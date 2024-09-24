Мир приближается к состоянию пороховой бочки - Гутерреш - 24.09.2024 Украина.ру
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Мир приближается к состоянию пороховой бочки - Гутерреш
Мир приближается к состоянию пороховой бочки - Гутерреш - 24.09.2024 Украина.ру
Мир приближается к состоянию пороховой бочки - Гутерреш
Генсек ООН Антониу Гутерешш обратил внимание на эскалацию обстановки в мире, призвал к разрешению украинского конфликта и прекращению "бряцания ядерным оружием". Выступая на общих прениях сессии Генассамблеи он указал на приближение к "невообразимому - пороховой бочке, которая рискует поглотить все"
2024-09-24T16:43
2024-09-24T17:36
новости
антониу гутерреш
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украина
сво
война
ближний восток
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По его словам, геополитические разногласия продолжают углубляться, а предсказать чем завершатся продолжающиеся войны невозможно. Угрозы, связанные с применением ядерного оружия, по мнению Гутерреша, "отбрасывают мрачную тень", а нынешнее состояние мира неустойчиво, так продолжаться больше не может. Помимо этого, он призвал к миру на Украине, хотя пока генсек не видит признаков ослабления вооруженного конфликта. В ходе выступления он также обратил внимание на высокий уровень мировой безнаказанности, указав, что правительства и политики избегают наказания, используя как в игре "Монополия" карточку "выйти из тюрьмы". Напомним, неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартовала во вторник. Ее главным событием станут "общие прения" – дебаты мировых лидеров. Перед их началом выступят генсек ООН Антониу Гутерреш и председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Филемон Янг. Откроют дебаты, согласно устоявшейся традиции, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его американский коллега Джо Байден. На 25 сентября запланировано выступление Владимира Зеленского, а на 28 – министра иностранных дел России Сергея Лаврова.Подробнее по теме - в статье обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко "Последняя гастроль Самокатного Деда. США используют ООН как прикрытие для Третьей мировой".
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, антониу гутерреш, оон, украина, сво, война, ближний восток
Новости, Антониу Гутерреш, ООН, Украина, СВО, война, Ближний Восток

Мир приближается к состоянию пороховой бочки - Гутерреш

16:43 24.09.2024 (обновлено: 17:36 24.09.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и генсека ООН А. Гутерреша
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и генсека ООН А. Гутерреша - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Сергей Пятаков
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Генсек ООН Антониу Гутерешш обратил внимание на эскалацию обстановки в мире, призвал к разрешению украинского конфликта и прекращению "бряцания ядерным оружием". Выступая на общих прениях сессии Генассамблеи он указал на приближение к "невообразимому - пороховой бочке, которая рискует поглотить все"
По его словам, геополитические разногласия продолжают углубляться, а предсказать чем завершатся продолжающиеся войны невозможно. Угрозы, связанные с применением ядерного оружия, по мнению Гутерреша, "отбрасывают мрачную тень", а нынешнее состояние мира неустойчиво, так продолжаться больше не может.
Помимо этого, он призвал к миру на Украине, хотя пока генсек не видит признаков ослабления вооруженного конфликта.
"Война на Украине распространяется, и нет никаких признаков её ослабевания. За это расплачиваются мирные жители - растущим числом погибших и разрушенными жизнями и общинами. Настало время справедливого мира, основанного на Уставе ООН, международном праве и резолюциях ООН", - цитирует Гутерреша РИА Новости.
В ходе выступления он также обратил внимание на высокий уровень мировой безнаказанности, указав, что правительства и политики избегают наказания, используя как в игре "Монополия" карточку "выйти из тюрьмы".
Напомним, неделя высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке стартовала во вторник. Ее главным событием станут "общие прения" – дебаты мировых лидеров. Перед их началом выступят генсек ООН Антониу Гутерреш и председатель 79-й сессии Генеральной Ассамблеи Филемон Янг. Откроют дебаты, согласно устоявшейся традиции, президенты Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и его американский коллега Джо Байден. На 25 сентября запланировано выступление Владимира Зеленского, а на 28 – министра иностранных дел России Сергея Лаврова.
Подробнее по теме - в статье обозревателя издания Украина.ру Владимира Скачко "Последняя гастроль Самокатного Деда. США используют ООН как прикрытие для Третьей мировой".
- РИА Новости, 1920, 20.09.2024
20 сентября, 14:01
Это не сенсация - Захарова о предстоящих контактах Лаврова на Генассамблее ООНГлава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров 28 сентября выступит на Генассамблее ООН, у него запланированы встречи с представителями стран Запада. Об этом 20 сентября сказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
 
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