"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться" - 26.09.2024 Украина.ру
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"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"
"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться" - 26.09.2024 Украина.ру
"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"
Выступая на очередном предвыборном митинге, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского ы 2022 году заключить "плохую сделку" и давление со стороны президента и вице-президента Джо Байдена и Камалы Харрис
2024-09-26T11:27
2024-09-26T11:52
новости
сша
украина
россия
дональд трамп
владимир зеленский
камала харрис
джо байден
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Он также возмутился тем, что "а мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключить сделку". Однако в то же время кандидат в президенты отметил, что "Байден и Камала не позволили этому случиться, продолжая снабжать Зеленского деньгами и боеприпасами, как никогда раньше в истории".Трамп резюмировал, что "у Украины заканчиваются солдаты", но в случае победы на выборах Харрис на Украине еще "больше людей погибнет, больше городов падет".Накануне Трамп напомнил действующим американским властям, что Россия уже побеждала Наполеона и Гитлера, поэтому уповать на победу Зеленского как минимум глупо.Еще днем ранее СМИ обратили внимание на то, что Владимир Зеленский, кажется, сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании главарь киевского режима не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.В частности, заявил, что экс-президент не понимает всей сложности конфликта и сделал некорректные "политические заявления". В прессе предположили, что под ними имеется в виду тот факт, что Трамп обошел стороной вопрос о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в конфликте. Трамп довольно резко отреагировал на эти слова."Я думаю, что [Зеленский] - величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.Еще более хлесткой оказалась реакция на поведение Зеленского в США у сына экс-главы государства Дональда Трампа-младшего."Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!" - написал сын Трампа в своих соцсетях.Результат истории - ожидавшаяся встреча Зеленского и Трампа в США не состоялась, а спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон прямо заявил, что не будет встречаться с главарем киевского режима, отметив, что "даже не думаю, что завтра буду в городе".Еще по теме - читайте материал Виктории Титовой Ставки сделаны, ставок больше нет: Зеленский идет ва-банк.
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новости, сша, украина, россия, дональд трамп, владимир зеленский, камала харрис, джо байден
Новости, США, Украина, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Камала Харрис, Джо Байден

"Украины больше нет": Трамп обвинил Зеленского в нежелании вовремя "немного сдаться"

11:27 26.09.2024 (обновлено: 11:52 26.09.2024)
 
© пресс-служба президента УкраиныЗеленский Трамп
Зеленский Трамп
© пресс-служба президента Украины
Читать в
Выступая на очередном предвыборном митинге, кандидат в президенты США Дональд Трамп заявил, что "Украины больше нет", а виной тому оказалось нежелание Владимира Зеленского ы 2022 году заключить "плохую сделку" и давление со стороны президента и вице-президента Джо Байдена и Камалы Харрис
"Украины больше нет. Это больше не Украина. Вы никогда не сможете восстановить эти города и поселки, и вы никогда не сможете вернуть мертвых людей, так много мертвых людей. Любая сделка, даже самая плохая сделка, была бы лучше, чем то, что у нас есть сейчас. Если бы они заключили плохую сделку, это было бы намного лучше. Они бы немного сдались, и все бы жили, и каждое здание стояло бы целым, и каждая башня простояла бы еще 2000 лет", - сказал Трамп.
Он также возмутился тем, что "а мы продолжаем давать миллиарды долларов человеку, который отказывается заключить сделку". Однако в то же время кандидат в президенты отметил, что "Байден и Камала не позволили этому случиться, продолжая снабжать Зеленского деньгами и боеприпасами, как никогда раньше в истории".
Трамп резюмировал, что "у Украины заканчиваются солдаты", но в случае победы на выборах Харрис на Украине еще "больше людей погибнет, больше городов падет".
Накануне Трамп напомнил действующим американским властям, что Россия уже побеждала Наполеона и Гитлера, поэтому уповать на победу Зеленского как минимум глупо.
Еще днем ранее СМИ обратили внимание на то, что Владимир Зеленский, кажется, сжег последний республиканский мост. Дело в том, что на заводе по производству боеприпасов в Пенсильвании главарь киевского режима не только открыто агитировал за Харрис, но и критиковал Трампа.
В частности, заявил, что экс-президент не понимает всей сложности конфликта и сделал некорректные "политические заявления". В прессе предположили, что под ними имеется в виду тот факт, что Трамп обошел стороной вопрос о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в конфликте. Трамп довольно резко отреагировал на эти слова.
"Я думаю, что [Зеленский] - величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.
Еще более хлесткой оказалась реакция на поведение Зеленского в США у сына экс-главы государства Дональда Трампа-младшего.
"Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!" - написал сын Трампа в своих соцсетях.
Дональд Трамп
16 сентября, 07:16
Задержанный по делу о новом покушении на Трампа снимался в ролике в поддержку "Азова"* - конгрессменРайан Уэсли Рут, которого СМИ называют задержанным по делу о новой попытке покушения на экс-президента США Дональда Трампа, снимался в ролике в поддержку "Азова"*. На это обратила внимание конгрессмен Марджори Тейлор Грин в соцсети Х
Результат истории - ожидавшаяся встреча Зеленского и Трампа в США не состоялась, а спикер Палаты представителей, республиканец Майк Джонсон прямо заявил, что не будет встречаться с главарем киевского режима, отметив, что "даже не думаю, что завтра буду в городе".
Еще по теме - читайте материал Виктории Титовой Ставки сделаны, ставок больше нет: Зеленский идет ва-банк.
 
НовостиСШАУкраинаРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийКамала ХаррисДжо Байден
 
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