https://ukraina.ru/20240924/1057642534.html

Российские военные зашли в восточные окраины Угледара - украинские СМИ

Российские военные зашли в восточные окраины Угледара - украинские СМИ - 24.09.2024 Украина.ру

Российские военные зашли в восточные окраины Угледара - украинские СМИ

Российские войска зашли в восточные окраины Угледара. Об этом 24 сентября написало украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на информацию от украинского военнослужащего с позывным "Алекс"

2024-09-24T10:21

2024-09-24T10:21

2024-09-24T10:21

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Накануне "Страна.ua" констатировала, что СС РФ продвигаются под Угледаром, окружая город. Журналисты констатировали, что уже очевидно, что в скором времени для снабжения у местной группировки ВСУ останутся лишь проселочные дороги, и тогда населенный пункт падет.В тот же день депутат Верховной Рады Украины, недавно снятая с поста замглавы парламентского комитета по обороне, Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале написала, что потеря Киевом Угледара является вопросом времени из-за действий главкома ВСУ Александра Сырского."За Часов Яром фортификаций нет, Константиновка не подготовлена к обороне. Курахово также. Селидово внутри города было совершенно не готово к обороне, сейчас лихорадочно пытаются что-то сделать. За Угледаром рубежей нет, а созданный Сырским хаос в 72-й бригаде из-за снятия комбрига на пике наступления русских и неприоритетного пополнения приоритетного подразделения делает теперь потерю Угледара вопросом времени", - написала Безуглая.Она предложила Сырскому и "дальше играть в своей "Курской песочнице", но задалась вопросом "сколько еще жизней и территорий он вместе с (министром обороны Рустемом – ред.) Умеровым готовы обменять?".На днях украинские СМИ уже подтвердили, что угледарская группировка ВСУ в Донецкой Народной Республике (ДНР) практически полностью отрезана от снабжения. Признал факт взятия города в "клещи" с двух сторон и украинский офицер, участвовавший в АТО, Евгений Дикий. Он констатировал, что в ближайшее время украинскому командованию придется решить - отступать или рискнуть полным окружением.Ранее военный корреспондент, автор телеграм-канала "Синяя Борода" Тимофей Ермаков в интервью изданию Украина.ру заявил, что ВСУ могут угодить в очередной котел именно в Угледаре."Обратите снимание, как войска продвигаются на этом участке: Очеретино, Новогродовка, Красногоровка, мы окружаем Угледар. Если говорить о каких-то возможных котлах, то в Угледаре это может получиться", - отметил журналист.ВС РФ активно работают сразу на нескольких направлениях фронта. За последние дни российскими военными были освобождены несколько населенных пунктов: Стельмаховка в Луганской Народной Республике, Константиновка и Синьковка Харьковской области, а также Орловка, Камышевка, Николаевка, Новожеланное, Выемка, Скучное, Журавка, Калиново, Новогродовка, Красногоровка, Григоровка, Галицыновка, Водяное, Желанное Первое и Георгиевку в Донецкой Народной Республике.Подробнее о происходящем на фронте читайте в материале Александра Чаленко Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией.

https://ukraina.ru/20240923/1057613490.html

https://ukraina.ru/20240913/1057404321.html

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новости, угледар, россия, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, вс рф