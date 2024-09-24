"Величайший продавец в истории": Трамп заявил, что отношение к Зеленскому и Киеву нужно пересмотреть
09:44 24.09.2024 (обновлено: 10:05 24.09.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Радио Свобода
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Радио Свобода
Владимир Зеленский - "величайший продавец в истории", так как умудряется максимально дорого продавать то, что не выгодно покупателю. Это значит, что политику в отношении Киева нужно пересмотреть. Такое заявление во время митинга в Пенсильвании сделал кандидат в президенты США Дональд Трамп. Его слова процитировало американское агентство Bloomberg
"Я вижу, что Зеленский приехал. Я думаю, что он величайший продавец в истории: каждый раз, когда он приезжает к нам, он уезжает обратно с 60 миллиардами долларов", - сказал Трамп.
Он уточнил, что теперь будет подходить к политике в отношении Украины и Зеленского "по-другому", и выразил удивление просьбам лидера киевского режима об оказании помощи в сфере безопасности.
Также кандидат в президенты в очередной раз повторил свой тезис, что закончит украинский конфликт еще до того, как вступит в должность, если будет избран.
Досталось Зеленскому и от сына кандидата в президенты Дональда Трампа-младшего. Он также раскритиковал главаря киевского режима за поддержку Камалы Харрис и резкие высказывания в адрес своего отца, попутно обвинив в меркантильности.
"Итак, иностранный лидер, получивший миллиарды долларов финансирования от американских налогоплательщиков, приехал в нашу страну и имеет наглость ругать кандидата республиканской партии на пост президента? И он делает это сразу после того, как проукраинский фанатик пытался убить моего отца? Какой позор!" - написал сын Трампа в своих соцсетях.
Сейчас Зеленский находится в США, где должен "презентовать" свой "план победы" действующему лидеру страны Джо Байдену. В минувшее воскресенье гость страны посетил завод по производству боеприпасов в Пенсильвании, где заявил СМИ, что Трамп не понимает всей сложности конфликта и сделал некорректные "политические заявления". В прессе предположили, что под ними имеется в виду тот факт, что Трамп обошел стороной вопрос о том, хочет ли он, чтобы Киев одержал победу в конфликте.
06:55План победы Зеленского как шантаж Запада и США. Украинские эксперты и политики о долгой войне с РоссиейВ украинском экспертном сообществе по-прежнему обсуждают возможные последствия реализации "плана победы" Зеленского и думают над тем, почему по поводу содержания этого плана не советовались с народом
Ранее Зеленский объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.
Чуть позже британская газета The Times обнародовала свои данные о содержании "плана победы" Зеленского. По информации издания, в него входят:
- —гарантии безопасности для Украины от стран Запада, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО";
- —международная финансовая помощь для восстановления экономики;
- —предоставление современных вооружений от Запада;
- —продолжение операции ВСУ в Курской области.
Вчера, 15:14"План победы": что привёз Байдену ЗеленскийЗеленский обещал представить свой план Байдену, но, понятно, утечка произошла сразу же по прибытии в Вашингтон 23 сентября, о чём отчиталась The Times. Разумеется, какие-то детали и количественные характеристики будут опубликованы позже, но в целом очертания плана понятны.
Большинство экспертов сходится на том, что ни Киев, ни Запад не планируют договариваться с Россией, а "план победы" - лишь способ выиграть время на перегруппировку.
Специалисты также отмечают, что подсчитать точную сумму американских трат на Украину пока невозможно, поскольку транши были крайне разрозненными. Однако по последним данным Fox News, эта сумма давно превысила $113 миллиардов.
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