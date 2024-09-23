То – не знаю что: в Кремле отреагировали на сообщения СМИ о "плане победы" Зеленского - 23.09.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240923/1057624380.html
То – не знаю что: в Кремле отреагировали на сообщения СМИ о "плане победы" Зеленского
То – не знаю что: в Кремле отреагировали на сообщения СМИ о "плане победы" Зеленского - 23.09.2024 Украина.ру
То – не знаю что: в Кремле отреагировали на сообщения СМИ о "плане победы" Зеленского
Кремль сдержанно относится к сообщениям СМИ о намерениях Владимира Зеленского представить США новый "план победы" Украины, так как пока слишком много противоречивой информации. Такое заявление 23 сентября сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
2024-09-23T14:49
2024-09-23T14:49
новости
украина
россия
кремль
владимир зеленский
дмитрий песков
план
победа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/16/1057608008_0:74:1024:650_1920x0_80_0_0_96cb4829e66697234c105e1056890600.jpg
Ранее Зеленский объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.В субботу, 21 сентября, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что "план победы" Зеленского включает в себя вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.Чуть позже британская газета The Times обнародовала свои данные о содержании "плана победы" Зеленского. По информации издания, в него входят:На фоне обсуждения "плана победы" киевского режима американское издание Reuters на днях объявило, что сразу после ноябрьского голосования в США, администрация еще действующего главы государства Джо Байдена попытается воспользоваться "окном возможностей", чтобы договориться по Украине.Журналисты издания отметили, что сейчас руки администрации Байдена связаны предвыборной кампанией, однако между ноябрьскими выборами и инаугурацией президента в январе уходящая администрация получит больше свободы для заключения украинской сделки.Большинство экспертов сходится на том, что ни Киев, ни Запад не планируют договариваться с Россией, а "план победы" - лишь способ выиграть время на перегруппировку.Между тем, в Кремле многократно подчеркивали, что Россия готова к диалогу. В частности, последний раз президент РФ Владимир Путин сказал об этом на Восточном экономической форуме в сентябре. Глава государства оговорился, что такие переговоры могут быть проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.Еще по теме: в материале Михаила Павлива Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы" и статье Татьяны Сточнович "Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией.
https://ukraina.ru/20240921/1057596018.html
https://ukraina.ru/20240918/1057521537.html
украина
россия
кремль
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/09/16/1057608008_31:0:995:723_1920x0_80_0_0_c5eeaa0689f4e180c3edc9b24f1c1dfc.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, кремль, владимир зеленский, дмитрий песков, план, победа
Новости, Украина, Россия, Кремль, Владимир Зеленский, Дмитрий Песков, план, победа

То – не знаю что: в Кремле отреагировали на сообщения СМИ о "плане победы" Зеленского

