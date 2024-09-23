"Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией - 23.09.2024 Украина.ру
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"Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией
"Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией - 23.09.2024 Украина.ру
"Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией
Владимир Зеленский собирается просить у президента США Джо Байдена разместить войска НАТО на Украине. Об этом заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
2024-09-23T06:43
2024-09-23T06:43
эксклюзив
украина
сша
россия
нато
владимир зеленский
джо байден
план
"формула мира"
оон
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Фриман предполагает, что о своем "волшебном плане" как вернуть Украине все территории Зеленский сообщит Байдену на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН, которое началось в Нью-Йорке."Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине. (…) Как вы понимаете, это большой шаг к прямой войне", - сказал Фриман.По его словам, такая просьба Зеленского свидетельствовала бы о его отчаянном положении из-за нехватки войск и вооружений."Волшебный план" Зеленского о котором говорит Фриман — это новая инициатива под громким названием "план победы", которую глава киевского режима анонсировал перед поездкой в Нью-Йорк на заседание ГА ООН, на полях которого должна состояться его встреча с президентом США Джо Байденом.При этом содержание самого документа Зеленский не раскрыл. В недавнем интервью CNN он лишь сообщил, что в его плане пять пунктов. Четыре из них относятся к тому, что Украине необходимо сейчас, один — к тому, что ей понадобится уже после войны.Также Зеленский рассказал, что его план касается безопасности, геополитического положения Украины, очень сильной военной поддержки, которая должна быть доступна для нее, свободы принимать решения о том, как использовать те или иные ресурсы, экономической поддержки.По словам Зеленского, частью плана является ухудшение жизни внутри России. "Если российское общество окажется в опасности, если они будут жить без комфорта, без энергии, как наши люди, они поймут цену этой войны, они не будут счастливы и начнут оказывать на Путина давление", - убежден глава киевского режима.Уже на основании скудного изложения Владимира Зеленского несложно догадаться, что в США он рассчитывает уговорить президента Байдена разрешить ВСУ бить западными дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Это фактически подтвердил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко в эфире украинского телемарафона."План победы подразумевает план, где Украина получит новые возможности, сможет бить по аэродромам, военным базам и хранилищам", - поделился подробностями Лещенко.На днях некоторые подробности плана Зеленского опубликовало немецкое издание Bild. В статье издания также говорится о том, что в документе содержится требование разрешить Украине бить западным дальнобойным оружием по целям в глубине российской территории. Но немецкая газета пишет в том числе о "готовности Украины принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта — и, таким образом, временное замораживание ситуации".При этом остается неясным на основании чего Зеленский предполагает, что его удары дальнобойным оружием по целям в глубине территории России заставят российскую сторону согласиться на локальное прекращение огня и временную заморозку боевых действий на определенных участках фронта.Однако подобные "пробелы" в "плане победы" Владимира Зеленского нисколько не удивляют, так как он и ранее зарекомендовал себя в роли автора ни одной громкой, но при этом не жизнеспособной инициативы по прекращению конфликта на Украине, составленной без учета реального положения дел.Еще в сентябре 2022 года тогда еще легитимный президент Украины Владимир Зеленский обратился в ГА ООН с предварительно записанным видео, в котором он назвал пять условий для "формулы мира", которые не подлежат обсуждению. Среди них — наказание России за "преступления, совершенные против Украины", защита жизни "всеми доступными средствами, разрешенными уставом ООН", восстановление безопасности и территориальной целостности Украины, гарантии безопасности со стороны других стран и решимость Украины продолжать защищаться.Во время саммита лидеров G20 на Бали в Индонезии в ноябре 2022 года было обнародовано подробное содержание "формулы мира" из десяти пунктов. В рамках документа упоминается в том числе обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года.Украинская формула мира неоднократно обсуждалась на международных площадках, но каждый раз без участия России. В июне 2023 года о ней говорили участники встречи в Копенгагене, среди которых оказались представители США, ЕС, Великобритании, Индии, Канады, Германии, ЮАР, Турции, Франции.В августе 2023 года "формула мира" Зеленского стала основной статьей встречи в Джидде с участием 42 представителя стран Запада, а также Бразилии, Египта, Индии, Индонезии, ЮАР и Китая.