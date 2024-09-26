Ядерное предупреждение Путина. Главное на Украине на утро 26 сентября - 26.09.2024 Украина.ру
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Ядерное предупреждение Путина. Главное на Украине на утро 26 сентября
Ядерное предупреждение Путина. Главное на Украине на утро 26 сентября - 26.09.2024 Украина.ру
Ядерное предупреждение Путина. Главное на Украине на утро 26 сентября
Президент России Владимир Путин рассказал об обновлении условий применения ядерного оружия
2024-09-26T09:17
2024-09-26T09:17
эксклюзив
хроники
владимир путин
владимир зеленский
джо байден
белоруссия
украина
россия
оон
нато
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Но совещании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин предложил внести ряд уточнений по поводу применения ядерного оружия.Путин подчеркнул, что Российская Федерация всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны."В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", — отметил Путин.Он также указал, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии, в том числе и при применении противником обычного оружия, при котором создастся критическая угроза."Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею ввиду самолёты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", - указал Путин.Он также сообщил, что в проекте основ государственной политики России в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз.Путин подчеркнул: уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания — выверены и соразмерны военным угрозам и рискам в отношении России.На заявления Путина уже отреагировали и в России, и за её пределами."Событие, которого ждали. Президент России обозначил подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Главные изменения следующие. 1. Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идёт речь. 2. Равноценная ядерная защита будет установлена для Белоруссии как для нашего ближайшего союзника. На "радость" Польше и многочисленным пигмеям НАТО. 3. Массированный старт и пересечение нашей границы воздушно-космическими средствами поражения противника, включая самолёты, ракеты и БПЛА, при определённых условиях могут стать основанием для применения ядерного оружия. Повод призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе", - отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он указал, что решение о применении ядерного оружия будет приниматься Путиным."Понятно, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ЯО будет приниматься Верховным Главнокомандующим. Однако само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения. Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare (гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера — лат.)…", - подытожил зампредседателя Совбеза РФ.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий вспомнил в связи с заявлением президента России Владимира Путина выступление Владимира Зеленского в Генассамблее ООН."Трибуна Генассамблеи ООН могла бы покраснеть от вранья Зеленского. Ядерный террорист номер один начал свое выступление в духе геббельсовской пропаганды с обвинений России… в создании угроз ядерной безопасности. В зал лились лживые пассажи о том, что это российские танки (!) обстреливают российскую же Запорожскую АЭС, а Москва, мол, планирует взорвать еще три АЭС на Украине. При этом просроченный ничего не рассказал о том, что ЗАЭС подвергается ежедневным атакам ВСУ, и даже МАГАТЭ констатировала серьёзный уровень опасности на атомной станции из-за дронов, забыв, правда, в лучших западных традициях указать на их украинскую принадлежность. Также ничего он не сказал и о сорвавшихся планах укрорейха по захвату Курской АЭС, где бандеровцы планировали организовать Чернобыль-2", - отметил Слуцкий.Он указал на то, что, в случае потакания Зеленскому может случиться Третья мировая война и призвал серьёзно отнестись к словам Путина."Зеленский убеждал ООН, которую попутно обвинил в бессилии, что у его "победного плана" нет альтернатив. Жалкая попытка шантажа на вранье и блефе. Если кто-то всерьёз решит взять за основу план главаря украинского режима, конфликт имеет все перспективы перерасти в Третью мировую. Советовал бы со всей серьезностью отнестись к словам Владимира Путина об изменениях ядерной доктрины РФ. Агрессия неядерного государства при участии или поддержке ядерного будет рассматриваться как совместное нападение на Россию", - подытожил Слуцкий.Военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды", отметил, что слова Путина на заседании Совбеза – "закрепление на официальном уровне ранее сказанного им в части предупреждения о "разрешении использования западного оружия"."Атака против России неядерного государства при поддержке ядерного, включая возможное массовое применение дронов, удары крылатыми ракетами, и т.д., может стать достаточным основанием для ядерного ответа, что существенно меняет привлекательность концепции "прокси-войны" с организацией безнаказанных атак по территории России силами хохла. Завтра наверняка по закрытым каналам побегут выяснять, а чего это вы имели в виду? Ну пусть выясняют, авось задумаются", - указал он.На Украине же на официальном уровне восприняли заявление президента России как блеф."Кроме ядерного шантажа у РФ больше нет ничего, никаких инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают", - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.А вот украинские СМИ восприняли заявление Путина максимально серьёзно."Путин поднимает градус напряжения перед финальной стадией принятия решений по развитию конфликта. Мы имеем в виду не встречу Зеленского и Байдена (где всё уже понятно), а встречу Байдена в Германии с Шольцем, Макроном и Стармером", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - отметил, что заявление президента России Путина прозвучало в момент, когда Зеленский пытается добиться от США разрешения наносить удары вглубь России западным оружием."Путин в очередной раз поднимает ставки и делает это в тот момент, когда Зеленский пытается добиться от США разрешения наносить удары западными ракетами в глубь России. Конечно ястребы заявят, что всё это угрозы и мы проходили много раз красные линии, но для того он и торг, что придётся наносить предупредительный удар, а вот куда и по кому...", - отметили авторы канала.Они обратили внимание на то, что в новой ядерной стратегии России будет прописана возможность применения ядерного оружия в случае агрессии против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, что предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию."Отметим, что под это определение может попасть и война на Украине. Ранее Путин заявлял, что разрешение на удары западными дальнобойными ракетами по РФ будет означать участие стран НАТО в войне против России", - беспокоились авторы "Резидента".Также авторы указали на предупреждение по поводу накачивания Украины оружием.О плане Зеленского - в статье Татьяны Стоянович "Ни победы, ни плана, только максималистские требования. Украина в международном контексте".
https://ukraina.ru/20240925/1057681907.html
https://ukraina.ru/20240925/1057672925.html
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Егор Леев
Егор Леев
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эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, джо байден, белоруссия, украина, россия, оон, нато, ядерное оружие
Эксклюзив, Хроники, Владимир Путин, Владимир Зеленский, Джо Байден, Белоруссия, Украина, Россия, ООН, НАТО, Ядерное оружие

