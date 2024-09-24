Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией - 24.09.2024 Украина.ру
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Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией
Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией - 24.09.2024 Украина.ру
Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения в ДНР.
2024-09-24T05:17
2024-09-24T05:17
эксклюзив
сво
угледар
селидово
клещеевка
александр "варяг" матюшин
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
александр чаленко
украина.ру
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Хорошие новости сегодня пришли с угледарского фронта: из-за сильнейшего натиска российских штурмовых групп посыпался украинский фронт в районе Пречистовки, села к западу от Угледара. Бойцы из 58-й бригады ВСУ попросту ушли на "более выгодные позиции". Благодаря их трусости российские подразделения в настоящий момент прорываются к Богоявленке, селу, через которое идет последняя дорога, по которой в Угледар еще можно доставлять боекомплект. Как только эта дорога будет перерезана, гарнизон города попадает в полное окружение."По данным нашей разведки, понимая это, укропы малыми группами, начиная с этой ночи начали покидать город. Сегодня утром к нам в плен сдалась группа из 20 человек. Также наши вошли непосредственно в сам Угледар, и уже ведут бои в районе многоэтажек. Какой-то укроп в панике написал, что наши перешли речку Кашлагач к западу от города, что создает плацдарм для быстрого окружения.Контроль над этим городом важен для нас тем, что это господствующая высота над всей степной округой. Говорят, что в ясную погоду из Угледара можно увидеть Курахово, находящееся в 20 км", - рассказал Александр "Варяг" Матюшин.На часов-ярском направлении ВСУ ушли из Андреевки, села на юге от ранее освобожденной Клещеевки, перейдя водоканал "Северский Донец-Донбасс". Освобождение Калинина/Калиновки на севере от Часов Яра позволяет российским подразделениям, ведущим бои в том районе, устойчиво получать снабжение.Матюшин, который только что вернулся с позиций 7-й штурмовой Георгиевской бригады, рассказал о тамошних кулибиных, которые стали использовать "вьетконговские технологии". По его словам, внедряя опыт хошиминовцев времен Вьетнамской войны, они, в частности боец с позывным "Темыч", создали установку "Партизан" на основе БМ 21 "Град". С "Града" была снята направляющая труба, которую поставили на треногу. Бьет такая техника на расстояние 20 км. Сделав одиночный выстрел, установку разбирают, складывают в багажник и переезжают на новое место. Засечь и уничтожить такую технику практически невозможно.В Торецке бои идут в центре города в квадрате улиц Центральная, Дружбы, Маяковского и бульвара Пушкина. Украинцы покинули здание горадминистрации. Однако информации о том, что над зданием поднят российский флаг, еще нет.Также освобождена Нелеповка, село между Торецком и Нью-Йорком."Нашим, к сожалению, в сентябре этого года пришлось оставить это село во время украинского "контрнаступа", когда сюда перебросили "азовцев"*. Но теперь мы этих "азовцев" не только выбили, но на их плечах на БТРах смогли влететь в Леонидовку (к юго-западу от Торецка) и там закрепиться", - говорит Матюшин.На покровском направлении российские подразделения отбили террикон шахты "Селидовская" и вновь зашли в Красный Яр и Крутой Яр, который ВСУ у нас отбили, перебросив под Покровск резервы. Теперь мы находимся от Мирнограда/Димитрова в 1,5 км.После того, как семь дней назад был освобожден Украинск, российские штурмовые группы вошли в Цукурино, расположенное к югу от Селидово, и сегодня ведут бои на его северных окраинах. Таким образом, дорога Селидово – Курахово перерезана.Под Курахово освобождено село Острое и взята под контроль бывшая колония N82. Благодаря этому российские подразделения приблизились к Курахово на расстояние 3 км. К тому же они обходят с севера село Максимильяновку, последний населенный пункт перед этим городом. Невельский полукотел продолжает сужаться.* - запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также материал Александра Чаленко На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден
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угледар
селидово
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, сво, угледар, селидово, клещеевка, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, александр чаленко, украина.ру
Эксклюзив, СВО, Угледар, Селидово, Клещеевка, Александр "Варяг" Матюшин, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Александр Чаленко, Украина.ру

Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией

05:17 24.09.2024
 
© из личного архива Елены Бобковой и Александра "Варяга" Матюшина7-я штурмовая бригада Св. Георгия
7-я штурмовая бригада Св. Георгия
© из личного архива Елены Бобковой и Александра "Варяга" Матюшина
Читать в
Александр Чаленко
автор издания Украина.ру
Все материалы
Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения в ДНР.
Хорошие новости сегодня пришли с угледарского фронта: из-за сильнейшего натиска российских штурмовых групп посыпался украинский фронт в районе Пречистовки, села к западу от Угледара. Бойцы из 58-й бригады ВСУ попросту ушли на "более выгодные позиции". Благодаря их трусости российские подразделения в настоящий момент прорываются к Богоявленке, селу, через которое идет последняя дорога, по которой в Угледар еще можно доставлять боекомплект. Как только эта дорога будет перерезана, гарнизон города попадает в полное окружение.
"По данным нашей разведки, понимая это, укропы малыми группами, начиная с этой ночи начали покидать город. Сегодня утром к нам в плен сдалась группа из 20 человек. Также наши вошли непосредственно в сам Угледар, и уже ведут бои в районе многоэтажек. Какой-то укроп в панике написал, что наши перешли речку Кашлагач к западу от города, что создает плацдарм для быстрого окружения.
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Контроль над этим городом важен для нас тем, что это господствующая высота над всей степной округой. Говорят, что в ясную погоду из Угледара можно увидеть Курахово, находящееся в 20 км", - рассказал Александр "Варяг" Матюшин.
На часов-ярском направлении ВСУ ушли из Андреевки, села на юге от ранее освобожденной Клещеевки, перейдя водоканал "Северский Донец-Донбасс". Освобождение Калинина/Калиновки на севере от Часов Яра позволяет российским подразделениям, ведущим бои в том районе, устойчиво получать снабжение.
Матюшин, который только что вернулся с позиций 7-й штурмовой Георгиевской бригады, рассказал о тамошних кулибиных, которые стали использовать "вьетконговские технологии". По его словам, внедряя опыт хошиминовцев времен Вьетнамской войны, они, в частности боец с позывным "Темыч", создали установку "Партизан" на основе БМ 21 "Град". С "Града" была снята направляющая труба, которую поставили на треногу. Бьет такая техника на расстояние 20 км. Сделав одиночный выстрел, установку разбирают, складывают в багажник и переезжают на новое место. Засечь и уничтожить такую технику практически невозможно.
© из личного архива Елены Бобковой и Александра "Варяга" Матюшина
Установка Партизан
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© из личного архива Елены Бобковой и Александра "Варяга" Матюшина
© из личного архива Елены Бобковой и Александра "Варяга" Матюшина
Установка Партизан
2 из 3
© из личного архива Елены Бобковой и Александра "Варяга" Матюшина
© из личного архива Елены Бобковой и Александра "Варяга" Матюшина
Позывной Темыч
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© из личного архива Елены Бобковой и Александра "Варяга" Матюшина
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© из личного архива Елены Бобковой и Александра "Варяга" Матюшина
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© из личного архива Елены Бобковой и Александра "Варяга" Матюшина
3 из 3
© из личного архива Елены Бобковой и Александра "Варяга" Матюшина
В Торецке бои идут в центре города в квадрате улиц Центральная, Дружбы, Маяковского и бульвара Пушкина. Украинцы покинули здание горадминистрации. Однако информации о том, что над зданием поднят российский флаг, еще нет.
Также освобождена Нелеповка, село между Торецком и Нью-Йорком.
"Нашим, к сожалению, в сентябре этого года пришлось оставить это село во время украинского "контрнаступа", когда сюда перебросили "азовцев"*. Но теперь мы этих "азовцев" не только выбили, но на их плечах на БТРах смогли влететь в Леонидовку (к юго-западу от Торецка) и там закрепиться", - говорит Матюшин.
На покровском направлении российские подразделения отбили террикон шахты "Селидовская" и вновь зашли в Красный Яр и Крутой Яр, который ВСУ у нас отбили, перебросив под Покровск резервы. Теперь мы находимся от Мирнограда/Димитрова в 1,5 км.
После того, как семь дней назад был освобожден Украинск, российские штурмовые группы вошли в Цукурино, расположенное к югу от Селидово, и сегодня ведут бои на его северных окраинах. Таким образом, дорога Селидово – Курахово перерезана.
Под Курахово освобождено село Острое и взята под контроль бывшая колония N82. Благодаря этому российские подразделения приблизились к Курахово на расстояние 3 км. К тому же они обходят с севера село Максимильяновку, последний населенный пункт перед этим городом. Невельский полукотел продолжает сужаться.
* - запрещённая в РФ террористическая организация
Читайте также материал Александра Чаленко На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден
 
ЭксклюзивСВОУгледарСелидовоКлещеевкаАлександр "Варяг" МатюшинВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаАлександр ЧаленкоУкраина.ру
 
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