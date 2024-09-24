Всегда есть фактор внезапности: офицер запаса рассказал, когда в России могут объявить мобилизацию
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Запорожском направлении
Решение по мобилизации будет зависеть от того, какие задачи будет выполнять российская армия. Потому что определенные задачи требуют определенных ресурсов. Но всегда есть фактор внезапности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал ветеран первой чеченской кампании, офицер запаса, писатель Виктор Кутырь
Когда президент России Владимир Путин подписал указ о плановом увеличении численности ВС РФ, это вызвало в СМИ новые споры о мобилизации в рамках СВО. Одни говорят, что это решение принято для того, чтобы не проводить еще одну мобилизацию. Другие наоборот, считают это психологической подготовкой к возможной мобилизации, которая может произойти в 2025 году.
По мнению эксперта, решение по мобилизации будет зависеть от того, какие задачи будет выполнять российская армия. Потому что определенные задачи требуют определенных ресурсов, добавил он.
"Это математика. Расстояние, время, место, количество личного состава. Берем калькулятор и вычисляем", — сказал офицер.
Нынешнее увеличение личного состава плановое. Оно нужно для решения сегодняшних задач. Но всегда есть фактор внезапности. Если завтра что-то случится и на фронте резко понадобятся люди, то в России объявят мобилизацию, указал Кутырь.
Это уже было в 2022 году, когда "у нас все пошло не по плану" и армии срочно понадобились люди. На сегодняшний день очевидных предпосылок для мобилизации нет. Что будет завтра – никому неизвестно, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью Виктора Кутыря: Россия обманула и шокировала ВСУ под Курском, а теперь ищет коридор на Сумы и ждет ноября читайте на сайте Украина.ру
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