Порошенко, его сын и экс-директор липецкого "Рошена" признаны экстремистами и террористами
Объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства
В 2015 году Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту мошеннического хищения представителями "Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" средств из госбюджета РФ.
По данным следствия, в 2012-2013 годах представители компании направили в межрегиональную инспекцию ФНС по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более миллиарда рублей, "в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей".
В феврале 2024-го Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил требования заместителя генерального прокурора о взыскании в пользу РФ акций АО ЛФК "Рошен", а также 94,9976% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащих украинской "Центрально-Европейской кондитерской компании" и 5% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащих Олегу Казакову.
Кроме того, суд запретил деятельность на территории РФ экс-президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко и Олега Казакова.
14 ноября 2019, 06:00Порошенко продал все активы, оставил только «Рошен» и «Прямой» — ЦаревБывший президент Украины Петр Порошенко продал все активы, которые у него были, кроме оформленного на Владимира Матвиенко телеканала «Прямой», и кондитерской компании бизнеса «Рошен». Этот бизнес он решил оставить и развивать. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру
В перечень террористов и экстремистов также входят украинский олигарх Игорь Коломойский*, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков*, основатель нацистского батальона "Азов"** Андрей Билецкий, глава украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко*, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
**Запрещенная в РФ террористическая организация.