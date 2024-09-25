Забытая трагедия. Как польские боевики убили более 150 украинцев села Скопов - 25.09.2024 Украина.ру
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https://ukraina.ru/20240925/1057668732.html
Забытая трагедия. Как польские боевики убили более 150 украинцев села Скопов
Забытая трагедия. Как польские боевики убили более 150 украинцев села Скопов - 25.09.2024 Украина.ру
Забытая трагедия. Как польские боевики убили более 150 украинцев села Скопов
ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы о массовых убийствах польскими боевиками мирных украинцев в селе Скопов неподалёку от Перемышля, произошедших в марте 1945 года
2024-09-25T08:00
2024-09-25T08:00
история
история
история украины
польша
россия
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рпц
украинцы
поляки
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Хотя межвоенная Польша была весьма ксенофобским государством по отношению к национальным меньшинствам, составлявшим почти треть населения страны, однако на уровне конкретных населённых пунктов поляки и украинцы жили мирно. К примеру, в селе Скопов в 27 километрах к западу от Перемышля по состоянию на 1938 год жили 2009 греко-католиков (русинов-украинцев), 1380 римо-католиков (поляков) и 84 еврея. До начала Второй мировой войны между ними не было зафиксировано ни одного конфликта, люди разных этносов ходили друг к другу в гости на религиозные и семейные праздники, были в селе и смешанные польско-украинские семьи.Но после оккупации Польши нацистами ситуация в крае изменилась. С 1940 года там, как и на других польских территориях, действовали сразу несколько польских партизанских организаций. Самой мощной была "Армия Крайова" (Armia Krajowa, АК), созданная в основном из бывших военных и подчинявшаяся польскому эмиграционному правительству. Две других – "Национальные вооружённые силы" (Narodowe Siły Zbrojne, NSZ) и "Крестьянские батальоны" (Bataliony Chłopskie, BCh) – были созданы на основе вооружённых формирований польских партий, соответственно, крайне правого и крайне левого толка.Несмотря на различия в идеологии и подчинённости, большинство командиров и участников этих формирований были едины в стремлении построить мононациональную Польшу. С другой стороны, с 1944 года в крае усилилось присутствие боевиков Украинской повстанческой армии (УПА*), которые не прочь были повторить там этническую чистку поляков, ранее осуществлённую ими на Волыни и частично – в Восточной Галичине.С конца 1944 года украинское население территорий, оставшихся под властью уже новой, коммунистической Польши, оказалось меж двух огней. 9 сентября 1944 года между правительством Украинской ССР и Польским комитетом национального освобождения (временным правительством Польши) было подписано соглашение "Об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР". От УССР подпись под документом поставил Никита Хрущёв, с польской стороны – Эдвард Осубка-Моравский.Согласно договору, переселение должно было проводиться на добровольной основе, но в итоге всё обернулось добровольно-принудительной депортацией. Она нередко сопровождалась кровавым террором в отношении местных украинцев, который осуществляли как польские, так и украинские боевики. Просто цели у них были разные: поляки подталкивали к выезду тех украинцев, которые не спешили в УССР, а отряды УПА* – наоборот, пытались заставить остаться соплеменников, решивших отправиться "на Великую Украину". Как и любой массовый террор на этнической основе, он был неизбирательным.Многое из того, что творилось тогда в польско-украинском пограничье, становится известно только сейчас. Так, 24 сентября ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы о массовых убийствах польскими боевиками мирных украинцев в селе Скопов, произошедших в марте 1945 года.4 июня 1945 года начальник 2-го (контрразведывательного) Управления НКГБ УССР подполковник госбезопасности Л. Медведев направил на имя начальника 2-го Управления НКГБ СССР комиссару госбезопасности 3-го ранга докладную записку. В документе сообщалось, что Дрогобычским пунктом "Военной цензуры" задержаны письма инженера Николая Демьянчика на имя Патриарха Московского и Всея Руси Алексия и Экзарха Украины, митрополита Киевского и Галицкого Иоанна."Документы исходят из гор. Борислава Дрогобычской области от инженера-химика Демьянчика, прибывшего в порядке переселения с территории Польши, являющегося сыном священника. В этих документах Демьянчик сообщает о зверском убийстве его отца – священника, членов его семьи, других священников и мирных жителей – украинцев села Скопов, расположенного в 27 километрах западнее гор. Перемышля, всего – в числе 200 человек", – сказано в записке.