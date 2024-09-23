https://ukraina.ru/20240923/1057630877.html

Порошенко, его сын и экс-директор липецкого "Рошена" признаны экстремистами и террористами

Порошенко, его сын и экс-директор липецкого "Рошена" признаны экстремистами и террористами - 23.09.2024 Украина.ру

Порошенко, его сын и экс-директор липецкого "Рошена" признаны экстремистами и террористами

Объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства

2024-09-23T16:58

2024-09-23T16:58

2024-09-23T16:58

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В 2015 году Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту мошеннического хищения представителями "Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" средств из госбюджета РФ. По данным следствия, в 2012-2013 годах представители компании направили в межрегиональную инспекцию ФНС по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более миллиарда рублей, "в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей".В феврале 2024-го Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил требования заместителя генерального прокурора о взыскании в пользу РФ акций АО ЛФК "Рошен", а также 94,9976% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащих украинской "Центрально-Европейской кондитерской компании" и 5% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащих Олегу Казакову.Кроме того, суд запретил деятельность на территории РФ экс-президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко и Олега Казакова.В перечень террористов и экстремистов также входят украинский олигарх Игорь Коломойский*, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков*, основатель нацистского батальона "Азов"** Андрей Билецкий, глава украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко*, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*.Другие темы: Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua" и "Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению.*Признан в РФ террористом и экстремистом.**Запрещенная в РФ террористическая организация.

https://ukraina.ru/20191114/1025660090.html

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новости, россия, украина, петр порошенко, рошен, экстремисты, террорист