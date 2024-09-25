https://ukraina.ru/20240925/1057668732.html

Забытая трагедия. Как польские боевики убили более 150 украинцев села Скопов

Забытая трагедия. Как польские боевики убили более 150 украинцев села Скопов - 25.09.2024 Украина.ру

Забытая трагедия. Как польские боевики убили более 150 украинцев села Скопов

ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы о массовых убийствах польскими боевиками мирных украинцев в селе Скопов неподалёку от Перемышля, произошедших в марте 1945 года

2024-09-25T08:00

2024-09-25T08:00

2024-09-25T08:00

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Хотя межвоенная Польша была весьма ксенофобским государством по отношению к национальным меньшинствам, составлявшим почти треть населения страны, однако на уровне конкретных населённых пунктов поляки и украинцы жили мирно. К примеру, в селе Скопов в 27 километрах к западу от Перемышля по состоянию на 1938 год жили 2009 греко-католиков (русинов-украинцев), 1380 римо-католиков (поляков) и 84 еврея. До начала Второй мировой войны между ними не было зафиксировано ни одного конфликта, люди разных этносов ходили друг к другу в гости на религиозные и семейные праздники, были в селе и смешанные польско-украинские семьи.Но после оккупации Польши нацистами ситуация в крае изменилась. С 1940 года там, как и на других польских территориях, действовали сразу несколько польских партизанских организаций. Самой мощной была "Армия Крайова" (Armia Krajowa, АК), созданная в основном из бывших военных и подчинявшаяся польскому эмиграционному правительству. Две других – "Национальные вооружённые силы" (Narodowe Siły Zbrojne, NSZ) и "Крестьянские батальоны" (Bataliony Chłopskie, BCh) – были созданы на основе вооружённых формирований польских партий, соответственно, крайне правого и крайне левого толка.Несмотря на различия в идеологии и подчинённости, большинство командиров и участников этих формирований были едины в стремлении построить мононациональную Польшу. С другой стороны, с 1944 года в крае усилилось присутствие боевиков Украинской повстанческой армии (УПА*), которые не прочь были повторить там этническую чистку поляков, ранее осуществлённую ими на Волыни и частично – в Восточной Галичине.С конца 1944 года украинское население территорий, оставшихся под властью уже новой, коммунистической Польши, оказалось меж двух огней. 9 сентября 1944 года между правительством Украинской ССР и Польским комитетом национального освобождения (временным правительством Польши) было подписано соглашение "Об эвакуации украинского населения с территории Польши и польских граждан с территории УССР". От УССР подпись под документом поставил Никита Хрущёв, с польской стороны – Эдвард Осубка-Моравский.Согласно договору, переселение должно было проводиться на добровольной основе, но в итоге всё обернулось добровольно-принудительной депортацией. Она нередко сопровождалась кровавым террором в отношении местных украинцев, который осуществляли как польские, так и украинские боевики. Просто цели у них были разные: поляки подталкивали к выезду тех украинцев, которые не спешили в УССР, а отряды УПА* – наоборот, пытались заставить остаться соплеменников, решивших отправиться "на Великую Украину". Как и любой массовый террор на этнической основе, он был неизбирательным.Многое из того, что творилось тогда в польско-украинском пограничье, становится известно только сейчас. Так, 24 сентября ФСБ России опубликовала рассекреченные архивные материалы о массовых убийствах польскими боевиками мирных украинцев в селе Скопов, произошедших в марте 1945 года.4 июня 1945 года начальник 2-го (контрразведывательного) Управления НКГБ УССР подполковник госбезопасности Л. Медведев направил на имя начальника 2-го Управления НКГБ СССР комиссару госбезопасности 3-го ранга докладную записку. В документе сообщалось, что Дрогобычским пунктом "Военной цензуры" задержаны письма инженера Николая Демьянчика на имя Патриарха Московского и Всея Руси Алексия и Экзарха Украины, митрополита Киевского и Галицкого Иоанна."Документы исходят из гор. Борислава Дрогобычской области от инженера-химика Демьянчика, прибывшего в порядке переселения с территории Польши, являющегося сыном священника. В этих документах Демьянчик сообщает о зверском убийстве его отца – священника, членов его семьи, других священников и мирных жителей – украинцев села Скопов, расположенного в 27 километрах западнее гор. Перемышля, всего – в числе 200 человек", – сказано в записке.