В приложенных к ней копиях писем к церковным иерархам Николай Демьянчик сообщал подробности страшных событий, произошедших в марте 1945 года в селе Скопов:"Наша деревня подала заявление о переселении в УССР 27 февраля 1945 года и с тех пор мы считали себя гражданами СССР. 6 марта я поехал в Перемышль, чтобы ускорить наш переезд в СССР. Но в тот же вечер приехал в наш дом отряд польских солдат-милиционеров и штатских (около 30 человек), и зверски убили всех моих родных, подвергнув их предварительным истязаниям и мучениям.Мой отец, 81-летний больной старик, был посажен в кровать, где убит ножом, причем ему выкололи глаза. У сестры Мирославы вместо головы осталась сплошная кровавая маска. Все члены моей семьи в подлинном смысле слова плавали в собственной крови. Даже домашнюю работницу не пощадили кровожадные польские волки, и ее тоже убили, подвергнув мучениям. В тот же вечер польские изверги убили еще 6 крестьян в селе Скопов...Даже мертвым не дали покоя польские изверги. Через два дня и уже на смертном одре кололи их штыками. У мужа моей сестры – священника Конколовского вырвали из окровавленных рук крест и топтали его сапогами, причем сорвали также рясу, в которую он был облачен. Только у моего несчастного отца им не удалось вырвать крест из окостенелых, окровавленных рук, он и теперь на смертном одре не выпустил из рук креста, которому поклонялся более 50 лет.Убийство было совершено не случайной бандой, а задолго организованной местной боевой польской организацией, в которой деятельное участие принимали местные польские власти (войт, милиция из Дубицка), причем во главе стоял также местный польский ксёндз Журавский...Через две недели польские изверги устроили в нашем селе Варфоломеевскую ночь, убив около 200 человек стариков, женщин и детей. Жену красноармейца Теклю Пензак сожгли живьём с двумя малолетними детьми. В одном убежище родители скрыли 25 детей, но и те были обнаружены и убиты".Далее подполковник Медведев информировал: "факты издевательств и зверских расправ над украинцами и православным духовенством на территории Польши подтверждаются данными ряда наших источников".Тут необходимо уточнение. Отец Николая Демьянчика, Иван Демьянчик, и его зять Степан Конколовский, были греко-католическими (униатскими) священниками, но относились к той части конфессии, которая выступала за возвращение униатов в православие. Неудивительно, что Иван Демьянчик обращался за помощью к иерархам Русской Православной церкви, а в марте 1946 года он представлял мирян на Львовском соборе греко-католической церкви, который принял решение о воссоединении с РПЦ. Именно поэтому о своих клириках, убитых поляками в Скопове (кстати, прямо в приходском доме), нынешние украинские греко-католики не вспоминают.А вот коммунистический режим засекретил информацию о преступлениях как польских, так и украинских боевиков в годы Второй мировой и после неё под предлогом того, что правда может навредить "дружбе народов". Тем более, что в случае резни в Скопове был ещё и специфический момент: её осуществили члены так называемой "Народной стражи безопасности" (Ludowa Straż Bezpieczeństwa), которая в 1944 отделилась от "Крестьянских батальонов".Большая часть командиров и солдат этих батальонов признала новую власть Польши, и вошла в состав армии и милиции. Да и командир подразделения "стражников", вырезавших украинцев в Скопове, Роман Кисель, после недолгого заключения в середине 1950-х стал сотрудником госбезопасности Польши. И это несмотря на тот факт, что кроме Скопова его подчинённые убили несколько сотен украинцев более чем десятка сёл вокруг Перемышля. Больше всего жертв было в апреле 1945-го в селе Малковице – 138.Относительно же числа убитых в Скопове в марте 1945 года украинцев данные разнятся. Польский историк Ян Писулиньский в изданной в 2005 году книге утверждает, что тогда подручные Романа Киселя замучили 67 человек, и эта цифра считается в Польше официальной. На братской могиле части жертв на кладбище в Скопове установлен памятник, на котором указано, что всего было убито от 150 до 180 человек.А в изданной в Риме в 2001 году книге священника Августина Бабяка "Les nouveaux martyrs ukrainiens du XXe siècle" ("Новоукраинские мученики ХХ века") приводятся свидетельства дочери Николая Демьянчика, Софии, согласно которым в Скопове было убито более 150 украинцев, в том числе несколько десятков детей. Но поскольку среди них не было ни одного боевика УПА*, как в вырезанных поляками украинских сёлах Сагрынь и Павколокома, то Скопов в нынешней Украине вспоминают редко. Последний раз официальная делегация из Львовской области была тут в 2019 году.* Террористическая организация запрещённая в России.
