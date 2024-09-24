https://ukraina.ru/20240924/1057632059.html

Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией

Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией - 24.09.2024 Украина.ру

Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией

Донецкий волонтер и ополченец первой волны старший лейтенант Александр "Варяг" Матюшин рассказал изданию Украина.ру о ситуации на линии боевого соприкосновения в ДНР.

2024-09-24T05:17

2024-09-24T05:17

2024-09-24T05:17

эксклюзив

сво

угледар

селидово

клещеевка

александр "варяг" матюшин

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

александр чаленко

украина.ру

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Хорошие новости сегодня пришли с угледарского фронта: из-за сильнейшего натиска российских штурмовых групп посыпался украинский фронт в районе Пречистовки, села к западу от Угледара. Бойцы из 58-й бригады ВСУ попросту ушли на "более выгодные позиции". Благодаря их трусости российские подразделения в настоящий момент прорываются к Богоявленке, селу, через которое идет последняя дорога, по которой в Угледар еще можно доставлять боекомплект. Как только эта дорога будет перерезана, гарнизон города попадает в полное окружение."По данным нашей разведки, понимая это, укропы малыми группами, начиная с этой ночи начали покидать город. Сегодня утром к нам в плен сдалась группа из 20 человек. Также наши вошли непосредственно в сам Угледар, и уже ведут бои в районе многоэтажек. Какой-то укроп в панике написал, что наши перешли речку Кашлагач к западу от города, что создает плацдарм для быстрого окружения.Контроль над этим городом важен для нас тем, что это господствующая высота над всей степной округой. Говорят, что в ясную погоду из Угледара можно увидеть Курахово, находящееся в 20 км", - рассказал Александр "Варяг" Матюшин.На часов-ярском направлении ВСУ ушли из Андреевки, села на юге от ранее освобожденной Клещеевки, перейдя водоканал "Северский Донец-Донбасс". Освобождение Калинина/Калиновки на севере от Часов Яра позволяет российским подразделениям, ведущим бои в том районе, устойчиво получать снабжение.Матюшин, который только что вернулся с позиций 7-й штурмовой Георгиевской бригады, рассказал о тамошних кулибиных, которые стали использовать "вьетконговские технологии". По его словам, внедряя опыт хошиминовцев времен Вьетнамской войны, они, в частности боец с позывным "Темыч", создали установку "Партизан" на основе БМ 21 "Град". С "Града" была снята направляющая труба, которую поставили на треногу. Бьет такая техника на расстояние 20 км. Сделав одиночный выстрел, установку разбирают, складывают в багажник и переезжают на новое место. Засечь и уничтожить такую технику практически невозможно.В Торецке бои идут в центре города в квадрате улиц Центральная, Дружбы, Маяковского и бульвара Пушкина. Украинцы покинули здание горадминистрации. Однако информации о том, что над зданием поднят российский флаг, еще нет.Также освобождена Нелеповка, село между Торецком и Нью-Йорком."Нашим, к сожалению, в сентябре этого года пришлось оставить это село во время украинского "контрнаступа", когда сюда перебросили "азовцев"*. Но теперь мы этих "азовцев" не только выбили, но на их плечах на БТРах смогли влететь в Леонидовку (к юго-западу от Торецка) и там закрепиться", - говорит Матюшин.На покровском направлении российские подразделения отбили террикон шахты "Селидовская" и вновь зашли в Красный Яр и Крутой Яр, который ВСУ у нас отбили, перебросив под Покровск резервы. Теперь мы находимся от Мирнограда/Димитрова в 1,5 км.После того, как семь дней назад был освобожден Украинск, российские штурмовые группы вошли в Цукурино, расположенное к югу от Селидово, и сегодня ведут бои на его северных окраинах. Таким образом, дорога Селидово – Курахово перерезана.Под Курахово освобождено село Острое и взята под контроль бывшая колония N82. Благодаря этому российские подразделения приблизились к Курахово на расстояние 3 км. К тому же они обходят с севера село Максимильяновку, последний населенный пункт перед этим городом. Невельский полукотел продолжает сужаться.* - запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также материал Александра Чаленко На Запорожье! Куда ударит российская армия, когда юг ДНР будет освобожден

https://ukraina.ru/20240921/1057590303.html

угледар

селидово

клещеевка

донецкая народная республика

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Александр Чаленко

эксклюзив, сво, угледар, селидово, клещеевка, александр "варяг" матюшин, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, александр чаленко, украина.ру