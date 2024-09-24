Анпилогов: Наступление ВС РФ развивается успешно, но пока рано говорить про окружение Красноармейска - 24.09.2024 Украина.ру
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Анпилогов: Наступление ВС РФ развивается успешно, но пока рано говорить про окружение Красноармейска
Анпилогов: Наступление ВС РФ развивается успешно, но пока рано говорить про окружение Красноармейска - 24.09.2024 Украина.ру
Анпилогов: Наступление ВС РФ развивается успешно, но пока рано говорить про окружение Красноармейска
Пока еще рано говорить о каком-то окружении Красноармейска или Димитрова (Мирнограда), поскольку российские силы находятся в 5-10 километрах от центров этих городов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
2024-09-24T04:45
2024-09-24T04:45
новости
россия
селидово
сша
алексей анпилогов
владимир зеленский
всу
наступление
донбасс
окружение
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Ранее украинский командир танкистов сообщил в комментарии изданию The Washington Post, что Красноармейск (Покровск) уже потерян для ВСУ как логистический узел. Он подчеркнул, что ВС РФ успешно перерезали три ключевые дороги и продвинулись достаточно близко, чтобы артиллерией и дронами контролировать их перемещение. По словам украинского военного, ВСУ там вынуждены обороняться и "потихоньку отступать", чтобы не попасть в окружение.По мнению Анпилогова, пока еще очень рано говорить о каком-то окружении Красноармейска или Димитрова (Мирнограда), поскольку российские силы находятся в 5-10 километрах от центров этих городов. В этом районе находится Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся и который обернется если и не котлом, то точно отнимет у противника большие ресурсы, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском" читайте на сайте Украина.руО том, почему Зеленского ожидало разочарование после приезда в США — в материале Владимира Скачко: Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины на сайте Украина.ру
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селидово
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новости, россия, селидово, сша, алексей анпилогов, владимир зеленский, всу, наступление, донбасс, окружение, ресурсы
Новости, Россия, Селидово, США, Алексей Анпилогов, Владимир Зеленский, ВСУ, наступление, Донбасс, окружение, ресурсы

Анпилогов: Наступление ВС РФ развивается успешно, но пока рано говорить про окружение Красноармейска

04:45 24.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Пока еще рано говорить о каком-то окружении Красноармейска или Димитрова (Мирнограда), поскольку российские силы находятся в 5-10 километрах от центров этих городов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов
Ранее украинский командир танкистов сообщил в комментарии изданию The Washington Post, что Красноармейск (Покровск) уже потерян для ВСУ как логистический узел. Он подчеркнул, что ВС РФ успешно перерезали три ключевые дороги и продвинулись достаточно близко, чтобы артиллерией и дронами контролировать их перемещение.
По словам украинского военного, ВСУ там вынуждены обороняться и "потихоньку отступать", чтобы не попасть в окружение.
По мнению Анпилогова, пока еще очень рано говорить о каком-то окружении Красноармейска или Димитрова (Мирнограда), поскольку российские силы находятся в 5-10 километрах от центров этих городов.

"Причем мы подошли к ним только с одной стороны - с юго-востока. Но поскольку в целом наше наступление развивается успешно, гораздо более вероятно, что такой наш прорыв с окружением произойдет между Селидово и Красногоровкой", — сообщил эксперт.

В этом районе находится Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся и который обернется если и не котлом, то точно отнимет у противника большие ресурсы, подытожил собеседник издания.
Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском" читайте на сайте Украина.ру
О том, почему Зеленского ожидало разочарование после приезда в США — в материале Владимира Скачко: Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины на сайте Украина.ру
Ростислав Ищенко интервью
Вчера, 06:20
Ростислав Ищенко: Россия разберется с Пашиняном, когда он превратит Армению в Украину и станет ЗеленскимМы можем говорить, эффективна ли политика Пашиняна и отвечает ли она национальным интересам Армении. Но Пашинян пока что представляет интересы Армении, потому что армяне его свободно выбрали и потому что оппозиция пока не может его сковырнуть
 
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