https://ukraina.ru/20170420/1018567078.html
https://ukraina.ru/20221203/1041458541.html
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Олег Хавич
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, история украины, польша, россия, ссср, фсб, рпц, украинцы, поляки, терроризм, убийство, 1945, усср
История, История, история Украины, Польша, Россия, СССР, ФСБ, РПЦ, украинцы, поляки, терроризм, убийство, 1945, УССР

Забытая трагедия. Как польские боевики убили более 150 украинцев села Скопов

08:00 25.09.2024
 
© Фото : incognita.day.kiev.ua 1947 год. Акция «Висла». Польский офицер допрашивает пойманных боевиков УПА из отряда Степана Стебельского
 1947 год. Акция «Висла». Польский офицер допрашивает пойманных боевиков УПА из отряда Степана Стебельского - РИА Новости, 1920, 25.09.2024
© Фото : incognita.day.kiev.ua
Читать в
Олег Хавич
автор издания Украина.ру
Все материалы
ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы о массовых убийствах польскими боевиками мирных украинцев в селе Скопов неподалёку от Перемышля, произошедших в марте 1945 года
Хотя межвоенная Польша была весьма ксенофобским государством по отношению к национальным меньшинствам, составлявшим почти треть населения страны, однако на уровне конкретных населённых пунктов поляки и украинцы жили мирно. К примеру, в селе Скопов в 27 километрах к западу от Перемышля по состоянию на 1938 год жили 2009 греко-католиков (русинов-украинцев), 1380 римо-католиков (поляков) и 84 еврея. До начала Второй мировой войны между ними не было зафиксировано ни одного конфликта, люди разных этносов ходили друг к другу в гости на религиозные и семейные праздники, были в селе и смешанные польско-украинские семьи.
Но после оккупации Польши нацистами ситуация в крае изменилась. С 1940 года там, как и на других польских территориях, действовали сразу несколько польских партизанских организаций. Самой мощной была "Армия Крайова" (Armia Krajowa, АК), созданная в основном из бывших военных и подчинявшаяся польскому эмиграционному правительству. Две других – "Национальные вооружённые силы" (Narodowe Siły Zbrojne, NSZ) и "Крестьянские батальоны" (Bataliony Chłopskie, BCh) – были созданы на основе вооружённых формирований польских партий, соответственно, крайне правого и крайне левого толка.
Несмотря на различия в идеологии и подчинённости, большинство командиров и участников этих формирований были едины в стремлении построить мононациональную Польшу. С другой стороны, с 1944 года в крае усилилось присутствие боевиков Украинской повстанческой армии (УПА*), которые не прочь были повторить там этническую чистку поляков, ранее осуществлённую ими на Волыни и частично – в Восточной Галичине.
С конца 1944 года украинское население территорий, оставшихся под властью уже новой, коммунистической Польши, оказалось меж двух огней. 9 сентября 1944 года между правительством Украинской ССР и Польским комитетом национального освобождения (временным правительством Польши) было подписано соглашение "Об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР". От УССР подпись под документом поставил Никита Хрущёв, с польской стороны – Эдвард Осубка-Моравский.
Согласно договору, переселение должно было проводиться на добровольной основе, но в итоге всё обернулось добровольно-принудительной депортацией. Она нередко сопровождалась кровавым террором в отношении местных украинцев, который осуществляли как польские, так и украинские боевики. Просто цели у них были разные: поляки подталкивали к выезду тех украинцев, которые не спешили в УССР, а отряды УПА* – наоборот, пытались заставить остаться соплеменников, решивших отправиться "на Великую Украину". Как и любой массовый террор на этнической основе, он был неизбирательным.
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Многое из того, что творилось тогда в польско-украинском пограничье, становится известно только сейчас. Так, 24 сентября ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы о массовых убийствах польскими боевиками мирных украинцев в селе Скопов, произошедших в марте 1945 года.
4 июня 1945 года начальник 2-го (контрразведывательного) Управления НКГБ УССР подполковник госбезопасности Л. Медведев направил на имя начальника 2-го Управления НКГБ СССР комиссару госбезопасности 3-го ранга докладную записку. В документе сообщалось, что Дрогобычским пунктом "Военной цензуры" задержаны письма инженера Николая Демьянчика на имя Патриарха Московского и Всея Руси Алексия и Экзарха Украины, митрополита Киевского и Галицкого Иоанна.
"Документы исходят из гор. Борислава Дрогобычской области от инженера-химика Демьянчика, прибывшего в порядке переселения с территории Польши, являющегося сыном священника. В этих документах Демьянчик сообщает о зверском убийстве его отца – священника, членов его семьи, других священников и мирных жителей – украинцев села Скопов, расположенного в 27 километрах западнее гор. Перемышля, всего – в числе 200 человек", – сказано в записке.
