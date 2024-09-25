https://ukraina.ru/20240925/1057683143.html

"Кричит — значит право имеет". Дмитрий Краснов о том, почему Зеленский отчитывает Запад и плюёт на Юг

"Кричит — значит право имеет". Дмитрий Краснов о том, почему Зеленский отчитывает Запад и плюёт на Юг - 25.09.2024 Украина.ру

"Кричит — значит право имеет". Дмитрий Краснов о том, почему Зеленский отчитывает Запад и плюёт на Юг

Пока Италия забирает бизнес у Германии, Зеленский отчитывает руководство Польши, США и Китая в ООН. И ему плевать на мнение стран Глобального Юга.

2024-09-25T19:30

2024-09-25T19:30

2024-09-25T19:30

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россия

сша

владимир зеленский

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нато

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вооруженные силы украины

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Об этом, а также о том, почему единственная надежда России зиждется на нежданном успехе блока Сары Вагенкнехт, в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Госдумы, член Общественной палаты Москвы Дмитрий Краснов.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге 25 сентября прокомментировал заявление главы киевского режима Владимира Зеленского на заседании Совбеза ООН о необходимости принуждения Москвы к миру, назвав такую позицию фатальной ошибкой. — Дмитрий Анатольевич, на дискуссии об Украине в ООН Владимир Зеленский говорил только о необходимости принуждения России к миру. Означает ли это, что Зеленскому на Западе обещали мощную поддержку и победу над РФ? Почему, на ваш взгляд, Зеленский не использовал площадку ООН для завоевания симпатий стран Глобального Юга?— Есть такой принцип "Работает — не трогай". Если некий механизм выполняет свою функцию, то зачем что-то менять? Вот и Зеленский нащупал амплуа, которое приносит ему профиты и менять что-то, пока старая схема работает, ему без надобности. Он не заискивает не только перед странами Глобального Юга. Он высокомерно, напористо, зачастую переходя черту приличий, разговаривает и с теми, от кого целиком и полностью зависит. Со стороны это кажется диким, но это работает. Возможно, срабатывает психологический эффект: раз кричит, значит, имеет право. Зеленский буквально отчитывал руководство Германии, Польши, США, Китая. Думаю, попытки контактировать с представителями других стран пойдут по этому же отработанному сценарию. Так что он не ищет и не будет искать симпатий, он требовал и будет требовать денег и ресурсов. Получит ли шоумен щедрый гонорар за своё очередное выступление? Или, по крайней мере, обещали ли ему ту самую "мощную поддержку"? Конечно, обещали. Полагаю, ему много чего обещали. Он прекрасно понимает, что обещать — не значит жениться, но ему (заметьте лично ему, а не его стране и не украинскому народу) хватает и того, что он получает за выступления. И он продолжает играть отведённую ему роль.— Почему США до сих пор не дали разрешение ВСУ бить вглубь России?— Публично не выдали. Эти словесные ширмы мало что значат, как и конкретные оружейные системы. Фактически ни один удар по территории России невозможен без активного участия НАТО. Даже если прилетевший дрон сделан, как говорят, "из дерьма и палок", прилететь к цели он не может без обеспечения натовской инфраструктуры, включающей спутниковую группировку, системы связи, аналитические центры.Словесно-дипломатическая игра НАТО имеет одну цель — продолжать атаковать Россию, оставляя себя вне риска. Мол, мы ни при чём, это всё Украина. Но если американцы — а именно они заводилы в этом деле — не остановятся, риск Третьей мировой возрастает.— Как меняет Германию ветер политических перемен?— Происходящее в Германии — урок, который хорошо бы выучить и нам, и всем странам, где население недооценивает политику, концентрируясь на более близких экономических проблемах. Когда к власти пришла разношерстая компания, метко прозванная за пестроту политических взглядов и партийных логотипов "светофором", политологи схватились за голову: это же лебедь, рак и щука! Каждый будет тянуть в свою сторону, и движения перёд не будет. Но бюргеры, как обыватели любой страны, не очень волновались: ну выбрали и выбрали. Как-нибудь будет, не провалится же страна в тартарары. И точно — не провалилась. Правда, начались какие-то "случайные" события: то газопровод взорвётся, и все просто разведут руками; то дурацкие законы ударят по фермерам; то крупный бизнес почему-то начнёт сбегать в США.Или вот свежий культурный шок — итальянский Unicredit при помощи JP Morgan и немецких высших чиновников получил более 20% Commerzbank. Это банк, который до сей поры контролировала ФРГ. Более того, Commerzbank — это опора германского среднего класса. Он работает с малым и средним бизнесом, семейными предприятиями.