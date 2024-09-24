Российские военные зашли в восточные окраины Угледара - украинские СМИ - 24.09.2024 Украина.ру
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Российские военные зашли в восточные окраины Угледара - украинские СМИ
Российские военные зашли в восточные окраины Угледара - украинские СМИ - 24.09.2024 Украина.ру
Российские военные зашли в восточные окраины Угледара - украинские СМИ
Российские войска зашли в восточные окраины Угледара. Об этом 24 сентября написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на информацию от украинского военнослужащего с позывным "Алекс"
2024-09-24T10:21
2024-09-24T10:21
новости
угледар
россия
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
вс рф
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Накануне "Страна.ua" констатировала, что СС РФ продвигаются под Угледаром, окружая город. Журналисты констатировали, что уже очевидно, что в скором времени для снабжения у местной группировки ВСУ останутся лишь проселочные дороги, и тогда населенный пункт падет.В тот же день депутат Верховной Рады Украины, недавно снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне, Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале написала, что потеря Киевом Угледара является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского."За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?".На днях украинские СМИ уже подтвердили, что угледарская группировка ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически полностью отрезана от снабжения. Признал факт взятия города в "клещи" с двух сторон и украинский офицер, участвовавший в АТО, Евгений Дикий. Он констатировал, что в ближайшее время украинскому командованию придется решить - отступать или рискнуть полным окружением.Ранее военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру заявил, что ВСУ могут угодить в очередной котел именно в Угледаре."Обратите снимание, как войска продвигаются на этом участке: Очеретино, Новогродовка, Красногоровка, мы окружаем Угледар. Если говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться", - отметил журналист.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное, Желанное Первое и Георгиевку в Донецкой Народной Республике.Подробнее о происходящем на фронте читайте в материале Александра Чаленко Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией.
https://ukraina.ru/20240923/1057613490.html
https://ukraina.ru/20240913/1057404321.html
угледар
россия
донецкая народная республика
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новости, угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф
Новости, Угледар, Россия, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, ВС РФ

Российские военные зашли в восточные окраины Угледара - украинские СМИ

10:21 24.09.2024
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота подразделения РСЗО в Запорожской области
Работа подразделения РСЗО в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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Российские войска зашли в восточные окраины Угледара. Об этом 24 сентября написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на информацию от украинского военнослужащего с позывным "Алекс"
"Как такого мощного наката не было, в город получилось проникнуть мелким штурмовым группам противника, поэтому можно заключить, что в данный момент там серая зона", - приводит издание слова вэсэушника, который указал место захода ВС РФ в город на карте.
Накануне "Страна.ua" констатировала, что СС РФ продвигаются под Угледаром, окружая город. Журналисты констатировали, что уже очевидно, что в скором времени для снабжения у местной группировки ВСУ останутся лишь проселочные дороги, и тогда населенный пункт падет.
В тот же день депутат Верховной Рады Украины, недавно снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне, Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале написала, что потеря Киевом Угледара является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского.
"За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.
Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?".
- РИА Новости, 1920, 23.09.2024
Вчера, 07:50
Киев потеряет Угледар из-за Сырского - Безуглая Потеря Киевом Угледара является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского. Об этом заявила в своем телеграм-канале депутат украинского парламента Марьяна Безуглая
На днях украинские СМИ уже подтвердили, что угледарская группировка ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически полностью отрезана от снабжения. Признал факт взятия города в "клещи" с двух сторон и украинский офицер, участвовавший в АТО, Евгений Дикий. Он констатировал, что в ближайшее время украинскому командованию придется решить - отступать или рискнуть полным окружением.
Ранее военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру заявил, что ВСУ могут угодить в очередной котел именно в Угледаре.
"Обратите снимание, как войска продвигаются на этом участке: Очеретино, Новогродовка, Красногоровка, мы окружаем Угледар. Если говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться", - отметил журналист.
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
13 сентября, 06:00
Мы окружаем Угледар: Ермаков рассказал, как ВС РФ берут "укрепсело" и отрезают последнюю артерию ВСУЕсли говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться. Сейчас войска уже взяли "Южнодонбасскую шахту №1" и сконцентрировали усилия на "Южнодонбасской шахте №3". Об оперативной обстановке на фронтах СВО изданию Украина.ру рассказал автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков
ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное, Желанное Первое и Георгиевку в Донецкой Народной Республике.
Подробнее о происходящем на фронте читайте в материале Александра Чаленко Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией.
 
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