В приложенных к ней копиях писем к церковным иерархам Николай Демьянчик сообщал подробности страшных событий, произошедших в марте 1945 года в селе Скопов:
"Наша деревня подала заявление о переселении в УССР 27 февраля 1945 года и с тех пор мы считали себя гражданами СССР. 6 марта я поехал в Перемышль, чтобы ускорить наш переезд в СССР. Но в тот же вечер приехал в наш дом отряд польских солдат-милиционеров и штатских (около 30 человек), и зверски убили всех моих родных, подвергнув их предварительным истязаниям и мучениям.
Мой отец, 81-летний больной старик, был посажен в кровать, где убит ножом, причем ему выкололи глаза. У сестры Мирославы вместо головы осталась сплошная кровавая маска. Все члены моей семьи в подлинном смысле слова плавали в собственной крови. Даже домашнюю работницу не пощадили кровожадные польские волки, и ее тоже убили, подвергнув мучениям. В тот же вечер польские изверги убили еще 6 крестьян в селе Скопов...
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Даже мертвым не дали покоя польские изверги. Через два дня и уже на смертном одре кололи их штыками. У мужа моей сестры – священника Конколовского вырвали из окровавленных рук крест и топтали его сапогами, причем сорвали также рясу, в которую он был облачен. Только у моего несчастного отца им не удалось вырвать крест из окостенелых, окровавленных рук, он и теперь на смертном одре не выпустил из рук креста, которому поклонялся более 50 лет.
Убийство было совершено не случайной бандой, а задолго организованной местной боевой польской организацией, в которой деятельное участие принимали местные польские власти (войт, милиция из Дубицка), причем во главе стоял также местный польский ксёндз Журавский...
Через две недели польские изверги устроили в нашем селе Варфоломеевскую ночь, убив около 200 человек стариков, женщин и детей. Жену красноармейца Теклю Пензак сожгли живьём с двумя малолетними детьми. В одном убежище родители скрыли 25 детей, но и те были обнаружены и убиты".
Далее подполковник Медведев информировал: "факты издевательств и зверских расправ над украинцами и православным духовенством на территории Польши подтверждаются данными ряда наших источников".
Тут необходимо уточнение. Отец Николая Демьянчика, Иван Демьянчик, и его зять Степан Конколовский, были греко-католическими (униатскими) священниками, но относились к той части конфессии, которая выступала за возвращение униатов в православие. Неудивительно, что Иван Демьянчик обращался за помощью к иерархам Русской Православной церкви, а в марте 1946 года он представлял мирян на Львовском соборе греко-католической церкви, который принял решение о воссоединении с РПЦ. Именно поэтому о своих клириках, убитых поляками в Скопове (кстати, прямо в приходском доме), нынешние украинские греко-католики не вспоминают.
А вот коммунистический режим засекретил информацию о преступлениях как польских, так и украинских боевиков в годы Второй мировой и после неё под предлогом того, что правда может навредить "дружбе народов". Тем более, что в случае резни в Скопове был ещё и специфический момент: её осуществили члены так называемой "Народной стражи безопасности" (Ludowa Straż Bezpieczeństwa), которая в 1944 отделилась от "Крестьянских батальонов".
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Большая часть командиров и солдат этих батальонов признала новую власть Польши, и вошла в состав армии и милиции. Да и командир подразделения "стражников", вырезавших украинцев в Скопове, Роман Кисель, после недолгого заключения в середине 1950-х стал сотрудником госбезопасности Польши. И это несмотря на тот факт, что кроме Скопова его подчинённые убили несколько сотен украинцев более чем десятка сёл вокруг Перемышля. Больше всего жертв было в апреле 1945-го в селе Малковице – 138.
Относительно же числа убитых в Скопове в марте 1945 года украинцев данные разнятся. Польский историк Ян Писулиньский в изданной в 2005 году книге утверждает, что тогда подручные Романа Киселя замучили 67 человек, и эта цифра считается в Польше официальной. На братской могиле части жертв на кладбище в Скопове установлен памятник, на котором указано, что всего было убито от 150 до 180 человек.
А в изданной в Риме в 2001 году книге священника Августина Бабяка "Les nouveaux martyrs ukrainiens du XXe siècle" ("Новоукраинские мученики ХХ века") приводятся свидетельства дочери Николая Демьянчика, Софии, согласно которым в Скопове было убито более 150 украинцев, в том числе несколько десятков детей. Но поскольку среди них не было ни одного боевика УПА*, как в вырезанных поляками украинских сёлах Сагрынь и Павколокома, то Скопов в нынешней Украине вспоминают редко. Последний раз официальная делегация из Львовской области была тут в 2019 году.
* Террористическая организация запрещённая в России.
 
ИсторияИсторияистория УкраиныПольшаРоссияСССРФСБРПЦукраинцыполякитерроризмубийство1945УССР
 
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