Всегда есть фактор внезапности: офицер запаса рассказал, когда в России могут объявить мобилизацию - 23.09.2024 Украина.ру
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Всегда есть фактор внезапности: офицер запаса рассказал, когда в России могут объявить мобилизацию
Всегда есть фактор внезапности: офицер запаса рассказал, когда в России могут объявить мобилизацию - 23.09.2024 Украина.ру
Всегда есть фактор внезапности: офицер запаса рассказал, когда в России могут объявить мобилизацию
Решение по мобилизации будет зависеть от того, какие задачи будет выполнять российская армия. Потому что определенные задачи требуют определенных ресурсов. Но всегда есть фактор внезапности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
2024-09-23T14:45
2024-09-23T14:45
новости
россия
сумы
украина
владимир путин
мобилизация
фронт
армия
вс рф
ресурсы
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Когда президент России Владимир Путин подписал указ о плановом увеличении численности ВС РФ, это вызвало в СМИ новые споры о мобилизации в рамках СВО. Одни говорят, что это решение принято для того, чтобы не проводить еще одну мобилизацию. Другие наоборот, считают это психологической подготовкой к возможной мобилизации, которая может произойти в 2025 году.По мнению эксперта, решение по мобилизации будет зависеть от того, какие задачи будет выполнять российская армия. Потому что определенные задачи требуют определенных ресурсов, добавил он.Нынешнее увеличение личного состава плановое. Оно нужно для решения сегодняшних задач. Но всегда есть фактор внезапности. Если завтра что-то случится и на фронте резко понадобятся люди, то в России объявят мобилизацию, указал Кутырь.Это уже было в 2022 году, когда "у нас все пошло не по плану" и армии срочно понадобились люди. На сегодняшний день очевидных предпосылок для мобилизации нет. Что будет завтра – никому неизвестно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на чайте Украина.руО событиях 2014 года, первых днях СВО и мотивации личного состава - в интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
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новости, россия, сумы, украина, владимир путин, мобилизация, фронт, армия, вс рф, ресурсы, сво
Новости, Россия, Сумы, Украина, Владимир Путин, мобилизация, фронт, Армия, ВС РФ, ресурсы, СВО

Всегда есть фактор внезапности: офицер запаса рассказал, когда в России могут объявить мобилизацию

14:45 23.09.2024
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Боевая работа артиллеристов на Запорожском направлении - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Решение по мобилизации будет зависеть от того, какие задачи будет выполнять российская армия. Потому что определенные задачи требуют определенных ресурсов. Но всегда есть фактор внезапности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Когда президент России Владимир Путин подписал указ о плановом увеличении численности ВС РФ, это вызвало в СМИ новые споры о мобилизации в рамках СВО. Одни говорят, что это решение принято для того, чтобы не проводить еще одну мобилизацию. Другие наоборот, считают это психологической подготовкой к возможной мобилизации, которая может произойти в 2025 году.
По мнению эксперта, решение по мобилизации будет зависеть от того, какие задачи будет выполнять российская армия. Потому что определенные задачи требуют определенных ресурсов, добавил он.
"Это математика. Расстояние, время, место, количество личного состава. Берем калькулятор и вычисляем", — сказал офицер.
Нынешнее увеличение личного состава плановое. Оно нужно для решения сегодняшних задач. Но всегда есть фактор внезапности. Если завтра что-то случится и на фронте резко понадобятся люди, то в России объявят мобилизацию, указал Кутырь.
Это уже было в 2022 году, когда "у нас все пошло не по плану" и армии срочно понадобились люди. На сегодняшний день очевидных предпосылок для мобилизации нет. Что будет завтра – никому неизвестно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на чайте Украина.ру
О событиях 2014 года, первых днях СВО и мотивации личного состава - в интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру
Михаил Делягин интервью - РИА Новости, 1920, 22.09.2024
Вчера, 07:00
Михаил Делягин: Если Киев станет братской могилой для политиков Запада, ударов по России не будетСейчас на Западе хотят понять, можно ли по нам безнаказанно бить не только дронами, но и ракетами. Поскольку наши слова не всегда соответствуют делам, они пытаются понять, в этот раз мы как обычно или всерьез. Мы можем помочь им в их мыслительном процессе. Это удары по мостам, энергетическим центрам, центрам принятия решений.
 
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