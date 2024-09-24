https://ukraina.ru/20240924/1057641300.html

"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотреть

"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотреть - 24.09.2024 Украина.ру

"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотреть

Владимир Зеленский - "величайший продавец в истории", так как умудряется максимально дорого продавать то, что не выгодно покупателю. Это значит, что политику в отношении Киева нужно пересмотреть. Такое заявление во время митинга в Пенсильвании сделал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Его слова процитировало американское агентство Bloomberg

2024-09-24T09:44

2024-09-24T09:44

2024-09-24T10:05

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Он уточнил, что теперь будет подходить к политике в отношении Украины и Зеленского "по-другому", и выразил удивление просьбам лидера киевского режима об оказании помощи в сфере безопасности.Также кандидат в президенты в очередной раз повторил свой тезис, что закончит украинский конфликт еще до того, как вступит в должность, если будет избран.Досталось Зеленскому и от сына кандидата в президенты Дональда Трампа-младшего. Он также раскритиковал главаря киевского режима за поддержку Камалы Харрис и резкие высказывания в адрес своего отца, попутно обвинив в меркантильности.Сейчас Зеленский находится в США, где должен "презентовать" свой "план победы" действующему лидеру страны Джо Байдену. В минувшее воскресенье гость страны посетил завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, где заявил СМИ, что Трамп не понимает всей сложности конфликта и сделал некорректные "политические заявления". В прессе предположили, что под ними имеется в виду тот факт, что Трамп обошел стороной вопрос о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в конфликте.Ранее Зеленский объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.В субботу, 21 сентября, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что "план победы" Зеленского включает в себя вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.Чуть позже британская газета The Times обнародовала свои данные о содержании "плана победы" Зеленского. По информации издания, в него входят:Большинство экспертов сходится на том, что ни Киев, ни Запад не планируют договариваться с Россией, а "план победы" - лишь способ выиграть время на перегруппировку.Специалисты также отмечают, что подсчитать точную сумму американских трат на Украину пока невозможно, поскольку транши были крайне разрозненными. Однако по последним данным Fox News, эта сумма давно превысила $113 миллиардов.Еще по теме: в материале Михаила Павлива Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы" и статье Татьяны Сточнович "Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией.

https://ukraina.ru/20240924/1057621571.html

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новости, киев, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, политика