Ядерное предупреждение Путина. Главное на Украине на утро 26 сентября

09:17 26.09.2024
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
© POOL
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
Президент России Владимир Путин рассказал об обновлении условий применения ядерного оружия
Но совещании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин предложил внести ряд уточнений по поводу применения ядерного оружия.
Путин подчеркнул, что Российская Федерация всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны.
"В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", — отметил Путин.
Он также указал, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии, в том числе и при применении противником обычного оружия, при котором создастся критическая угроза.
"Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею ввиду самолёты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", - указал Путин.
Он также сообщил, что в проекте основ государственной политики России в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз.
Путин подчеркнул: уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания — выверены и соразмерны военным угрозам и рискам в отношении России.
Тренировка расчета РСЗО Ураган в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
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На заявления Путина уже отреагировали и в России, и за её пределами.
"Событие, которого ждали. Президент России обозначил подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Главные изменения следующие. 1. Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идёт речь. 2. Равноценная ядерная защита будет установлена для Белоруссии как для нашего ближайшего союзника. На "радость" Польше и многочисленным пигмеям НАТО. 3. Массированный старт и пересечение нашей границы воздушно-космическими средствами поражения противника, включая самолёты, ракеты и БПЛА, при определённых условиях могут стать основанием для применения ядерного оружия. Повод призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе", - отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Он указал, что решение о применении ядерного оружия будет приниматься Путиным.
"Понятно, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ЯО будет приниматься Верховным Главнокомандующим. Однако само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения. Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare (гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера — лат.)…", - подытожил зампредседателя Совбеза РФ.
Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий вспомнил в связи с заявлением президента России Владимира Путина выступление Владимира Зеленского в Генассамблее ООН.
"Трибуна Генассамблеи ООН могла бы покраснеть от вранья Зеленского. Ядерный террорист номер один начал свое выступление в духе геббельсовской пропаганды с обвинений России… в создании угроз ядерной безопасности. В зал лились лживые пассажи о том, что это российские танки (!) обстреливают российскую же Запорожскую АЭС, а Москва, мол, планирует взорвать еще три АЭС на Украине. При этом просроченный ничего не рассказал о том, что ЗАЭС подвергается ежедневным атакам ВСУ, и даже МАГАТЭ констатировала серьёзный уровень опасности на атомной станции из-за дронов, забыв, правда, в лучших западных традициях указать на их украинскую принадлежность. Также ничего он не сказал и о сорвавшихся планах укрорейха по захвату Курской АЭС, где бандеровцы планировали организовать Чернобыль-2", - отметил Слуцкий.
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Вчера, 13:30
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Он указал на то, что, в случае потакания Зеленскому может случиться Третья мировая война и призвал серьёзно отнестись к словам Путина.

