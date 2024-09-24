"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотреть - 24.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240924/1057641300.html
"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотреть
"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотреть - 24.09.2024 Украина.ру
"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотреть
Владимир Зеленский - "величайший продавец в истории", так как умудряется максимально дорого продавать то, что не выгодно покупателю. Это значит, что политику в отношении Киева нужно пересмотреть. Такое заявление во время митинга в Пенсильвании сделал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Его слова процитировало американское агентство Bloomberg
2024-09-24T09:44
2024-09-24T10:05
новости
киев
украина
сша
владимир зеленский
дональд трамп
джо байден
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102512/09/1025120960_49:0:1389:754_1920x0_80_0_0_e7c47a7c7d606568b57058283f4af024.png.webp
Он уточнил, что теперь будет подходить к политике в отношении Украины и Зеленского "по-другому", и выразил удивление просьбам лидера киевского режима об оказании помощи в сфере безопасности.Также кандидат в президенты в очередной раз повторил свой тезис, что закончит украинский конфликт еще до того, как вступит в должность, если будет избран.Досталось Зеленскому и от сына кандидата в президенты Дональда Трампа-младшего. Он также раскритиковал главаря киевского режима за поддержку Камалы Харрис и резкие высказывания в адрес своего отца, попутно обвинив в меркантильности.Сейчас Зеленский находится в США, где должен "презентовать" свой "план победы" действующему лидеру страны Джо Байдену. В минувшее воскресенье гость страны посетил завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, где заявил СМИ, что Трамп не понимает всей сложности конфликта и сделал некорректные "политические заявления". В прессе предположили, что под ними имеется в виду тот факт, что Трамп обошел стороной вопрос о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в конфликте.Ранее Зеленский объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.В субботу, 21 сентября, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что "план победы" Зеленского включает в себя вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.Чуть позже британская газета The Times обнародовала свои данные о содержании "плана победы" Зеленского. По информации издания, в него входят:Большинство экспертов сходится на том, что ни Киев, ни Запад не планируют договариваться с Россией, а "план победы" - лишь способ выиграть время на перегруппировку.Специалисты также отмечают, что подсчитать точную сумму американских трат на Украину пока невозможно, поскольку транши были крайне разрозненными. Однако по последним данным Fox News, эта сумма давно превысила $113 миллиардов.Еще по теме: в материале Михаила Павлива Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы" и статье Татьяны Сточнович "Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией.
https://ukraina.ru/20240924/1057621571.html
https://ukraina.ru/20240923/1057622222.html
https://ukraina.ru/20240921/1057596306.html
киев
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102512/09/1025120960_0:0:1006:754_1920x0_80_0_0_5f300aa88bcb6fe927d9be908fd9c899.png.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киев, украина, сша, владимир зеленский, дональд трамп, джо байден, политика
Новости, Киев, Украина, США, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Джо Байден, политика