Банк был частным, но 20 лет назад, когда во время кризиса у него возникли проблемы, федеральное правительство Германии стало его соучредителем. То есть все немцы поддержали своими налогами и банк, и, получается, национальный малый бизнес. И вдруг итальянский конкурент совершает рейдерский захват этого символа свободного предпринимательства. Более того, речь уже идёт о том, что государство выставит свой пакет акций на торги, и банк перейдёт под полный контроль Италии.Чтобы понять шок немцев, представьте, что однажды утром вы обнаруживаете, что на улицах города такие знакомые зелёненькие вывески нашего популярного, народного банка заменены на красненькие иероглифы. Или логотип национального достояния, углеводородной нашей корпорации теперь выполнен арабской вязью, а новый руководитель в пёстрой арафатке общается с топ-менеджментом через переводчика.В общем, неприятные события как раз в той сфере, которая волнует каждого, в экономике. У каждого из этих событий есть конкретные причины, их разбирают до мельчайших подробностей. Но, вдаваясь в детали, за деревьями леса не видят — выбрали "светофор", и он напропалую мигает всеми цветами, превращая уличное движение в хаос.Урок в том, что перед тем, как голосовать за яркие, эффектные новые партии или за старые партии, демонстрирующие настигший их маразм, нужно думать. Демократические процедуры — это не способ самовыражения, это инструмент формирования власти. Власти, которая будет править.Сентябрьские выборы показали, что в России избиратели вполне адекватны и ответственны. Но поползновения отдельных политических групп в сторону развесёлого "светофора" всё же наблюдались.— Было ли что-то необычное в цифрах, которые набрали партии на выборах в Германии?— Даже не знаю, что это — назад в будущее или вперёд в прошлое. Понятно, что немецкие избиратели хотят вернуть старые благостные времена и будут голосовать за любого, кто пообещает им счастье такого возвращения. Именно на этом играет "Альтернатива для Германии" (АдГ), именно на этом держится пока социал-демократическая партия Олафа Шольца. Но и у тех, и у других слова и заявленные цели оторваны от реальности. Так и у нас бывает: на прошедших выборах одна из партий предлагала разрешить бизнесу прийти в школы и утверждала, что от этого там появятся бесплатные кружки и секции. Почему бизнес, ворвавшийся на поляну среднего образования, будет работать бесплатно, ни партия, ни её избиратели не рефлексировали.В Германии СДПГ, социал-демократы, ведут политику, которая прямо противоречит социал-демократическим взглядам. Там не осталось ни социального, ни демократического — одно компрадорство. Но это классика колониализма, так англосаксы и формировали "элиты" в странах, на которые хотели наложить свою лапу.Об опасности АдГ как для Германии, так и для России я говорил уже не раз: правые могут быть ситуативными союзниками лишь до той поры, пока не получат реальную власть. И пример "поправевшей" Италии тому доказательство.Единственная моя надежда зиждется на нежданном успехе блока Сары Вагенкнехт. Юная партия далека от победы, но настойчиво добивается заметных успехов и политического влияния. Значит, среди немцев ещё остались светлые головы, глядящие не направо, а влево. Левые предлагают не возвращение в уютное прошлое, но движение вперёд, требующее напряжённой работы и усилий. Для того, чтобы поддержать трудный путь, нужно быть зрелым человеком.— Есть ли надежда на потепления в российско-германских отношениях?— Не вижу такой возможности. И чем больше Германия ложится под интересы заокеанской метрополии, тем бессмысленнее говорить о российско-германских отношениях.Возможен ли поворот? Возможно ли Германии сорваться с американского поводка? Теоретически — да, но это сложно. Вновь отошлю к тому факту, что важный немецкий банк вот-вот перейдёт под контроль JP Morgan через итальянскую прокладку. И такая ситуация — во множестве сфер. Тут уже впору говорить о необходимости национально-освободительного движения.В общем, быстрых перемен не будет. Если, не случится чего-то экстраординарного.А экстраординарное вполне может произойти. Более подробно об этом читайте в интервью Анны Черкасовой с военным политологом Сергеем Ермаковым Фактически речь идет о захвате Финского залива и попытке блокировать Балтфлот России

https://ukraina.ru/20230228/1043951241.html

https://ukraina.ru/20240924/1057638653.html

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2024

Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, германия, россия, сша, владимир зеленский, олаф шольц, нато, оон, вооруженные силы украины