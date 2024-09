https://ukraina.ru/20240926/1057678523.html

Ни победы, ни плана, только максималистские требования. Украина в международном контексте

В иностранной прессе на прошлой неделе одну из первых строчек рейтинга занимала тема ударов ВСУ западным дальнобойным оружием вглубь территории России. На этой неделе эта тема не теряет актуальности, правда уже в новом прочтении

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/17/1057623953_0:54:1920:1134_1920x0_80_0_0_ffe2a8ad8146f4bc3fd4d0455cd76ebe.jpg

Теперь все внимание зарубежной прессы приковано к так называемом "плану победы" Владимира Зеленского, который он подготовил к встрече с президентом США Джо Байденом 26 сентября.Ни плана, ни победы. Примерно так издание The American Conservative характеризует этот документ, анализируя те скудные сведения, которые о нем предоставил глава киевского режима.Журнал напоминает, что план Зеленского основан на четырех пунктах и пятом – "послевоенном". Их реализация должна сделать Украину "очень сильной" и подготовить ее к "мощной дипломатии", говорится в статье издания."В основе четырех пунктов лежат следующие вопросы: “безопасность”, “военная помощь”, “геополитика” и “экономическая поддержка”. При этом отдельно упоминается контрудар ВСУ на Курском направлении. Однако складывается ощущение, что предложенные пункты — не что иное, как повторение регулярных требований Зеленского, которое не содержит и намека на приближение победы", - отмечает The American Conservative.Издание предполагает, что под "геополитикой" Зеленский подразумевает нажим на Байдена с целью получения "официального приглашения в НАТО" и на Европу - с целью “четкого пути к членству в Европейском союзе”. При этом американские журналисты подчеркивают, что Россия начала боевые действия на Украине как раз для того, чтобы не допустить ее вступления в НАТО."Поэтому официальное приглашение в НАТО никак не способствует прекращению конфликта — наоборот, это вернейший способ гарантировать его продолжение", - констатирует издание.Авторы статьи, опубликованной в The American Conservative не верят в то, что военная помощь в виде поставок Украине ракетных систем большой дальности и снятия всех ограничений при их использовании, сможет приблизить конец войны."Выполнение этого пункта, опять же весьма далекого от прекращения боевых действий, президент Владимир Путин охарактеризовал как “изменение самого характера конфликта”, в результате чего страны НАТО окажутся в состоянии войны с Россией", - пишет американское издание.Отдельное внимание The American Conservative уделяет курской авантюре Зеленского. Журнал цитирует интервью главы киевского режима телеканалу CNN, в котором он рассказал, что замысел атаки на Курскую область заключался в том, чтобы оттянуть с фронта часть российских войск. “И я думаю, что идея была правильная”, - заявил в этом интервью Зеленский."Идея-то может, была и правильная, да только она не сработала. Более того, она не просто не усилила Украину, а, наоборот, даже ослабила ее. Согласно большинству оценок, Россия уже остановила продвижение ВСУ под Курском и вернула часть территории, нанеся противнику колоссальные потери в личном составе и технике, и одновременно ускорила наступление на Покровск (Красноармейск) и в других частях Донбасса. Вместо того чтобы затормозить продвижение России под Покровском, эта авантюра лишь подорвала усилия Украины", - отметило издание.Поэтому четыре пункта Зеленского представляют собой скорее повторение его давнего списка пожеланий, чем конкретный план, констатирует The American Conservative."И в этих четырех пунктах нет ничего, что повышало бы шансы на переговоры или приближало победу. Если только не будет обнародовано никаких подробностей, то в “победном плане” Зеленского не видно ни плана, ни, тем более, победы", - подчеркивается в статье американского издания.Тем временем политолог и писатель Анатоль Ливен на страницах The Nation пишет о "коллективном помешательстве", которое охватило политические круги Великобритании. По его словам, они упорно требуют, чтобы США разрешили Украине наносить удары вглубь российской территории западным дальнобойным оружием, что с большой долей вероятности спровоцирует соответствующий ответ России. Остается надеяться, что Вашингтон проявит сдержанность и не даст Украине такого разрешения, отмечает Ливен.Он подчеркивает, что Storm Shadow ускользают от ПВО благодаря полету на малых высотах и способности маневрировать. Здесь требуется технология “Навигации с коррекцией по карте рельефа местности”, которая есть у США, но нет у Великобритании, отмечает политолог."