"Зеленский убеждал ООН, которую попутно обвинил в бессилии, что у его "победного плана" нет альтернатив. Жалкая попытка шантажа на вранье и блефе. Если кто-то всерьёз решит взять за основу план главаря украинского режима, конфликт имеет все перспективы перерасти в Третью мировую. Советовал бы со всей серьезностью отнестись к словам Владимира Путина об изменениях ядерной доктрины РФ. Агрессия неядерного государства при участии или поддержке ядерного будет рассматриваться как совместное нападение на Россию", - подытожил Слуцкий.
Военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды", отметил, что слова Путина на заседании Совбеза – "закрепление на официальном уровне ранее сказанного им в части предупреждения о "разрешении использования западного оружия".
"Атака против России неядерного государства при поддержке ядерного, включая возможное массовое применение дронов, удары крылатыми ракетами, и т.д., может стать достаточным основанием для ядерного ответа, что существенно меняет привлекательность концепции "прокси-войны" с организацией безнаказанных атак по территории России силами хохла. Завтра наверняка по закрытым каналам побегут выяснять, а чего это вы имели в виду? Ну пусть выясняют, авось задумаются", - указал он.
На Украине же на официальном уровне восприняли заявление президента России как блеф.
"Кроме ядерного шантажа у РФ больше нет ничего, никаких инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают", - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.
А вот украинские СМИ восприняли заявление Путина максимально серьёзно.
"Путин поднимает градус напряжения перед финальной стадией принятия решений по развитию конфликта. Мы имеем в виду не встречу Зеленского и Байдена (где всё уже понятно), а встречу Байдена в Германии с Шольцем, Макроном и Стармером", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".
Владимир Зеленский
Вчера, 09:00
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Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - отметил, что заявление президента России Путина прозвучало в момент, когда Зеленский пытается добиться от США разрешения наносить удары вглубь России западным оружием.
"Путин в очередной раз поднимает ставки и делает это в тот момент, когда Зеленский пытается добиться от США разрешения наносить удары западными ракетами в глубь России. Конечно ястребы заявят, что всё это угрозы и мы проходили много раз красные линии, но для того он и торг, что придётся наносить предупредительный удар, а вот куда и по кому...", - отметили авторы канала.
Они обратили внимание на то, что в новой ядерной стратегии России будет прописана возможность применения ядерного оружия в случае агрессии против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, что предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию.

"Отметим, что под это определение может попасть и война на Украине. Ранее Путин заявлял, что разрешение на удары западными дальнобойными ракетами по РФ будет означать участие стран НАТО в войне против России", - беспокоились авторы "Резидента".
Также авторы указали на предупреждение по поводу накачивания Украины оружием.
О плане Зеленского - в статье Татьяны Стоянович "Ни победы, ни плана, только максималистские требования. Украина в международном контексте".
 
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