В октябре 2023 года состоялась встреча на Мальте, в которой приняли участие представители 66 стран Запада и Глобального Юга. По итогам встречи участники приняли документ о намерении созвать Глобальный саммит на уровне лидеров стран-участников "формулы мира", на котором ожидается утверждение всех положений украинского документа.В декабре 2023 года в Киеве состоялась рабочая встреча с представителями дипломатического корпуса разных государств по вопросам имплементации формулы мира.В июне 2024 года в Швейцарии состоялся Глобальный саммит по имплементации формулы мира на уровне мировых лидеров, но особым успехом он не отличился. Бразилия, Индия и ЮАР отказались подписать итоговый документ, Китай не принял участие в мероприятии, а представители ряда стран дали понять, что без участия России план достижения мира на Украине не будет работать.Именно об этом 11 сентября заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге в ходе дебатов по бюджету. По его словам, необходимо организовать новую конференцию для урегулирования украинского конфликта, но в ней обязательно должна участвовать российская сторона.Однако Москва не считает, что Запад планирует "договариваться по-честному" и "поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского всерьез", заявил на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров.Тем более, одним из основных условий России для восстановления мира на Украине является внеблоковый статус этой страны. Если Зеленский приглашает НАТО зайти на территорию Украины, он сознательно идет на эскалацию конфликта с непредсказуемыми последствиями. Не для мира и не для победы это ему нужно, а для сохранения собственного положения. Его президентские полномочия закончились еще в мае и только военное положение сохраняет Зеленского у власти.Поведется ли Байден на уловки Зеленского? Пока американские СМИ не исключают, что именно период между выборами и вступлением нового президента США в должность американская администрация попытается использовать для разрешения украинского конфликта. Вопрос, что будет отправной точкой для начала переговоров.Больше о предстоящей встрече Зеленского и Байдена в материале Владимира Скачко Измена Байдену с заводом. Ради снарядов для войны Зеленский игнорирует президента США
https://ukraina.ru/20240919/1057528213.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, сша, россия, нато, владимир зеленский, джо байден, план, "формула мира", оон, пентагон, сергей лещенко
Эксклюзив, Украина, США, Россия, НАТО, Владимир Зеленский, Джо Байден, план, "формула мира", ООН, Пентагон, Сергей Лещенко

"Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией

06:43 23.09.2024
 
Зеленский в НАТО
Зеленский в НАТО
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский собирается просить у президента США Джо Байдена разместить войска НАТО на Украине. Об этом заявил бывший помощник главы Пентагона по вопросам международной безопасности Час Фриман в интервью YouTube-каналу Dialogue Works
Фриман предполагает, что о своем "волшебном плане" как вернуть Украине все территории Зеленский сообщит Байдену на полях заседания Генеральной Ассамблеи ООН, которое началось в Нью-Йорке.
"Я думаю, что этот план предполагает размещение войск НАТО на Западной Украине. (…) Как вы понимаете, это большой шаг к прямой войне", - сказал Фриман.
По его словам, такая просьба Зеленского свидетельствовала бы о его отчаянном положении из-за нехватки войск и вооружений.
"Волшебный план" Зеленского о котором говорит Фриман — это новая инициатива под громким названием "план победы", которую глава киевского режима анонсировал перед поездкой в Нью-Йорк на заседание ГА ООН, на полях которого должна состояться его встреча с президентом США Джо Байденом.
При этом содержание самого документа Зеленский не раскрыл. В недавнем интервью CNN он лишь сообщил, что в его плане пять пунктов. Четыре из них относятся к тому, что Украине необходимо сейчас, один — к тому, что ей понадобится уже после войны.
Также Зеленский рассказал, что его план касается безопасности, геополитического положения Украины, очень сильной военной поддержки, которая должна быть доступна для нее, свободы принимать решения о том, как использовать те или иные ресурсы, экономической поддержки.
По словам Зеленского, частью плана является ухудшение жизни внутри России. "Если российское общество окажется в опасности, если они будут жить без комфорта, без энергии, как наши люди, они поймут цену этой войны, они не будут счастливы и начнут оказывать на Путина давление", - убежден глава киевского режима.
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Уже на основании скудного изложения Владимира Зеленского несложно догадаться, что в США он рассчитывает уговорить президента Байдена разрешить ВСУ бить западными дальнобойными ракетами вглубь российской территории. Это фактически подтвердил советник главы офиса Зеленского Сергей Лещенко в эфире украинского телемарафона.
"План победы подразумевает план, где Украина получит новые возможности, сможет бить по аэродромам, военным базам и хранилищам", - поделился подробностями Лещенко.
