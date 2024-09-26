https://ukraina.ru/20240926/1057693503.html

Ядерное предупреждение Путина. Главное на Украине на утро 26 сентября

Ядерное предупреждение Путина. Главное на Украине на утро 26 сентября - 26.09.2024 Украина.ру

Ядерное предупреждение Путина. Главное на Украине на утро 26 сентября

Президент России Владимир Путин рассказал об обновлении условий применения ядерного оружия

2024-09-26T09:17

2024-09-26T09:17

2024-09-26T09:17

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Но совещании Совета безопасности РФ по ядерному сдерживанию президент России Владимир Путин предложил внести ряд уточнений по поводу применения ядерного оружия.Путин подчеркнул, что Российская Федерация всегда в высшей степени ответственно подходила к вопросам использования ядерных сил, это крайняя мера защиты суверенитета страны."В обновлённой редакции документа агрессию против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию", — отметил Путин.Он также указал, что Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие при агрессии против России и Белоруссии, в том числе и при применении противником обычного оружия, при котором создастся критическая угроза."Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения и пересечении ими нашей государственной границы. Имею ввиду самолёты стратегической или тактической авиации, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковые и другие летательные аппараты", - указал Путин.Он также сообщил, что в проекте основ государственной политики России в области ядерного сдерживания расширена категория стран и военных союзов, дополнен перечень военных угроз.Путин подчеркнул: уточнения основ государственной политики в области ядерного сдерживания — выверены и соразмерны военным угрозам и рискам в отношении России.На заявления Путина уже отреагировали и в России, и за её пределами."Событие, которого ждали. Президент России обозначил подходы к новой редакции Основ госполитики в области ядерного сдерживания. Главные изменения следующие. 1. Агрессия против России со стороны государства, не обладающего ядерным оружием, но при поддержке или с участием страны с ядерным вооружением будет рассматриваться как совместное нападение. Всем понятно, о каких странах идёт речь. 2. Равноценная ядерная защита будет установлена для Белоруссии как для нашего ближайшего союзника. На "радость" Польше и многочисленным пигмеям НАТО. 3. Массированный старт и пересечение нашей границы воздушно-космическими средствами поражения противника, включая самолёты, ракеты и БПЛА, при определённых условиях могут стать основанием для применения ядерного оружия. Повод призадуматься не только гнилому неонацистскому режиму, но и всем врагам России, которые толкают мир к ядерной катастрофе", - отметил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.Он указал, что решение о применении ядерного оружия будет приниматься Путиным."Понятно, что каждая ситуация, дающая основание обратиться к ядерной защите, должна оцениваться в совокупности с другими факторами, а решение об использовании ЯО будет приниматься Верховным Главнокомандующим. Однако само изменение нормативных условий использования нашей страной ядерной компоненты может остудить пыл тех противников, кто не утратил ещё чувства самосохранения. Ну а для тупоголовых останется только римская максима: caelo tonantem credidimus Jovem Regnare (гром с неба убеждает нас в царствовании Юпитера — лат.)…", - подытожил зампредседателя Совбеза РФ.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий вспомнил в связи с заявлением президента России Владимира Путина выступление Владимира Зеленского в Генассамблее ООН."Трибуна Генассамблеи ООН могла бы покраснеть от вранья Зеленского. Ядерный террорист номер один начал свое выступление в духе геббельсовской пропаганды с обвинений России… в создании угроз ядерной безопасности. В зал лились лживые пассажи о том, что это российские танки (!) обстреливают российскую же Запорожскую АЭС, а Москва, мол, планирует взорвать еще три АЭС на Украине. При этом просроченный ничего не рассказал о том, что ЗАЭС подвергается ежедневным атакам ВСУ, и даже МАГАТЭ констатировала серьёзный уровень опасности на атомной станции из-за дронов, забыв, правда, в лучших западных традициях указать на их украинскую принадлежность. Также ничего он не сказал и о сорвавшихся планах укрорейха по захвату Курской АЭС, где бандеровцы планировали организовать Чернобыль-2", - отметил Слуцкий.Он указал на то, что, в случае потакания Зеленскому может случиться Третья мировая война и призвал серьёзно отнестись к словам Путина."Зеленский убеждал ООН, которую попутно обвинил в бессилии, что у его "победного плана" нет альтернатив. Жалкая попытка шантажа на вранье и блефе. Если кто-то всерьёз решит взять за основу план главаря украинского режима, конфликт имеет все перспективы перерасти в Третью мировую. Советовал бы со всей серьезностью отнестись к словам Владимира Путина об изменениях ядерной доктрины РФ. Агрессия неядерного государства при участии или поддержке ядерного будет рассматриваться как совместное нападение на Россию", - подытожил Слуцкий.Военкор, автор популярного телеграм-канала "Старше Эдды", отметил, что слова Путина на заседании Совбеза – "закрепление на официальном уровне ранее сказанного им в части предупреждения о "разрешении использования западного оружия"."Атака против России неядерного государства при поддержке ядерного, включая возможное массовое применение дронов, удары крылатыми ракетами, и т.д., может стать достаточным основанием для ядерного ответа, что существенно меняет привлекательность концепции "прокси-войны" с организацией безнаказанных атак по территории России силами хохла. Завтра наверняка по закрытым каналам побегут выяснять, а чего это вы имели в виду? Ну пусть выясняют, авось задумаются", - указал он.На Украине же на официальном уровне восприняли заявление президента России как блеф."Кроме ядерного шантажа у РФ больше нет ничего, никаких инструментов запугивания мира. Эти инструменты не сработают", - заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.А вот украинские СМИ восприняли заявление Путина максимально серьёзно."Путин поднимает градус напряжения перед финальной стадией принятия решений по развитию конфликта. Мы имеем в виду не встречу Зеленского и Байдена (где всё уже понятно), а встречу Байдена в Германии с Шольцем, Макроном и Стармером", - отметил популярный на Украине телеграм-канал "ЗеРада".Другой популярный в стране телеграм-канал - "Резидент" - отметил, что заявление президента России Путина прозвучало в момент, когда Зеленский пытается добиться от США разрешения наносить удары вглубь России западным оружием."Путин в очередной раз поднимает ставки и делает это в тот момент, когда Зеленский пытается добиться от США разрешения наносить удары западными ракетами в глубь России. Конечно ястребы заявят, что всё это угрозы и мы проходили много раз красные линии, но для того он и торг, что придётся наносить предупредительный удар, а вот куда и по кому...", - отметили авторы канала.Они обратили внимание на то, что в новой ядерной стратегии России будет прописана возможность применения ядерного оружия в случае агрессии против России со стороны любого неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства, что предлагается рассматривать как их совместное нападение на Российскую Федерацию."Отметим, что под это определение может попасть и война на Украине. Ранее Путин заявлял, что разрешение на удары западными дальнобойными ракетами по РФ будет означать участие стран НАТО в войне против России", - беспокоились авторы "Резидента".Также авторы указали на предупреждение по поводу накачивания Украины оружием.О плане Зеленского - в статье Татьяны Стоянович "Ни победы, ни плана, только максималистские требования. Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20240925/1057681907.html

https://ukraina.ru/20240925/1057672925.html

https://ukraina.ru/20240925/1057669209.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, владимир путин, владимир зеленский, джо байден, белоруссия, украина, россия, оон, нато, ядерное оружие