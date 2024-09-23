Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском - 23.09.2024 Украина.ру
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Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском - 23.09.2024 Украина.ру
Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2024-09-23T18:08
2024-09-23T18:08
спецоперация
эксклюзив
россия
селидово
курская область
вооруженные силы украины
the washington post
покровск/красноармейск
угледар
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Ранее украинский командир танкистов сообщил в комментарии изданию The Washington Post, что Красноармейск (Покровск) уже потерян для ВСУ как логистический узел. Он подчеркнул, что ВС РФ успешно перерезали три ключевые дороги и продвинулись достаточно близко, чтобы артиллерией и дронами контролировать их перемещение. По словам военного, ВСУ там вынуждены обороняться и "потихоньку отступать", чтобы не попасть в окружение. Пока еще очень рано говорить о каком-то окружении Красноармейска или Димитрова (Мирнограда), поскольку российские войска находятся в 5-10 километрах от центров этих городов. Причем мы подошли к ним только с одной стороны - с юго-востока. Но поскольку в целом наше наступление развивается успешно, гораздо более вероятно, что такой наш прорыв с окружением произойдет между Селидово и Красногоровкой. В этом районе находится Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся и который может оказаться если и не котлом, то точно крайне затратным по ресурсам местом. Туда будут приходить целые подразделения в попытке просочиться на передовую, теряя технику и личный состав, потому что горловина и большая внутренняя часть этого котла уже находится под нашим артиллерийским и стрелковым контролем. То же самое можно сказать и об Угледарском направлении, откуда ВСУ как раз сняли боеспособные части и перебросили их под Красноармейск. Там тоже намечается крайне неприятное для противника оперативное окружение. В город ведет единственная дорога через Богоявленку. Если мы ее перережем, снабжать гарнизон будет крайне затруднительно, особенно на фоне предстоящей осенней распутицы. Наконец, вторжение ВСУ с пиар-целями в Курскую область уже приводит к образованию опасного для противника мешка в Кореневском районе и отрезания наступающих подразделений от их основной базы снабжения. Единственная дорога к этой их базе снабжения идет от Суджи. Короче говоря, во всех названных мной трех точках для Украины существуют именно такие опасности, как описывал этот украинский танкист в отношении Красноармейска.
https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html
https://ukraina.ru/20240919/1057562906.html
россия
селидово
курская область
покровск/красноармейск
угледар
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Кирилл Курбатов
Кирилл Курбатов
Новости
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Украина.ру
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5
4.7
96
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+7 495 645 66 01
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Украина.ру
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
спецоперация, эксклюзив, россия, селидово, курская область, вооруженные силы украины, the washington post, покровск/красноармейск, угледар
Спецоперация, Эксклюзив, Россия, Селидово, Курская область, Вооруженные силы Украины, The Washington Post, Покровск/Красноармейск, Угледар

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском

18:08 23.09.2024
 
© Украина.ру / serafima091999Алексей Анпилогов (СВО)
Алексей Анпилогов (СВО) - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Украина.ру / serafima091999
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Кирилл Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Ранее украинский командир танкистов сообщил в комментарии изданию The Washington Post, что Красноармейск (Покровск) уже потерян для ВСУ как логистический узел. Он подчеркнул, что ВС РФ успешно перерезали три ключевые дороги и продвинулись достаточно близко, чтобы артиллерией и дронами контролировать их перемещение. По словам военного, ВСУ там вынуждены обороняться и "потихоньку отступать", чтобы не попасть в окружение.
Алексей Анпилогов - РИА Новости, 1920, 05.03.2022
5 марта 2022, 07:13
Алексей Анпилогов: кто онПолитолог, публицист
Пока еще очень рано говорить о каком-то окружении Красноармейска или Димитрова (Мирнограда), поскольку российские войска находятся в 5-10 километрах от центров этих городов. Причем мы подошли к ним только с одной стороны - с юго-востока. Но поскольку в целом наше наступление развивается успешно, гораздо более вероятно, что такой наш прорыв с окружением произойдет между Селидово и Красногоровкой.
В этом районе находится Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся и который может оказаться если и не котлом, то точно крайне затратным по ресурсам местом. Туда будут приходить целые подразделения в попытке просочиться на передовую, теряя технику и личный состав, потому что горловина и большая внутренняя часть этого котла уже находится под нашим артиллерийским и стрелковым контролем.
То же самое можно сказать и об Угледарском направлении, откуда ВСУ как раз сняли боеспособные части и перебросили их под Красноармейск. Там тоже намечается крайне неприятное для противника оперативное окружение. В город ведет единственная дорога через Богоявленку. Если мы ее перережем, снабжать гарнизон будет крайне затруднительно, особенно на фоне предстоящей осенней распутицы.
Наконец, вторжение ВСУ с пиар-целями в Курскую область уже приводит к образованию опасного для противника мешка в Кореневском районе и отрезания наступающих подразделений от их основной базы снабжения. Единственная дорога к этой их базе снабжения идет от Суджи.
Михаил Онуфриенко интервью
19 сентября, 17:10
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: Россия берет ВСУ в кольцо под Часов Яром, Торецком и Угледаром Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
Короче говоря, во всех названных мной трех точках для Украины существуют именно такие опасности, как описывал этот украинский танкист в отношении Красноармейска.
Карта СВО
Карта ДНР
Карта Сумской и Курской областей
Белгородская и Харьковская области
 
СпецоперацияЭксклюзивРоссияСелидовоКурская областьВооруженные силы УкраиныThe Washington PostПокровск/КрасноармейскУгледар
 
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18:25Испания подготовила 6000 военнослужащих ВСУ
18:08Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском
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