На днях некоторые подробности плана Зеленского опубликовало немецкое издание Bild. В статье издания также говорится о том, что в документе содержится требование разрешить Украине бить западным дальнобойным оружием по целям в глубине российской территории. Но немецкая газета пишет в том числе о "готовности Украины принять локальное прекращение огня на определенных участках фронта — и, таким образом, временное замораживание ситуации".
При этом остается неясным на основании чего Зеленский предполагает, что его удары дальнобойным оружием по целям в глубине территории России заставят российскую сторону согласиться на локальное прекращение огня и временную заморозку боевых действий на определенных участках фронта.
Однако подобные "пробелы" в "плане победы" Владимира Зеленского нисколько не удивляют, так как он и ранее зарекомендовал себя в роли автора ни одной громкой, но при этом не жизнеспособной инициативы по прекращению конфликта на Украине, составленной без учета реального положения дел.
29 марта, 16:54
Саммит по "формуле мира" под угрозой срыва. Для кого дружба с Россией важнее алхимии ЗеленскогоУкраинские власти мечтали собрать все страны мира в Швейцарии для обсуждения плана Владимира Зеленского по урегулированию кризиса (читай: капитуляции Москвы), но часть государств отказывается разговаривать в таком ключе, да ещё и без присутствия России - второй стороны конфликта
Еще в сентябре 2022 года тогда еще легитимный президент Украины Владимир Зеленский обратился в ГА ООН с предварительно записанным видео, в котором он назвал пять условий для "формулы мира", которые не подлежат обсуждению. Среди них — наказание России за "преступления, совершенные против Украины", защита жизни "всеми доступными средствами, разрешенными уставом ООН", восстановление безопасности и территориальной целостности Украины, гарантии безопасности со стороны других стран и решимость Украины продолжать защищаться.
Во время саммита лидеров G20 на Бали в Индонезии в ноябре 2022 года было обнародовано подробное содержание "формулы мира" из десяти пунктов. В рамках документа упоминается в том числе обеспечение ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, обмен "удерживаемыми лицами" по формуле "всех на всех", восстановление территориальной целостности Украины в границах 1991 года.
Украинская формула мира неоднократно обсуждалась на международных площадках, но каждый раз без участия России. В июне 2023 года о ней говорили участники встречи в Копенгагене, среди которых оказались представители США, ЕС, Великобритании, Индии, Канады, Германии, ЮАР, Турции, Франции.
В августе 2023 года "формула мира" Зеленского стала основной статьей встречи в Джидде с участием 42 представителя стран Запада, а также Бразилии, Египта, Индии, Индонезии, ЮАР и Китая.
В октябре 2023 года состоялась встреча на Мальте, в которой приняли участие представители 66 стран Запада и Глобального Юга. По итогам встречи участники приняли документ о намерении созвать Глобальный саммит на уровне лидеров стран-участников "формулы мира", на котором ожидается утверждение всех положений украинского документа.
В декабре 2023 года в Киеве состоялась рабочая встреча с представителями дипломатического корпуса разных государств по вопросам имплементации формулы мира.
В июне 2024 года в Швейцарии состоялся Глобальный саммит по имплементации формулы мира на уровне мировых лидеров, но особым успехом он не отличился. Бразилия, Индия и ЮАР отказались подписать итоговый документ, Китай не принял участие в мероприятии, а представители ряда стран дали понять, что без участия России план достижения мира на Украине не будет работать.
Именно об этом 11 сентября заявил канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге в ходе дебатов по бюджету. По его словам, необходимо организовать новую конференцию для урегулирования украинского конфликта, но в ней обязательно должна участвовать российская сторона.
Однако Москва не считает, что Запад планирует "договариваться по-честному" и "поэтому мы никогда не рассматривали формулу мира Зеленского всерьез", заявил на днях министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Тем более, одним из основных условий России для восстановления мира на Украине является внеблоковый статус этой страны. Если Зеленский приглашает НАТО зайти на территорию Украины, он сознательно идет на эскалацию конфликта с непредсказуемыми последствиями. Не для мира и не для победы это ему нужно, а для сохранения собственного положения. Его президентские полномочия закончились еще в мае и только военное положение сохраняет Зеленского у власти.
Поведется ли Байден на уловки Зеленского? Пока американские СМИ не исключают, что именно период между выборами и вступлением нового президента США в должность американская администрация попытается использовать для разрешения украинского конфликта. Вопрос, что будет отправной точкой для начала переговоров.
Больше о предстоящей встрече Зеленского и Байдена в материале Владимира Скачко Измена Байдену с заводом. Ради снарядов для войны Зеленский игнорирует президента США
 
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