14:49 23.09.2024
 
Зеленский радостный
Зеленский радостный
Читать в
Кремль сдержанно относится к сообщениям СМИ о намерениях Владимира Зеленского представить США новый "план победы" Украины, так как пока слишком много противоречивой информации. Такое заявление 23 сентября сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
"Мы считаем, что невозможно заниматься каким-то анализом, опираясь на сообщения СМИ. Если когда-то уже будет по официальным источникам появляться какая-то информация, то мы, конечно же, внимательно это изучим. Изучим, пока же очень много разной, в том числе противоречивой информации, недостоверной информации, поэтому к этому относимся очень сдержанно", - сказал Песков.
Ранее Зеленский объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.
В субботу, 21 сентября, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что "план победы" Зеленского включает в себя вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.
Зеленский в самолете F16
21 сентября, 16:35
Bloomberg сообщил детали "плана победы" Зеленского"План победы" Владимира Зеленского, который он намерен показать президенту США Джо Байдену 26 сентября, включает вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия. Об этом сообщило американское издание Bloomberg
Чуть позже британская газета The Times обнародовала свои данные о содержании "плана победы" Зеленского. По информации издания, в него входят:
  • гарантии безопасности для Украины от стран Запада, "аналогичные пакту о взаимной обороне при вступлении в НАТО";
  • международная финансовая помощь для восстановления экономики;
  • предоставление современных вооружений от Запада;
  • продолжение операции ВСУ в Курской области.
На фоне обсуждения "плана победы" киевского режима американское издание Reuters на днях объявило, что сразу после ноябрьского голосования в США, администрация еще действующего главы государства Джо Байдена попытается воспользоваться "окном возможностей", чтобы договориться по Украине.
Журналисты издания отметили, что сейчас руки администрации Байдена связаны предвыборной кампанией, однако между ноябрьскими выборами и инаугурацией президента в январе уходящая администрация получит больше свободы для заключения украинской сделки.
Боевая работа танкистов группировки Центр на Авдеевском направлении - РИА Новости, 1920, 18.09.2024
18 сентября, 12:14
Выйти в окно возможностей: Reuters сообщил о намерении Запада договориться по УкраинеСейчас руки администрации президента США Джо Байдена связаны предвыборной кампанией, однако сразу после голосования откроется короткое окно возможностей по урегулированию конфликта на Украине. Об этом написало американское издание Reuters
Большинство экспертов сходится на том, что ни Киев, ни Запад не планируют договариваться с Россией, а "план победы" - лишь способ выиграть время на перегруппировку.
Между тем, в Кремле многократно подчеркивали, что Россия готова к диалогу. В частности, последний раз президент РФ Владимир Путин сказал об этом на Восточном экономической форуме в сентябре. Глава государства оговорился, что такие переговоры могут быть проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.
Еще по теме: в материале Михаила Павлива Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы" и статье Татьяны Сточнович "Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией.
 
НовостиУкраинаРоссияКремльВладимир ЗеленскийДмитрий Песковпланпобеда
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:15Ни Азовское, ни Чёрное море. РФ просит арбитраж в Гааге отклонить претензии Киева
15:14"План победы": что привёз Байдену Зеленский
15:14Вынесен приговор военнослужащим ВСУ, которые препятствовали эвакуации мирных жителей Донбассе
14:56Под ударами, но без денег. Зеленский увеличивает риски для Украины
14:49То – не знаю что: в Кремле отреагировали на сообщения СМИ о "плане победы" Зеленского
14:48"Забрали всю еду": Москалькова рассказала о преступлениях ВСУ в Курской области
14:47ВС РФ отразили две попытки ВСУ прорваться через границу в Курской области — Минобороны
14:45Всегда есть фактор внезапности: офицер запаса рассказал, когда в России могут объявить мобилизацию
14:42"Вагенкнехт будут ломать": германист о том, как позиция по Украине не позволит создать коалицию в ФРГ
14:30Смирнов: в Курской области продолжается активная работа по поиску пропавших без вести
14:15Зеленский похвастался "Золотой тарелкой", которой его наградили в США
14:13Вэсэушник встретил в российском плену мобилизовавшего его военкома
14:12Вторжение в Курскую область вылилось для ВСУ сдачей позиций в Донбассе - Financial Times
14:10Украина вывозит всех из Глухова в Сумской области. О новом этапе курского сражения и планах ВСУ – Кутырь
13:48Два ветерана СВО стали госслужащими благодаря программе "Время героев"
13:26СБУ отчиталась за предотвращение "захвата власти" в Одессе
13:00Признания Эрдогана и Шрёдера, обстрелы и атаки. Главное на Украине на 13:00 23 сентября
12:48"Услышали все". Киселев о том, почему Запад не спешит давать Украине разрешение на "дальнобой"
12:47На фоне "атаки пейджеров": Мишустин объявил о создании фундамента для суверенной электронной индустрии
12:41Дрон ВСУ атаковал детскую площадку в Шебекино
Лента новостейМолния