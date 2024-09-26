Следующая цель — Зоряное и Кураховка: эксперт объяснил, почему ВСУ уже не смогут деблокировать Угледар
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкРабота расчета РСЗО "Ураган" 20-й гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии
Сейчас все ресурсы противник отправляет под Покровск (Красноармейск). Это большой транспортный узел, по которому киевский режим снабжает весь Донбасс. При этом Угледар находится в выемке фронта в российскую сторону. Таким мнением поделился в интервью изданию Украина.ру глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич
Нет никаких предпосылок, что у Украины есть силы и средства деблокировать Угледарскую группировку. Все ресурсы противник отправляет под Покровск (Красноармейск), чтобы удержать там важнейшую сеть автомобильных и железных дорог, сообщил эксперт.
Это большой транспортный узел, по которому киевский режим снабжает весь Донбасс. При этом Угледар находится в выемке фронта в российскую сторону. Рано или поздно войска выровняют ее по линии Новоукраинка - Богоявленка - Успеновка, отметил он.
"Кстати, севернее Угледара у нас есть успехи в районе Кураховского водохранилища. Фактически взято Желанное Второе. Следующей нашей целью будут Зоряное и Кураховка. И если фронт на Кураховском направлении будет двигаться вперед, то и Угледар подтянется", — уточнил Клинцевич.
Угледар не является важным логистическим центром. Это просто опорный пункт, который держал фронт на правобережье излучин рек и водохранилищ, добавил специалист.
Угледар — очень удобная точка обороны, компактный город с высотными зданиями, которые даже в случае обрушения верхних этажей сохраняют несущие конструкции и позволяют укрываться в подвалах, резюмировал собеседник издания.
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