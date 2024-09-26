Следующая цель — Зоряное и Кураховка: эксперт объяснил, почему ВСУ уже не смогут деблокировать Угледар - 26.09.2024 Украина.ру
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Следующая цель — Зоряное и Кураховка: эксперт объяснил, почему ВСУ уже не смогут деблокировать Угледар
Следующая цель — Зоряное и Кураховка: эксперт объяснил, почему ВСУ уже не смогут деблокировать Угледар - 26.09.2024 Украина.ру
Следующая цель — Зоряное и Кураховка: эксперт объяснил, почему ВСУ уже не смогут деблокировать Угледар
Сейчас все ресурсы противник отправляет под Покровск (Красноармейск). Это большой транспортный узел, по которому киевский режим снабжает весь Донбасс. При этом Угледар находится в выемке фронта в российскую сторону. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
2024-09-26T06:05
2024-09-26T06:05
новости
угледар
донбасс
украина
клинцевич
сво
оборона
покровск/красноармейск
всу
вс рф
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Нет никаких предпосылок, что у Украины есть силы и средства деблокировать Угледарскую группировку. Все ресурсы противник отправляет под Покровск (Красноармейск), чтобы удержать там важнейшую сеть автомобильных и железных дорог, сообщил эксперт.Это большой транспортный узел, по которому киевский режим снабжает весь Донбасс. При этом Угледар находится в выемке фронта в российскую сторону. Рано или поздно войска выровняют ее по линии Новоукраинка - Богоявленка - Успеновка, отметил он.Угледар не является важным логистическим центром. Это просто опорный пункт, который держал фронт на правобережье излучин рек и водохранилищ, добавил специалист.Угледар — очень удобная точка обороны, компактный город с высотными зданиями, которые даже в случае обрушения верхних этажей сохраняют несущие конструкции и позволяют укрываться в подвалах, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.руО том, почему стратегия НАТО носит откровенно провокационный и антироссийский характер — в интервью Сергея Ермакова: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России на сайте Украина.ру
https://ukraina.ru/20240925/1057680394.html
угледар
донбасс
украина
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новости, угледар, донбасс, украина, клинцевич, сво, оборона, покровск/красноармейск, всу, вс рф, наступление
Новости, Угледар, Донбасс, Украина, Клинцевич, СВО, оборона, Покровск/Красноармейск, ВСУ, ВС РФ, наступление

Следующая цель — Зоряное и Кураховка: эксперт объяснил, почему ВСУ уже не смогут деблокировать Угледар

06:05 26.09.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
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© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Сейчас все ресурсы противник отправляет под Покровск (Красноармейск). Это большой транспортный узел, по которому киевский режим снабжает весь Донбасс. При этом Угледар находится в выемке фронта в российскую сторону. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Нет никаких предпосылок, что у Украины есть силы и средства деблокировать Угледарскую группировку. Все ресурсы противник отправляет под Покровск (Красноармейск), чтобы удержать там важнейшую сеть автомобильных и железных дорог, сообщил эксперт.
Это большой транспортный узел, по которому киевский режим снабжает весь Донбасс. При этом Угледар находится в выемке фронта в российскую сторону. Рано или поздно войска выровняют ее по линии Новоукраинка - Богоявленка - Успеновка, отметил он.
"Кстати, севернее Угледара у нас есть успехи в районе Кураховского водохранилища. Фактически взято Желанное Второе. Следующей нашей целью будут Зоряное и Кураховка. И если фронт на Кураховском направлении будет двигаться вперед, то и Угледар подтянется", — уточнил Клинцевич.
Угледар не является важным логистическим центром. Это просто опорный пункт, который держал фронт на правобережье излучин рек и водохранилищ, добавил специалист.
Угледар — очень удобная точка обороны, компактный город с высотными зданиями, которые даже в случае обрушения верхних этажей сохраняют несущие конструкции и позволяют укрываться в подвалах, резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Андрея Клинцевича: Пока США грезят о небольшой ядерной войне в Европе, Россия загоняет ВСУ в Курахово на сайте Украина.ру
О том, почему стратегия НАТО носит откровенно провокационный и антироссийский характер — в интервью Сергея Ермакова: Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России на сайте Украина.ру
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