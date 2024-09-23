https://ukraina.ru/20240923/1057630201.html

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском - 23.09.2024 Украина.ру

Военный эксперт Алексей Анпилогов: Россия подготовила ВСУ мешки под Невельским, Угледаром и даже Курском

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал один из ведущих военных экспертов России, президент фонда "Основание" Алексей Анпилогов в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2024-09-23T18:08

2024-09-23T18:08

2024-09-23T18:08

спецоперация

эксклюзив

россия

селидово

курская область

вооруженные силы украины

the washington post

покровск/красноармейск

угледар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/05/1057266526_1:0:1288:724_1920x0_80_0_0_f8b46e0202438dad92e8b9faaa07edbd.jpg

Ранее украинский командир танкистов сообщил в комментарии изданию The Washington Post, что Красноармейск (Покровск) уже потерян для ВСУ как логистический узел. Он подчеркнул, что ВС РФ успешно перерезали три ключевые дороги и продвинулись достаточно близко, чтобы артиллерией и дронами контролировать их перемещение. По словам военного, ВСУ там вынуждены обороняться и "потихоньку отступать", чтобы не попасть в окружение. Пока еще очень рано говорить о каком-то окружении Красноармейска или Димитрова (Мирнограда), поскольку российские войска находятся в 5-10 километрах от центров этих городов. Причем мы подошли к ним только с одной стороны - с юго-востока. Но поскольку в целом наше наступление развивается успешно, гораздо более вероятно, что такой наш прорыв с окружением произойдет между Селидово и Красногоровкой. В этом районе находится Невельский выступ, за который ВСУ сейчас активно и обреченно держатся и который может оказаться если и не котлом, то точно крайне затратным по ресурсам местом. Туда будут приходить целые подразделения в попытке просочиться на передовую, теряя технику и личный состав, потому что горловина и большая внутренняя часть этого котла уже находится под нашим артиллерийским и стрелковым контролем. То же самое можно сказать и об Угледарском направлении, откуда ВСУ как раз сняли боеспособные части и перебросили их под Красноармейск. Там тоже намечается крайне неприятное для противника оперативное окружение. В город ведет единственная дорога через Богоявленку. Если мы ее перережем, снабжать гарнизон будет крайне затруднительно, особенно на фоне предстоящей осенней распутицы. Наконец, вторжение ВСУ с пиар-целями в Курскую область уже приводит к образованию опасного для противника мешка в Кореневском районе и отрезания наступающих подразделений от их основной базы снабжения. Единственная дорога к этой их базе снабжения идет от Суджи. Короче говоря, во всех названных мной трех точках для Украины существуют именно такие опасности, как описывал этот украинский танкист в отношении Красноармейска.

https://ukraina.ru/20220305/1033447461.html

https://ukraina.ru/20240919/1057562906.html

россия

селидово

курская область

покровск/красноармейск

угледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

спецоперация, эксклюзив, россия, селидово, курская область, вооруженные силы украины, the washington post, покровск/красноармейск, угледар