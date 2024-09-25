https://ukraina.ru/20240925/1057663781.html

Мирная передача Николаева и Одессы и невступление Украины в НАТО: Козин рассказал про Стамбульский проект

Мирная передача Николаева и Одессы и невступление Украины в НАТО: Козин рассказал про Стамбульский проект - 25.09.2024 Украина.ру

Мирная передача Николаева и Одессы и невступление Украины в НАТО: Козин рассказал про Стамбульский проект

В обновленном Стамбульском проекте соглашения Украина должна будет признать вхождение в состав РФ территорий Донбасса, Новороссии и Крыма. Одесская и Николаевская области должны быть переданы России мирным путем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин

2024-09-25T03:15

2024-09-25T03:15

2024-09-25T03:15

новости

россия

украина

донбасс

владимир зеленский

план

одесская область

николаевская область

договор

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/15/1054025618_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_d62cf3e102a8c74c9e476a9b897da720.jpg

Если вместо враждебного "мирного плана" Зеленского Киев выступит с иной, реально миротворческой инициативой, выдвинув ее без всяких предварительных условий, то, вполне очевидно, что Москва проявит готовность рассмотреть все это в деловом ключе, но с легитимной властью на Украине, рассказал дипломат.Козин полагает, что в обновленном Стамбульском парафированном главами делегаций России и Украины проекте соглашения о политическом урегулировании Украина должна будет признать вхождение в состав России четырех территорий Донбасса, Новороссии и Крыма.Москва и Киев должны подписать и ратифицировать Договор о взаимном нейтралитете и ненападении. Украина должна взять обязательство о невступлении в НАТО, добавил он."Хочу отметить, что в этом документе должны быть четко отражены требование фиксации постоянного безъядерного статуса Украины и зоны, где не будут размещаться другие виды оружия массового поражения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Дроны-шмели и боевые роботы. Владимир Козин о совещании Путина, мобилизации и развитии систем БПЛА читайте на сайте Украина.руПодробнее о "плане победы" Зеленского и его поездке в США — в статье Виктории Титовой Наполеоновские планы Зеленского: что его ждет в США на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240924/1057658912.html

россия

украина

донбасс

одесская область

николаевская область

крым

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, донбасс, владимир зеленский, план, одесская область, николаевская область, договор, нато, соглашение, крым