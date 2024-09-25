Мирная передача Николаева и Одессы и невступление Украины в НАТО: Козин рассказал про Стамбульский проект
В обновленном Стамбульском проекте соглашения Украина должна будет признать вхождение в состав РФ территорий Донбасса, Новороссии и Крыма. Одесская и Николаевская области должны быть переданы России мирным путем. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал член-корреспондент Академии военных наук России, историк, дипломат Владимир Козин
Если вместо враждебного "мирного плана" Зеленского Киев выступит с иной, реально миротворческой инициативой, выдвинув ее без всяких предварительных условий, то, вполне очевидно, что Москва проявит готовность рассмотреть все это в деловом ключе, но с легитимной властью на Украине, рассказал дипломат.
Козин полагает, что в обновленном Стамбульском парафированном главами делегаций России и Украины проекте соглашения о политическом урегулировании Украина должна будет признать вхождение в состав России четырех территорий Донбасса, Новороссии и Крыма.
"Одесская и Николаевская области должны быть переданы России мирным путем. Итого семь территорий. Парафированное соглашение должно быть утверждено главами двух стран и их парламентами. Без этого Стамбульский проект останется проектом лишь в первом приближении", — отметил историк.
Москва и Киев должны подписать и ратифицировать Договор о взаимном нейтралитете и ненападении. Украина должна взять обязательство о невступлении в НАТО, добавил он.
"Хочу отметить, что в этом документе должны быть четко отражены требование фиксации постоянного безъядерного статуса Украины и зоны, где не будут размещаться другие виды оружия массового поражения", — резюмировал собеседник издания.
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