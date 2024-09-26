Анпилогов объяснил, где еще могут ударить ВСУ, чтобы спасти свое увязшее наступление под Курском - 26.09.2024 Украина.ру
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Анпилогов объяснил, где еще могут ударить ВСУ, чтобы спасти свое увязшее наступление под Курском
Анпилогов объяснил, где еще могут ударить ВСУ, чтобы спасти свое увязшее наступление под Курском - 26.09.2024 Украина.ру
Анпилогов объяснил, где еще могут ударить ВСУ, чтобы спасти свое увязшее наступление под Курском
Удар ВСУ со стороны Глухова — это возможное направление атаки, которое нельзя сбрасывать со счетов. Это могло бы помочь ВСУ выйти из тупика, в котором они оказались после ударов на Суджу и на Коренево. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-09-26T05:45
2024-09-26T05:45
новости
россия
курская область
курск
алексей анпилогов
наступление
эвакуация
граница
сво
всу
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Некоторые эксперты считают, что в ближайшее время ВСУ собираются атаковать границу со стороны Глухова, чтобы сорвать сегодняшние планы России по освобождению приграничной территории в Курской области.Удар ВСУ со стороны Глухова — это возможное направление атаки, которое нельзя сбрасывать со счетов. Это выход к Рыльску и удар по дороге на Курск мимо Курчатова, отметил эксперт.Но дело в том, что противник уже утратил фактор внезапности. Российское командование уже готово к тому, что он может решиться на такой шаг, указал он.. Не только Украина эвакуирует Глухов. Россия тоже эвакуировала села возле границы. Сейчас там находится группировка прикрытия, которая должна будет парировать этот гипотетический удар, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.руО том, почему Зеленский совершил очередной политический кульбит и снова выступил против переговоров с РФ — в материале Павла Котова Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить на сайте Украина.ру
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новости, россия, курская область, курск, алексей анпилогов, наступление, эвакуация, граница, сво, всу, вс рф, освобождение
Новости, Россия, Курская область, Курск, Алексей Анпилогов, наступление, эвакуация, граница, СВО, ВСУ, ВС РФ, освобождение

Анпилогов объяснил, где еще могут ударить ВСУ, чтобы спасти свое увязшее наступление под Курском

05:45 26.09.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкТанк Т-80 группировки "Центр" на Авдеевском направлении СВО
Танк Т-80 группировки Центр на Авдеевском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 26.09.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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Удар ВСУ со стороны Глухова — это возможное направление атаки, которое нельзя сбрасывать со счетов. Это могло бы помочь ВСУ выйти из тупика, в котором они оказались после ударов на Суджу и на Коренево. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Некоторые эксперты считают, что в ближайшее время ВСУ собираются атаковать границу со стороны Глухова, чтобы сорвать сегодняшние планы России по освобождению приграничной территории в Курской области.
Удар ВСУ со стороны Глухова — это возможное направление атаки, которое нельзя сбрасывать со счетов. Это выход к Рыльску и удар по дороге на Курск мимо Курчатова, отметил эксперт.
"Такое наступление могло бы помочь ВСУ выйти из тупика, в котором они оказались после ударов на Суджу и на Коренево - наступление увязло, а без взятия опорных пунктов на дороге Рыльск-Курск развивать его невозможно", — подчеркнул Анпилогов.
Но дело в том, что противник уже утратил фактор внезапности. Российское командование уже готово к тому, что он может решиться на такой шаг, указал он..
Не только Украина эвакуирует Глухов. Россия тоже эвакуировала села возле границы. Сейчас там находится группировка прикрытия, которая должна будет парировать этот гипотетический удар, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Алексея Анпилогова: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром на сайте Украина.ру
О том, почему Зеленский совершил очередной политический кульбит и снова выступил против переговоров с РФ — в материале Павла Котова Зеленский снова хочет не переговоров, а принуждения. России есть что на это ответить на сайте Украина.ру
Константин Затулин интервью - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
Вчера, 14:42
Константин Затулин: Грузия может встретиться с Абхазией и Южной Осетией в составе Союзного государстваГоворя о том, что в России никто не будет принуждать Абхазию и Осетию к вступлению в Грузию, я исхожу из того, что это суверенное право людей, которые живут в этих странах, это их выбор. Но, по моим впечатлениям, ни в Абхазии, ни в Осетии нет сторонников возвращения в состав Грузии даже на условиях широчайшей автономии.
 
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