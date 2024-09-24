https://ukraina.ru/20240924/1057657073.html

Мир приближается к состоянию пороховой бочки - Гутерреш

Мир приближается к состоянию пороховой бочки - Гутерреш - 24.09.2024 Украина.ру

Мир приближается к состоянию пороховой бочки - Гутерреш

Генсек ООН Антониу Гутерешш обратил внимание на эскалацию обстановки в мире, призвал к разрешению украинского конфликта и прекращению "бряцания ядерным оружием". Выступая на общих прениях сессии Генассамблеи он указал на приближение к "невообразимому - пороховой бочке, которая рискует поглотить все"

2024-09-24T16:43

2024-09-24T16:43

2024-09-24T17:36

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По его словам, геополитические разногласия продолжают углубляться, а предсказать чем завершатся продолжающиеся войны невозможно. Угрозы, связанные с применением ядерного оружия, по мнению Гутерреша, "отбрасывают мрачную тень", а нынешнее состояние мира неустойчиво, так продолжаться больше не может. Помимо этого, он призвал к миру на Украине, хотя пока генсек не видит признаков ослабления вооруженного конфликта. В ходе выступления он также обратил внимание на высокий уровень мировой безнаказанности, указав, что правительства и политики избегают наказания, используя как в игре "Монополия" карточку "выйти из тюрьмы". Напомним, неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартовала во вторник. Ее главным событием станут "общие прения" – дебаты мировых лидеров. Перед их началом выступят генсек ООН Антониу Гутерреш и председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Филемон Янг. Откроют дебаты, согласно устоявшейся традиции, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его американский коллега Джо Байден. На 25 сентября запланировано выступление Владимира Зеленского, а на 28 – министра иностранных дел России Сергея Лаврова.Подробнее по теме - в статье обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко "Последняя гастроль Самокатного Деда. США используют ООН как прикрытие для Третьей мировой".

https://ukraina.ru/20240920/1057581779.html

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новости, антониу гутерреш, оон, украина, сво, война, ближний восток