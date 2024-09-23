https://ukraina.ru/20240923/1057624219.html

Всегда есть фактор внезапности: офицер запаса рассказал, когда в России могут объявить мобилизацию

Всегда есть фактор внезапности: офицер запаса рассказал, когда в России могут объявить мобилизацию - 23.09.2024 Украина.ру

Всегда есть фактор внезапности: офицер запаса рассказал, когда в России могут объявить мобилизацию

Решение по мобилизации будет зависеть от того, какие задачи будет выполнять российская армия. Потому что определенные задачи требуют определенных ресурсов. Но всегда есть фактор внезапности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь

2024-09-23T14:45

2024-09-23T14:45

2024-09-23T14:45

новости

россия

сумы

украина

владимир путин

мобилизация

фронт

армия

вс рф

ресурсы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/16/1056989786_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bfc667877c0f4a3574a5a711b62b8971.jpg

Когда президент России Владимир Путин подписал указ о плановом увеличении численности ВС РФ, это вызвало в СМИ новые споры о мобилизации в рамках СВО. Одни говорят, что это решение принято для того, чтобы не проводить еще одну мобилизацию. Другие наоборот, считают это психологической подготовкой к возможной мобилизации, которая может произойти в 2025 году.По мнению эксперта, решение по мобилизации будет зависеть от того, какие задачи будет выполнять российская армия. Потому что определенные задачи требуют определенных ресурсов, добавил он.Нынешнее увеличение личного состава плановое. Оно нужно для решения сегодняшних задач. Но всегда есть фактор внезапности. Если завтра что-то случится и на фронте резко понадобятся люди, то в России объявят мобилизацию, указал Кутырь.Это уже было в 2022 году, когда "у нас все пошло не по плану" и армии срочно понадобились люди. На сегодняшний день очевидных предпосылок для мобилизации нет. Что будет завтра – никому неизвестно, заключил собеседник издания.Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на чайте Украина.руО событиях 2014 года, первых днях СВО и мотивации личного состава - в интервью командира 95-го стрелкового полка с позывным "Сид": "Надеюсь на новый Нюрнбергский процесс. И не только над Украиной" на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20240922/1057582781.html

россия

сумы

украина

армия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, сумы, украина, владимир путин, мобилизация, фронт, армия, вс рф, ресурсы, сво