Такое активное участие США не только в поставках, но и в наведении этих ракет объясняет то, почему Москва видит в этом очень серьезную эскалацию. Если не остановить этот процесс, он даст Западу "зеленый свет" для дальнейших действий. А они, без сомнения, чреваты войной между Западом и Россией", - полагает он.Именно по той причине, что Путин позволил Западу перейти так много "красных линий", на него сейчас оказывают сильное давление с требованием принять ответные меры, пишет Ливен.С другой стороны, в Великобритании не осознают уровень риска и ведут публичные "дискуссии" по данному вопросу, которые отличаются невероятной степенью бессмысленности, продолжает политолог."Высокопоставленные военные аналитики и отставные военные деятели говорят, что российские ВС одновременно настолько слабы, что еще несколько ракет позволят Украине их “победить”, и настолько сильны, что, если их не остановить сейчас, то через несколько лет они могут пойти войной на Великобританию", - отмечает Ливен, задаваясь вопросом, чем можно объяснить коллективное помешательство людей, чей профессиональный долг заключается в проведении объективного анализа в интересах британского государства и народа.По его мнению, причина в унаследованном и глубоко укоренившемся желании британского истеблишмента играть роль великой державы, хотя в конечном счете эта игра всегда принимает военную, а не дипломатическую форму. Однако если бы Британия предпочла вести себя как политическая великая держава, а не военная, она могла бы поспособствовать разработке действенного плана по установлению мира на Украине, который, например, разрабатывают ведущие страны Глобального юга через Организацию Объединенных Наций, констатировал Анатоль Ливен.Каковы могут быть варианты окончания конфликта на Украине анализирует Časopis argument из Чехии. По мнению автора статьи, опубликованной на страницах издания, на данный момент просматриваются четыре основных сценария. Первый – это победа одной из противоборствующих сторон. Второй - прекращение боев на текущей линии фронта и перемирие. Третьи сценарий подразумевает договор России с Западом, а четвертый и самый нежелательный - эскалация до уровня ядерной войны.По мнению чешских журналистов, идеальным завершением вооруженного конфликта на Украине был бы третьи вариант – договор о создании новой архитектуры безопасности. В данный момент реализуется вариант А, т.е. каждая из сторон старается победить. Однако усталость и некоторые изменения в политике США склоняют ко второму варианту – перемирию на нынешней линии фронта, отмечает издание."И хотя заметно, что и Вашингтон, и Москва стараются избежать эскалации до уровня ядерной войны, то есть варианта Г, мелкими, казалось бы, невинными шажками, вооруженный конфликт на Украине идет именно к ней", - полагают авторы публикации.По их словам, важную роль в поисках завершения конфликта могут сыграть случайные элементы в политике Запада и России, во внутренней политике."Они могут изменить ситуацию как в сторону ранее не прогнозируемого сценария, так и к комбинации вариантов: перемирие может вести как к договору Запада и России, так и быть увертюрой к эскалации. Рациональный прогноз конца вооруженного конфликта на Украине также обязан учитывать еще один важный фактор: в политике мощная созидательная сила человеческой глупости неоценима", - резюмирует Časopis argument.Тем временем немецкое издание Die Junge Welt обращает внимание на интересную интерпретацию политики Зеленского по вопросу дальнобойных западных ракет, которую предложила украинская оппозиция во главе с Петром Порошенком.По их утверждениям, Зеленский выдвигает невыполнимые для Запада требования для того, чтобы потом вынужденное согласие на прекращение огня по нынешней линии фронта выдать за "предательство партнеров". Оппозиция критикует такой курс в надежде, что Зеленский уйдет с политической сцены, а они вернутся к власти, отмечает немецкая газета."Тем не менее в их утверждениях может быть доля правды: когда Зеленский говорит, что для достижения мира в этом году нужна "всего лишь" возможность нанесения "неограниченных ударов по целям в России", он, конечно, далек от реальности. Но такие запросы также отражают очевидную растущую усталость от войны среди украинского населения. Уже звучат угрозы переворота со стороны правых в случае "капитуляции"", - резюмирует Die Junge Welt.Больше о развитии ситуации на фронтах СВО в материале Военный эксперт Андрей Клинцевич: ВСУ сдадут Угледар после возвращения Зеленского из США

