, дональд трамп, сша, украина