Порошенко, его сын и экс-директор липецкого "Рошена" признаны экстремистами и террористами - 23.09.2024 Украина.ру
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Порошенко, его сын и экс-директор липецкого "Рошена" признаны экстремистами и террористами
Порошенко, его сын и экс-директор липецкого "Рошена" признаны экстремистами и террористами - 23.09.2024 Украина.ру
Порошенко, его сын и экс-директор липецкого "Рошена" признаны экстремистами и террористами
Объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства
2024-09-23T16:58
2024-09-23T16:58
новости
россия
украина
петр порошенко
рошен
экстремисты
террорист
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В 2015 году Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту мошеннического хищения представителями "Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" средств из госбюджета РФ. По данным следствия, в 2012-2013 годах представители компании направили в межрегиональную инспекцию ФНС по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более миллиарда рублей, "в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей".В феврале 2024-го Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил требования заместителя генерального прокурора о взыскании в пользу РФ акций АО ЛФК "Рошен", а также 94,9976% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащих украинской "Центрально-Европейской кондитерской компании" и 5% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащих Олегу Казакову.Кроме того, суд запретил деятельность на территории РФ экс-президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко и Олега Казакова.В перечень террористов и экстремистов также входят украинский олигарх Игорь Коломойский*, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков*, основатель нацистского батальона "Азов"** Андрей Билецкий, глава украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко*, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*.Другие темы: Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua" и "Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению.*Признан в РФ террористом и экстремистом.**Запрещенная в РФ террористическая организация.
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новости, россия, украина, петр порошенко, рошен, экстремисты, террорист
Новости, Россия, Украина, Петр Порошенко, Рошен, экстремисты, террорист

Порошенко, его сын и экс-директор липецкого "Рошена" признаны экстремистами и террористами

16:58 23.09.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро ПорошенкоПетр Порошенко
Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 23.09.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Петро Порошенко
Читать в
Объединение, членами которого являются Петр Порошенко, его сын Алексей, а также экс-гендиректор липецкой кондитерской фабрики "Рошен" Олег Казаков, внесено в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга. Информация об этом появилась на сайте ведомства
В 2015 году Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела по факту мошеннического хищения представителями "Липецкой кондитерской фабрики "Рошен" средств из госбюджета РФ.
По данным следствия, в 2012-2013 годах представители компании направили в межрегиональную инспекцию ФНС по Липецкой области поддельные документы о якобы выполненных в 2012 году работах по строительству кондитерской фабрики на общую сумму более миллиарда рублей, "в том числе потребовав возмещение НДС в размере более 180 млн рублей".
В феврале 2024-го Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил требования заместителя генерального прокурора о взыскании в пользу РФ акций АО ЛФК "Рошен", а также 94,9976% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащих украинской "Центрально-Европейской кондитерской компании" и 5% долей в уставном капитале ООО "Рошен", принадлежащих Олегу Казакову.
Кроме того, суд запретил деятельность на территории РФ экс-президента Украины Петра Порошенко, его сына Алексея Порошенко и Олега Казакова.
П. Порошенко вызван на допрос в ГБР Украины - РИА Новости, 1920, 14.11.2019
14 ноября 2019, 06:00
Порошенко продал все активы, оставил только «Рошен» и «Прямой» — ЦаревБывший президент Украины Петр Порошенко продал все активы, которые у него были, кроме оформленного на Владимира Матвиенко телеканала «Прямой», и кондитерской компании бизнеса «Рошен». Этот бизнес он решил оставить и развивать. Об этом рассказал экс-депутат Верховной Рады Олег Царев в интервью изданию Украина.ру
В перечень террористов и экстремистов также входят украинский олигарх Игорь Коломойский*, экс-глава МВД Украины Арсен Аваков*, основатель нацистского батальона "Азов"** Андрей Билецкий, глава украинской "Радикальной партии" Олег Ляшко*, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов*, бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович*, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко*.
Другие темы: Умерова и Буданова* готовят к отставке - "Страна.ua" и "Прорыв к западу от Угледара": "Страна.ua" признала, что город уже близок к падению.
*Признан в РФ террористом и экстремистом.
**Запрещенная в РФ террористическая организация.
 
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