https://ukraina.ru/20240923/1057625657.html

"Крепостное право не отменено": на Украине разгорелся скандал вокруг самоволки

"Крепостное право не отменено": на Украине разгорелся скандал вокруг самоволки - 23.09.2024 Украина.ру

"Крепостное право не отменено": на Украине разгорелся скандал вокруг самоволки

Украинский военнослужащий Сергей Гнездилов на днях сообщил в своих соцсетях, что уходит в самоволку (СОЧ), поскольку командование так и не соизволило установить сроки службы военнослужащих, фактически "взяв их в рабство". Это сообщение вызвало споры не только в информационном пространстве страны, но и на уровне Верховной Рады

2024-09-23T15:50

2024-09-23T15:50

2024-09-23T15:50

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мобилизация

демобилизация

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Он потребовал командование ввести демобилизацию для тех, кто давно в армии, заявив, что масштабное уклонение от мобилизации - следствие отсутствия четких сроков службы. Гнездилов резюмировал, что не понимает, почему бойцов на передовой не меняют, хотя в стране "пять миллионов военнообязанных".Уголовный кодекс Украины предусматривает наказание за самовольное оставление части до 10 лет лишения свободы.С военнослужащим, отправившимся в самоволку, согласились не только многие пользователи украинского сегмента интернета, но и депутат Рады Алексей Гончаренко*. Он отметил, что вокруг истории Гнездилова "разгорелся огромный скандал", однако проблема все равно до сих пор остается не решенной."Я уже более 1.5 лет говорю, что держать людей нельзя. Ни при каких обстоятельствах. Нужны конечные сроки. Люди должны понимать на что они подписываются и на сколько. Потому что сейчас получается, что если ты военный, то государство просто вытирает об тебя ноги. Военные, по нынешней логике государства, уже не имеют права ни на что. Умеров хоть что-то скажет? Будет какая-то реакция Минобороны? Кто-то объяснит военным почему о них забыли как будто они и не граждане Украины?" - возмутился Гончаренко*.В феврале, когда Рада приняла закон о мобилизации в первом чтении, он заявил, что этот документ - не что иное, как обман людей. Не устроило Гончаренко* положение о демобилизации, в соответствии с которым военнослужащий после 36 месяцев службы может покинуть армию только после решения командования."Это означает, что вы не хотите демобилизации и, таким образом, пытаетесь обмануть людей", - сказал тогда Гончаренко*.В апреле, когда закон был принят, оказалось, что положение о демобилизации "просто выкинули отсюда". Гончаренко* тогда пообещал "бороться дальше" за установку четких сроков службы в ВСУ, однако вскоре тема сошла на нет.Буквально на днях комитет по вопросам нацбезопасности и обороны Верховной Рады рассмотрел законопроект о запрете мобилизации ограниченно годных до 25 лет. Этот документ не только запрещает призыв тех, кто младше, но и дает возможность уволиться со службы ограниченно пригодным до 25 лет, которых уже успели мобилизовать.Однако на деле все оказалось совсем не так, что снова вызвало возмущение Гончаренко*. Он привел в пример историю 18-летнего юноши с диагнозом ДЦП, которого мобилизовали в десантно-штурмовые войска.Ранее генштаб ВСУ неоднократно настаивал на призыве юношей 18-20 лет, а руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов* заявлял, что если понадобится, то Киев будет призывать и 16-летних.Подробнее о мобилизации - в материале Василия Стоякина Только отсутствие мобилизации сможет ее спасти. Стоякин о демографической яме, которая ожидает Украину на сайте Украина.ру.*Признан террористом и экстремистом в РФ.

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