В приложенных к ней копиях писем к церковным иерархам Николай Демьянчик сообщал подробности страшных событий, произошедших в марте 1945 года в селе Скопов:"Наша деревня подала заявление о переселении в УССР 27 февраля 1945 года и с тех пор мы считали себя гражданами СССР. 6 марта я поехал в Перемышль, чтобы ускорить наш переезд в СССР. Но в тот же вечер приехал в наш дом отряд польских солдат-милиционеров и штатских (около 30 человек), и зверски убили всех моих родных, подвергнув их предварительным истязаниям и мучениям.Мой отец, 81-летний больной старик, был посажен в кровать, где убит ножом, причем ему выкололи глаза. У сестры Мирославы вместо головы осталась сплошная кровавая маска. Все члены моей семьи в подлинном смысле слова плавали в собственной крови. Даже домашнюю работницу не пощадили кровожадные польские волки, и ее тоже убили, подвергнув мучениям. В тот же вечер польские изверги убили еще 6 крестьян в селе Скопов...Даже мертвым не дали покоя польские изверги. Через два дня и уже на смертном одре кололи их штыками. У мужа моей сестры – священника Конколовского вырвали из окровавленных рук крест и топтали его сапогами, причем сорвали также рясу, в которую он был облачен. Только у моего несчастного отца им не удалось вырвать крест из окостенелых, окровавленных рук, он и теперь на смертном одре не выпустил из рук креста, которому поклонялся более 50 лет.Убийство было совершено не случайной бандой, а задолго организованной местной боевой польской организацией, в которой деятельное участие принимали местные польские власти (войт, милиция из Дубицка), причем во главе стоял также местный польский ксёндз Журавский...Через две недели польские изверги устроили в нашем селе Варфоломеевскую ночь, убив около 200 человек стариков, женщин и детей. Жену красноармейца Теклю Пензак сожгли живьём с двумя малолетними детьми. В одном убежище родители скрыли 25 детей, но и те были обнаружены и убиты".Далее подполковник Медведев информировал: "факты издевательств и зверских расправ над украинцами и православным духовенством на территории Польши подтверждаются данными ряда наших источников".Тут необходимо уточнение. Отец Николая Демьянчика, Иван Демьянчик, и его зять Степан Конколовский, были греко-католическими (униатскими) священниками, но относились к той части конфессии, которая выступала за возвращение униатов в православие. Неудивительно, что Иван Демьянчик обращался за помощью к иерархам Русской Православной церкви, а в марте 1946 года он представлял мирян на Львовском соборе греко-католической церкви, который принял решение о воссоединении с РПЦ. Именно поэтому о своих клириках, убитых поляками в Скопове (кстати, прямо в приходском доме), нынешние украинские греко-католики не вспоминают.А вот коммунистический режим засекретил информацию о преступлениях как польских, так и украинских боевиков в годы Второй мировой и после неё под предлогом того, что правда может навредить "дружбе народов". Тем более, что в случае резни в Скопове был ещё и специфический момент: её осуществили члены так называемой "Народной стражи безопасности" (Ludowa Straż Bezpieczeństwa), которая в 1944 отделилась от "Крестьянских батальонов".Большая часть командиров и солдат этих батальонов признала новую власть Польши, и вошла в состав армии и милиции. Да и командир подразделения "стражников", вырезавших украинцев в Скопове, Роман Кисель, после недолгого заключения в середине 1950-х стал сотрудником госбезопасности Польши. И это несмотря на тот факт, что кроме Скопова его подчинённые убили несколько сотен украинцев более чем десятка сёл вокруг Перемышля. Больше всего жертв было в апреле 1945-го в селе Малковице – 138.Относительно же числа убитых в Скопове в марте 1945 года украинцев данные разнятся. Польский историк Ян Писулиньский в изданной в 2005 году книге утверждает, что тогда подручные Романа Киселя замучили 67 человек, и эта цифра считается в Польше официальной. На братской могиле части жертв на кладбище в Скопове установлен памятник, на котором указано, что всего было убито от 150 до 180 человек.А в изданной в Риме в 2001 году книге священника Августина Бабяка "Les nouveaux martyrs ukrainiens du XXe siècle" ("Новоукраинские мученики ХХ века") приводятся свидетельства дочери Николая Демьянчика, Софии, согласно которым в Скопове было убито более 150 украинцев, в том числе несколько десятков детей. Но поскольку среди них не было ни одного боевика УПА*, как в вырезанных поляками украинских сёлах Сагрынь и Павколокома, то Скопов в нынешней Украине вспоминают редко. Последний раз официальная делегация из Львовской области была тут в 2019 году.* Террористическая организация запрещённая в России.

https://ukraina.ru/20170420/1018567078.html

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Олег Хавич

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