"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотреть

09:44 24.09.2024 (обновлено: 10:05 24.09.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Радио Свобода
- РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Радио Свобода
Читать в
Владимир Зеленский - "величайший продавец в истории", так как умудряется максимально дорого продавать то, что не выгодно покупателю. Это значит, что политику в отношении Киева нужно пересмотреть. Такое заявление во время митинга в Пенсильвании сделал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Его слова процитировало американское агентство Bloomberg
"Я вижу, что Зеленский приехал. Я думаю, что он величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.
Он уточнил, что теперь будет подходить к политике в отношении Украины и Зеленского "по-другому", и выразил удивление просьбам лидера киевского режима об оказании помощи в сфере безопасности.
Также кандидат в президенты в очередной раз повторил свой тезис, что закончит украинский конфликт еще до того, как вступит в должность, если будет избран.
Досталось Зеленскому и от сына кандидата в президенты Дональда Трампа-младшего. Он также раскритиковал главаря киевского режима за поддержку Камалы Харрис и резкие высказывания в адрес своего отца, попутно обвинив в меркантильности.
"Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!" - написал сын Трампа в своих соцсетях.
Сейчас Зеленский находится в США, где должен "презентовать" свой "план победы" действующему лидеру страны Джо Байдену. В минувшее воскресенье гость страны посетил завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, где заявил СМИ, что Трамп не понимает всей сложности конфликта и сделал некорректные "политические заявления". В прессе предположили, что под ними имеется в виду тот факт, что Трамп обошел стороной вопрос о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в конфликте.
ядерная война, бомба
06:55
План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с РоссиейВ украинском экспертном сообществе по-прежнему обсуждают возможные последствия реализации "плана победы" Зеленского и думают над тем, почему по поводу содержания этого плана не советовались с народом
Ранее Зеленский объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.
В субботу, 21 сентября, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что "план победы" Зеленского включает в себя вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.
Чуть позже британская газета The Times обнародовала свои данные о содержании "плана победы" Зеленского. По информации издания, в него входят:
  • гарантии безопасности для Украины от стран Запада, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО";
  • международная финансовая помощь для восстановления экономики;
  • предоставление современных вооружений от Запада;
  • продолжение операции ВСУ в Курской области.
Вчера, 15:14
"План победы": что привёз Байдену ЗеленскийЗеленский обещал представить свой план Байдену, но, понятно, утечка произошла сразу же по прибытии в Вашингтон 23 сентября, о чём отчиталась The Times. Разумеется, какие-то детали и количественные характеристики будут опубликованы позже, но в целом очертания плана понятны.
Большинство экспертов сходится на том, что ни Киев, ни Запад не планируют договариваться с Россией, а "план победы" - лишь способ выиграть время на перегруппировку.
Специалисты также отмечают, что подсчитать точную сумму американских трат на Украину пока невозможно, поскольку транши были крайне разрозненными. Однако по последним данным Fox News, эта сумма давно превысила $113 миллиардов.
Зеленский задумался
21 сентября, 16:59
"Жду твоего поражения": "план победы" Зеленского взорвал соцсетиАнглоязычные пользователи социальных сетей резко отреагировали на информацию о том, что именно включает в себя "план победы "Владимира
Еще по теме: в материале Михаила Павлива Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы" и статье Татьяны Сточнович "Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией.
 
НовостиКиевУкраинаСШАВладимир ЗеленскийДональд ТрампДжо Байденполитика
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:21Российские военные зашли в восточные окраины Угледара - украинские СМИ
10:08Зеленского обвинили во вмешательстве в президентские выборы в США
09:57Офис Зеленского добьет энергосистему страны - бывший глава "Укрэнерго"
09:44"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотреть
09:00Конец света из-за Зеленского, провалы ВСУ, украинский нацизм. Главное на Украине на утро 24 сентября
08:32Алексей Кузнецов: Пока Европа помнит вкус русской крови, шанса с Россией у нее нет
08:04Главное за ночь 24 сентября
08:00Зеленский – идеальный американец. Почти
06:55План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с Россией
06:45Хроника энергетической войны: Проблемы ЕС без газа из России, водорода из Норвегии не будет, выгоды Индии
06:30Каринэ Геворгян о новой войне на Ближнем Востоке и о том, что ждет Армию обороны Израиля в Ливане
06:25Александр Носович: Заявления Зеленского о предоставлении ракет - манипуляция, ими будет управлять Запад
06:15Противник реально побежал: офицер запаса рассказал, почему контрудар армии РФ обернулся шоком для ВСУ
06:00"Мобилизация неизбежна": Кочетков объяснил, как новый призыв позволит России быстрее победить в СВО
05:50Алексей Анпилогов: Пока ВСУ готовят поход на Рыльск, Россия готовит им неприятные клещи под Угледаром
05:45Всегда есть фактор внезапности: офицер запаса рассказал, когда в России могут объявить мобилизацию
05:36Развивает концепцию АнтиРоссии и боится, что США бросят Украину. Чем занят второй президент Леонид Кучма
05:30"Тотально выселяют всех": Виктор Кутырь о том, зачем Украина эвакуирует население из Шостки и Глухова
05:17Угледар на грани падения. Еще чуть-чуть, и город будет полностью окружен российской армией
05:15Анпилогов назвал три точки на карте, где ВС РФ готовят для врага "неприятное" оперативное окружение
Лента новостейМолния