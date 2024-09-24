https://ukraina.ru/20240924/1057636503.html

Анпилогов: Наступление ВС РФ развивается успешно, но пока рано говорить про окружение Красноармейска

Анпилогов: Наступление ВС РФ развивается успешно, но пока рано говорить про окружение Красноармейска - 24.09.2024 Украина.ру

Анпилогов: Наступление ВС РФ развивается успешно, но пока рано говорить про окружение Красноармейска

Пока еще рано говорить о каком-то окружении Красноармейска или Димитрова (Мирнограда), поскольку российские силы находятся в 5-10 километрах от центров этих городов. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов

2024-09-24T04:45

2024-09-24T04:45

2024-09-24T04:45

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донбасс

окружение

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Ранее украинский командир танкистов сообщил в комментарии изданию The Washington Post, что Красноармейск (Покровск) уже потерян для ВСУ как логистический узел. Он подчеркнул, что ВС РФ успешно перерезали три ключевые дороги и продвинулись достаточно близко, чтобы артиллерией и дронами контролировать их перемещение. По словам украинского военного, ВСУ там вынуждены обороняться и "потихоньку отступать", чтобы не попасть в окружение.По мнению Анпилогова, пока еще очень рано говорить о каком-то окружении Красноармейска или Димитрова (Мирнограда), поскольку российские силы находятся в 5-10 километрах от центров этих городов. В этом районе находится Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся и который обернется если и не котлом, то точно отнимет у противника большие ресурсы, подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском" читайте на сайте Украина.руО том, почему Зеленского ожидало разочарование после приезда в США — в материале Владимира Скачко: Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240923/1057588653.html

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