https://ukraina.ru/20240923/1057618198.html

Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы"

Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы" - 23.09.2024 Украина.ру

Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы"

На три вещи можно смотреть бесконечно. Как течет вода, как горит огонь, и как Зеленский ломает комедию в попытке выпросить еще денег и продлить свою агонию.

2024-09-23T11:15

2024-09-23T11:15

2024-09-23T11:15

украина

сша

россия

владимир зеленский

джо байден

владимир путин

нато

оон

вооруженные силы украины

мнения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/0e/1057447811_0:54:376:266_1920x0_80_0_0_55d1900572b34f22452a58631217ae33.jpg

На прошлой неделе официальные лица в США играли в веселую игру "план победы Шредингера" (по аналогии со знаменитым экспериментом, подразумевающим одновременное и наличие и отсутствие кота в закрытом ящике).Сначала постпред США при ООН Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции заявила, что Штаты уже ознакомились с планом президента Зеленского по окончанию войны."Мы считаем, что он излагает стратегию и план, который может работать. И нам нужно увидеть, как мы можем способствовать этому …", - сообщила постпред.Однако уже на следующий день директор по вопросам Европы в совете нацбезопасности США Майкл Карпентер опроверг ее слова: "Нет, мы не ознакомлены с планом, но президенты будут иметь возможность в ближайшее время провести этот разговор, а также согласовать свои стратегические цели до конца работы этой администрации". На вопрос журналистов, утвердит ли Байден план Зеленского, Карпентер сказал, что не знает."Я не знаю, что в плане, поэтому я не могу вам сказать, какая будет реакция. Но, конечно, президент Байден абсолютно решительно настроен поддержать Украину и поставить ее в самую сильную позицию в конце своего срока пребывания в должности", - сообщил он.Чуть позже в медиа были озвучены некоторые якобы составляющие этого "гениального" плана. Это ускоренный прием в НАТО, радикальное увеличение военной помощи Украине. И, то самое разрешение бить западными ракетами в глубь российской территории. Вокруг последнего вопроса уже больше месяца особенно много слухов, догадок, предположений и заявлений.То в СМИ происходят якобы "утечки", что решение о предоставлении разрешения уже принято. То следующие публикации и заявления дезавуируют эту информацию. Сделал это и представитель совета по нацбезопасности США."На самом деле, Украина имеет некоторые собственные дальнобойные возможности, которые она очень эффективно использует", - заявил Карпентер. Наконец в это понедельник сам Байден ответил журналистам, что не разрешит удары в глубь России.Буквально синхронно с этим заявлением вышла еще одна PR-заготовка Зеленского, интервью журналу The New Yorker. Где он вещал патетически, с запредельным, и от того таким ненатуральным, пафосом: "Мысль о том, что Байден скажет "нет" украинскому плану победы, является ужасной". "Это означало бы, что Байден не хочет заканчивать войну каким-либо образом, который лишит Россию победы. И мы бы в итоге получили очень долгую войну — невозможную, изнурительную ситуацию, которая унесет жизни огромного количества людей", - сказал Зеленский."Если вы не хотите, чтобы Путин похоронил нас под трупами своего народа, забрав в процессе еще больше украинских жизней, мы предлагаем вам план по укреплению Украины", - добавил просроченный президент Украины.Теперь, после всей этой предыстории, по существу вопроса. "План победы" Зеленского это мистификация, политический перфоманс, не имеющий под собой сколько ни будь прочной основы. И в США это прекрасно знают. По информации инсайдеров цель этого перфоманса, ни много, ни мало вмешательство в президентские выбора в Штатах. Широкая международная презентация "плана" и вся эта медийная истерика Зеленского имеет одну цель – "поймать на слабо" избирательный штаб демократов и заставить их пойти на очередные уступки Киеву. Гарантии принятия в НАТО и разрешения бить по российским мирным городам ключевые требования.Зачем это Зеленскому и Ко? А затем, что на Банковой хорошо понимают: поддержка режима глобальным Западом все больше воспринимается как чемодан без ручки, все сильнее разлад между США и Европой по вопросу объема личного участия в спонсорстве Украины, все сильнее голоса тех кто говорит, что нужно всерьез начать движение к миру, а не к эскалации. А значит, вероятность остановки конфликта, а значит и выборов на Украине, очень вероятно, что не избежать. И тут у Зеленского с Ермаком крайне плохо с "пэрэмогами" и аргументами за сохранение своей власти.Отсюда и требования в формате ультиматума. "Марковку" в виде прозрачной перспективы принятия в НАТО легко будет продать измученному войной населению страны 404. А возможность атаковать в глубь российской территории способно, по мнению киевских людоедов, повлиять на готовность военно-политического руководства России к переговорам.То, что именно разрешение дальнобойных ударов по РФ ключевой элемент "плана победы" Зеленского, заявлял неделю назад советник главы ОП Лещенко.И он совершенно не лукавил.Да, и на Украине, и на Западе прекрасно понимают, что наши объекты в целом хорошо прикрыты ПВО, а наши боевые машины выведены за радиус возможного поражения. Никакого определяющего влияния на ход боевых действий эти потенциальные удары не будут нести.Но беда в том, что военные преступники из ВСУ просят разрешить удары в глубь России для ударов по совсем другим целям.В отличии от самолетов и другой военной техники, мирные города, гражданские объекты не вынесешь за радиус поражения.И именно они, по задумке киевских людоедов должны стать целями ракетных ударов, как мы уже видели в Белгороде, в Шебекино, в Донецке, Луганске, Мелитополе, Мариуполе, Бердянске, Геническе.Именно удары по мирному населению по их задумке должны повлечь за собой внутреннюю дестабилизацию в России.И именно на эту дестабилизацию как на ключевое условие для шанса на успех для страны 404 регулярно говорят самые разные официальные лица режима Зеленского.Будут ли удовлетворены требования Киева в США? Сильно сомневаюсь. Но у Зеленского и Ко есть план "Б" на который они всерьез рассчитывают. О нем в общих чертах рассказал министр обороны незалежной Умеров. Речь о собственной ракетной программе Украины. Да, их изделия "Гром", "Нептун" и "Ольха" так и не удалось запустить в серию, но, похоже, решение найдено. По аналогии с франко-канадским на 90% реактивным дроном "Паляница" очень вероятно, что у Украины скоро могут появиться аналогичные ракеты якобы украинского производства, а по факту американо-франко-британские. Их все равно будет немного, но они, вероятно, будут.Сыграют они какую-то определяющую роль на поле боя? Нет конечно. Но, собственно, упырям Зеленского и не нужна победа. Им нужно что бы это кровавое шоу продолжалось.

https://ukraina.ru/20231128/1051506619.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

украина, сша, россия, владимир зеленский, джо байден, владимир путин, нато, оон, вооруженные силы украины, мнения