https://ukraina.ru/20240923/1057624380.html

То – не знаю что: в Кремле отреагировали на сообщения СМИ о "плане победы" Зеленского

То – не знаю что: в Кремле отреагировали на сообщения СМИ о "плане победы" Зеленского - 23.09.2024 Украина.ру

То – не знаю что: в Кремле отреагировали на сообщения СМИ о "плане победы" Зеленского

Кремль сдержанно относится к сообщениям СМИ о намерениях Владимира Зеленского представить США новый "план победы" Украины, так как пока слишком много противоречивой информации. Такое заявление 23 сентября сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

2024-09-23T14:49

2024-09-23T14:49

2024-09-23T14:49

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Ранее Зеленский объявил в своих соцсетях, что его "план победы" уже почти готов, проработаны все пункты, ключевые акценты и дополнения. Он уточнил, что ни о какой заморозке военного конфликта в нем речи не идет.В субботу, 21 сентября, американское издание Bloomberg опубликовало информацию о том, что "план победы" Зеленского включает в себя вступление Украины в Евросоюз и НАТО, а также а также обязательства США по постоянным поставкам Киеву современного оружия.Чуть позже британская газета The Times обнародовала свои данные о содержании "плана победы" Зеленского. По информации издания, в него входят:На фоне обсуждения "плана победы" киевского режима американское издание Reuters на днях объявило, что сразу после ноябрьского голосования в США, администрация еще действующего главы государства Джо Байдена попытается воспользоваться "окном возможностей", чтобы договориться по Украине.Журналисты издания отметили, что сейчас руки администрации Байдена связаны предвыборной кампанией, однако между ноябрьскими выборами и инаугурацией президента в январе уходящая администрация получит больше свободы для заключения украинской сделки.Большинство экспертов сходится на том, что ни Киев, ни Запад не планируют договариваться с Россией, а "план победы" - лишь способ выиграть время на перегруппировку.Между тем, в Кремле многократно подчеркивали, что Россия готова к диалогу. В частности, последний раз президент РФ Владимир Путин сказал об этом на Восточном экономической форуме в сентябре. Глава государства оговорился, что такие переговоры могут быть проведены на базе зафиксированных в Стамбуле договоренностей.Еще по теме: в материале Михаила Павлива Это все надувательство, но очень опасное. Вариант "Б" Зеленского, который он скрывает за "планом победы" и статье Татьяны Сточнович "Волшебный план" для Байдена. На что готов пойти Зеленский для победы над Россией.

https://ukraina.ru/20240921/1057596018.html

https://ukraina.ru/20240918/1057521537.html

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новости, украина, россия, кремль, владимир зеленский, дмитрий песков, план, победа